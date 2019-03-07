Топ-менеджер Газпрома рассказал о воровстве на 1,7 млрд. рублей

В сеть слили выступление члена правления Газпрома Сергея Прозорова на закрытом совещании в Санкт-Петербурге. Топ-менеджер резкими словами разнес подчиненных за вскрывшееся воровство.

- Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера – Ред.). А вы ... (тут идет нецензурщина) не смотрите, а на кой ляд вы все нужны? Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ... (еще нецензурщина) не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом, — заявил Сергей Прозоров.

В Газпроме официально не подтвердили, что на записи голос члена правления. Но люди, знакомые с топ-менеджером лично, согласились, что голос похож. Сырьевая компания сейчас никак не комментирует запись.

Тем временем, запись может быть довольно старой. По бумагам, тянуть трубу в Приозерский район начали еще в 2012 году. А масштабное воровство вскрылось в 2017 году.

К 2014 году должен был быть построен газопровод до Приозерска: 129 километров трубы и четыре распределительные станции. Работы были приняты и оплачены на 97%. При этом, шесть лет назад строить ничего даже не начали.

Газпром еще в 2017 году прокомментировал явное воровство средств.

«В связи с изменением схемы газификации Ленинградской области финансирование и работы по объектам стройки были приостановлены с июня 2014 года, начата корректировка проектной документации. В частности, приняты новые проектные решения (в том числе с учетом импортозамещения), заменены автоматические газораспределительные станции (АГРС), соблюдены введенные к этому времени нормативные требования к надежности и безопасности опасных производственных объектов. В декабре 2017 года планируется передача откорректированной проектной документации на повторную государственную экспертизу, которая должна завершиться в I квартале 2018 года», - цитирует заявление компании Интерфакс.

Впрочем, судя по словам Сергея Прозорова, деньги все же украли. А пресс-служба Газпрома лишь пыталась сделать хорошую мину при плохой игре, называя фиктивное строительство «изменением схемы газификации».

Кстати, газопровод в Приозерск все же строят. Закончить его планируют к концу 2019 года.

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