Яндекс.Кассы: Россияне все чаще используют мессенджеры как каналы продаж

Популярность мессенджеров как канала продаж растет. К такому выводу пришли аналитики сервиса Яндекс.Кассы, когда изучили как с помощью выставленных счетов компании принимают онлайн-платежи за товары и услуги.

В ходе исследования учитывались данные об оплате по счетам, которые компании отправляли клиентам по электронной почте, в мессенджерах или через смс — например, прямо в процессе чата с покупателем или во время разговора с ним по телефону.

Так в 2018 году через Яндекс.Кассу компании выставили покупателям около 1,5 млн счетов. 58% из них — по электронной почте, 31% — через мессенджеры, 11% — в смс. Из них наибольший потенциал роста у мессенджеров - в 2107 году этот показатель равнялся всего 5%. Однако самая большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту.

Онлайн-продажи без сайта

Услугой выставления счетов пользуются более 7000 компаний, подключенных к Яндекс.Кассе. Около 1000 из них предлагают товары и услуги онлайн, не имея собственного сайта.

Такие компании обычно предлагают товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они проводят по выставленным счетам.

Чаще всего Яндекс.Кассы используют фирмы, торгующие товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов.

Категории товаров в порядке убывания оборота платежей по счетам в Яндекс.Кассах:

1. Товары для дома и сада

2. Одежда и обувь

3. Сувениры, аксессуары, товары для хобби

4. Оборудование

5. Мастер-классы, тренинги

6. Продукты

7. Товары для спорта и туризма

8. Кино, музыка и другой цифровой контент

9. Косметика, товары для здоровья

10. Услуги образовательных учреждений

Что представляет собой электронный счет

Компании могут собрать заказ в личном кабинете Яндекс.Кассы, указав состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой, в которой будут все используемые продавцом методы оплаты — от электронных кошельков и банковских карт до наличных, которыми можно заплатить через терминальные сети. После того, как покупатель оплатит счет, информация об этом появится у продавца в личном кабинете Яндекс.Кассы.

Яндекс.Касса — универсальное платежное решение для бизнеса. С его помощью компании могут принимать оплату на сайте и в мобильном приложении всеми популярными способами: через Яндекс.Деньги и другие электронные кошельки, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных номеров, в кредит и рассрочку, через QR-коды, бесконтактную технологию Apple Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приема платежей в России и других странах СНГ.

Сервис помогает также выставлять счета клиентам по смс, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber. Касса позволяет компаниям работать в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ.