Актер Марк Хэмилл: Как Люк Скайуокер из "Звездных войн" попал в сериал "Падение Ордена"

27 марта выходит второй сезон масштабного исторического сериала "Падение Ордена" - о рыцарях-тамплиерах. Одним из приглашенных актеров, безусловной звездой, во второй главе саги стал Марк Хэмилл. Нам удалось побеседовать с актером накануне премьеры.

- Марк, банальный вопрос, но все-таки, чем привлек вас сериал, как вас убедили в нём сниматься? Носить весь этот грим, который мы видели на снимках...

Надевать тяжелое обмундирование - задача не из легких.Фото: Владимир КИРДЯШОВ

- Не напоминайте.

- Как они вас уломали?

- В этом и суть. Я очень много работаю актером озвучания, а туда можно прийти в шортах и майке, и всем без разницы. (Смеется.) Тут первый раз я осознал всю серьёзность происходящего в "Падении Ордена" на первой примерке гардероба... которая никак не кончалась. Это было бесконечно. Наплечные пластины, плащ, пояс, меч, топор, и ещё эти сапоги... Моя костюмерша, бедная женщина, уставала после надевания одного сапога. Ей надо было передохнуть.

Марк дает интервью.Фото: Владимир КИРДЯШОВ

Если серьезно, раньше, пока меня не пригласили сниматься, я ничего не знал про этот сериал. У меня было своё романтическое представление о рыцарях круглого стола - сэре Ланселоте и короле Артуре. Я посмотрел "Камелот" и "Айвенго". Классические фильмы, так сказать. И это было довольно жёстко для меня. Ведь в то время смертность была намного выше, стариками становились в сорок лет. А потом, минут через двадцать, я понял «О нет, мне тоже придётся это играть». Раньше мне таких ролей не предлагали. Мой персонаж не очень приятный человек, он грубый, жёсткий и упорный, и я был поражён, что на эту роль выбрали меня. Хотя, конечно, надо стараться избегать повторений, делать всю эту трудную работу и выкладываться. Не каждый справится...

Вы знаете, сейчас, в моём возрасте, день, когда ты ничего не делаешь, считается лучшим днём... (Смеется)

- Вы сказали, что раньше такого не делали. Но ведь рыцарь, получается, ваша самая любимая роль. Вы просто сменили световой меч на обычный.

Доспехи иногда делались из настоящей сталиФото: Владимир КИРДЯШОВ

- А я этого поначалу даже и понял. Я просто согласился, и никто не говорил, что я опять играю рыцаря. Махал световым, а теперь металлическим, значит...

- Опишите подробнее своего персонажа из "Падения Ордена", есть ли сходства и различия между Талусом (персонаж Марка в "Падении Ордена") и Люком Скайуокером?

- В сериале "Падение Ордена" я играю наставника новичков, что-то вроде армейского инструктора по строевой подготовке, который делает из новобранцев рыцарей-тамплиеров, и он крайне жесток. Он истинно верующий. Он искренне верит в то, что делает, и что он прав. Он обучает новобранцев, чтобы они потом стали палачами во имя Христа. Но это абсурдно, Иисус говорил «не убий». Это непростой персонаж.

Люк же позитивный герой, идеализированный, отражение надежд и оптимизма. А Талус он более реальный. Том Каллен и Саймон Меррил, которые играли в сериале Лэндри и Танкрида, они весьма серьёзно изучили вопрос, и назвали мне книги, которые стоило прочесть. Я-то сам только на Википедию заходил иногда... (Смеется)

Первое фото в образе Талуса.Фото: кадр из фильма

- Вам легко удалось стать средневековым рыцарем? Пришлось сделать что-то необычное для этой роли?

- Ну, например меня отправили учиться верховой езде. Однажды у меня была роль, когда я ездил на лошади, в 1974 году, и с тех пор я на лошадь не садился. Ведь вестерны больше не снимают. Вот если бы снимали, я бы лучше ездил на лошади... Я не боюсь лошадей, и достаточно уверенно чувствую себя в седле, поэтому особых сложностей не возникло. Тем более, у меня был дублёр, который делал на лошади потрясающие трюки. Просто невероятные. И его выписали из Испании. Наши лошади им не подошли. Их тоже заказали из Испании.

В Праге для второго сезона на киностудии заново отстроили город, который сгорел полностью в прошлом годуФото: Владимир КИРДЯШОВ

- Хватит о грустном. Скажите есть ли в сериале "Падение Ордена" какие-то юморные моменты?

- В нем есть элементы юмора, но они тут не главное... Хотя кое-что в нём меня смешит. Например, один из послушников говорит новичкам в столовой, что на один укус должно приходиться семь жевательных движений. Ни больше, ни меньше. И подкрепляет это чем-то из Библии. Он истинно верующий, религиозный фанатик. И мне, Марку Хэмиллу, это показалось смешным. Я подумал: какое точное число! И это довольно строгое требование, скажем, ладно если вы едите хлеб, это одно, а вот если вам попадётся что-то пожёстче... Это какой-то неожиданный стратегический подход к еде!

Тамплиеры - это крестоносцы. А значит, дизайнерам надо нашить на их одежды немало крестовФото: Владимир КИРДЯШОВ

- Вы смотрели первый сезон? Вам кто-то запомнился там?

- Да, все события зрители видят как бы глазами сэра Лэндри. Персонажа играет актер Том Каллен. Когда я смотрел, то восторгался им, но и очень переживал - вдруг он такой хороший на экране, а в жизни окажется, что у него сложный характер. Но мы отлично сошлись и сразу стали общаться, как старые друзья.

Рыцари в городеФото: кадр из фильма

- В сериале мало женщин... Это мужской сериал?

- У нас (рыцарей) их особенно мало. При дворце их больше. Мы смотрели сериал с женой, это был последний сезон, и там была сцена, где королеве должны было делать кесарево сечение. И жена говорит: нет, только не показывайте это, не показывайте, а я говорю, милая, это телевидение, здесь такого не покажут. И вдруг... О нет, что?!

Сериал очень богат на кровь и насилие. Я не особо брезгливый, тем более, что я знаю все эти приёмы на съёмках, как делают грим для страшных ран. Меня сложно шокировать так, как это шокирует зрителей, но судя по тому, что я слышал от главных актёров и от режиссёра, этот сезон будет ещё более жёстким и кровавым.

Марк Хэммил очень страдал, надевая "тонны" грима.Фото: кадр из фильма

Понимаете, на телевидении очень высокая конкуренция между платными каналами и общественными, и им приходится делать то, что на общественных каналах делать нельзя. Так было в сериале «Клан Сопрано», на общественных каналах нельзя материться и показывать обнажёнку, и всё то, что так любим…

С молодым актером Томом Калленом Марк сразу нашел общий язык.Фото: кадр из фильма

- Сейчас снимают очень много исторических драм, научной фантастики и фэнтези, примерно как в восьмидесятые... В чём, причина? В том, что технологии позволяют это сделать, или что история может нас чему-то научить?

- Я думаю, да, мы можем извлекать уроки из истории. И вообще, люди склонны к эскапизму. Им нужно что-то, что поможет отвлечься от проблем на работе, неудачных отношений, и так далее... Да, кто-то уже говорил, что история имеет свойство повторяться, и мы можем учиться на своих ошибках. И меня огорчает, что Америка не учится на своих ошибках. Вьетнам был ужасной ошибкой, и мы продолжаем эти бесконечные войны, делая вид, что у нас есть цель и план... Вы откуда?

- Из России.

- Вы участвовали в выборах Трампа? (Шутит.)

- Нет.

- Ну хорошо! Передавайте привет всей России!

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