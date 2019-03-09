Цветы от папы Максима: Ксения Собчак приучает сына к тому, что у него теперь два отца

В ночь на 8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган наконец-то объявили, что они больше не вместе. После того, как тайное стало явным, Ксения показала в Инстаграме, какой подарок ее все еще действующий (по закону) супруг прислал ей в Международный женский день. Несмотря на некрасивый разрыв, Виторган отправил жене букет цветов. Чем дал Ксении повод продемонстрировать в соцсетях, что они с мужем расстались якобы цивилизованно.

Судя по всему, телеведущая уже начала приучать сына к тому, что у него теперь два отца. Рассказывая двухлетнему Платону о букете, Собчак подчеркнула, что цветы – от папы Максима.

- Посмотри, какой нам папа, папа Максим, букет прислал красивый, - сказала Ксения сыну с некоторой заминкой.

Подписчики странички телеведущей тут же сделали вывод, что второй папа - Костя, режиссер Константин Богомолов, к которому телеведущая ушла от Виторгана. Видимо, Ксения потихоньку приучает малыша звать папой своего нового избранника. При этом Максим Виторган не собирается после развода пренебрегать отцовскими обязанностями. В совместном заявлении о расставании экс-супруги подчеркнули, что продолжают совместно воспитывать сына Платона.

- Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители, - написали Собчак и Виторган в Инстаграме.

Максим Виторган прислал Ксении Собчак букет на 8 марта. Фото: Инстаграм.

Месяц назад в разговоре с ведущим программы «Эксклюзив» Дмитрием Борисовым Ксения также подтвердила, что даже в случае развода они с мужем сделают все, чтобы Платон был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала она.

Напомним, Ксения начала выходить в свет с Константином Богомоловым осенью прошлого года. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.

В эфире программы «Эксклюзив» Собчак дала понять, что проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения».