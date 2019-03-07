Обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус избран главой Общественного совета министерства просвещения

При министерстве просвещения РФ создан Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности. Его председателем единогласно избран обозреватель по науке и образованию ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус.

- Наш Совет проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности федеральных государственных организаций - от дошкольного до среднего профессионального образования. И тех, кто получает для своей деятельности средства из федерального бюджета, - рассказал Александр Борисович. – Таких организаций не так много. Прежде, когда было единое министерство образования и науки, под проверку попадали и вузы. Но тут важно другое: такая внешняя оценка задает планку – какими для потребителя должны быть образовательные учреждения.

На Совете одобрены показатели, по которым оценивают качество условий осуществления образовательной деятельности. По каким параметрам будут проверять школы, другие учреждения?

- Сайт – размещена ли на нем вся важная для потребителя информация, есть ли форма обратной связи.

- Насколько комфортно в помещении, есть ли питьевая вода, чисто ли в туалете.

- Насколько территория удобна для инвалидов.

- Вежливы ли и доброжелательны сотрудники.

При министерстве просвещения РФ создан Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности. Фото предоставлено министерством просвещения РФ

Конечно, в первую очередь при оценке школы, центра образования имеет значение качество образования. Но и атмосфера, в которой проходит образовательный процесс, тоже штука очень серьезная.

- Это не значит, что создана еще одна организация, которая будет проверять и штрафовать образовательное учреждение, - поясняет Александр Милкус. – Полномочий наказывать кого-то у Совета, к счастью, нет. По результатам опроса участников образовательного процесса, оценки его по определенным критериям, Совет определяет организации, в которых с уважением относятся к ученикам, студентам, посетителям, а где обстановка еще оставляет желать лучшего. А затем с учредителем разбирают, почему так получилось, какие ресурсы можно использовать, чтобы исправить положение.

Кроме того, Совет будет рассматривать региональные отчеты о результатах независимой оценки, вместе с региональными с министрами искать пути решения возникших проблем. Думаю, мы будем сотрудничать с аналогичными региональным советами. В идеале, мне хотелось бы вместе с коллегами из регионов составить рейтинг – самая вежливая школа страны, самый удобный и полезный сайт образовательной организации, детский сад, где удалось создать лучшую, комфортную атмосферу. Очень часто для того, чтобы развивать образовательное учреждение директору нужно рассказать, как это удалось сделать другим, показать пример для подражания.