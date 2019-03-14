2019-03-14T10:00:22+03:00
Экономика

Яндекс.Кассы: Россияне все чаще используют мессенджеры как каналы продаж

В 2018 году через мессенджеры было выставлено 31% счетов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Сервис Яндекс.Касса провел исследованияСервис Яндекс.Касса провел исследованияФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Популярность мессенджеров как канала продаж растет. К такому выводу пришли аналитики сервиса Яндекс.Кассы, когда изучили как с помощью выставленных счетов компании принимают онлайн-платежи за товары и услуги.

В ходе исследования учитывались данные об оплате по счетам, которые компании отправляли клиентам по электронной почте, в мессенджерах или через смс — например, прямо в процессе чата с покупателем или во время разговора с ним по телефону.

Так в 2018 году через Яндекс.Кассу компании выставили покупателям около 1,5 млн счетов. 58% из них — по электронной почте, 31% — через мессенджеры, 11% — в смс. Из них наибольший потенциал роста у мессенджеров - в 2107 году этот показатель равнялся всего 5%. Однако самая большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту.

Онлайн-продажи без сайта

Услугой выставления счетов пользуются более 7000 компаний, подключенных к Яндекс.Кассе. Около 1000 из них предлагают товары и услуги онлайн, не имея собственного сайта.

Такие компании обычно предлагают товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они проводят по выставленным счетам.

Чаще всего Яндекс.Кассы используют фирмы, торгующие товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов.

Категории товаров в порядке убывания оборота платежей по счетам в Яндекс.Кассах:

1. Товары для дома и сада

2. Одежда и обувь

3. Сувениры, аксессуары, товары для хобби

4. Оборудование

5. Мастер-классы, тренинги

6. Продукты

7. Товары для спорта и туризма

8. Кино, музыка и другой цифровой контент

9. Косметика, товары для здоровья

10. Услуги образовательных учреждений

Что представляет собой электронный счет

Компании могут собрать заказ в личном кабинете Яндекс.Кассы, указав состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой, в которой будут все используемые продавцом методы оплаты — от электронных кошельков и банковских карт до наличных, которыми можно заплатить через терминальные сети. После того, как покупатель оплатит счет, информация об этом появится у продавца в личном кабинете Яндекс.Кассы.

Яндекс.Касса — универсальное платежное решение для бизнеса. С его помощью компании могут принимать оплату на сайте и в мобильном приложении всеми популярными способами: через Яндекс.Деньги и другие электронные кошельки, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных номеров, в кредит и рассрочку, через QR-коды, бесконтактную технологию Apple Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приема платежей в России и других странах СНГ.

Сервис помогает также выставлять счета клиентам по смс, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber. Касса позволяет компаниям работать в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Роснефть» об обвинениях госсекретаря США Помпео: «Мы будем защищать свои права в соответствии с нормами международного законодательства»
Чиновник американской администрации заявил, что российская компания, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы
В Госдуме поддержали снижение тарифов ЖКХ и предложили убрать повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков
Галина Хованская дала комментарии радио «Комсомольская правда» по поводу заявления главы Федеральной антимонопольной службы о двукратно завышенных ценах на услуги ЖКХ
Наши коммунальные платежи превращаются в яхты для «эффективных менеджеров»? Расследование "КП"
Власти Ульяновской области пошли на эксперимент - официально запретили энергетикам повышать тарифы. Но рады этому не все. В истории разбирался наш спецкор Алексей Овчинников
Новости 24
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков