2019-03-07T12:48:24+03:00
Экономика

Топ-менеджер Газпрома рассказал о воровстве на 1,7 млрд. рублей

В интернете появилась аудиозапись с совещания в Газпроме
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments29
Судя по словам Сергея Прозорова, деньги все же украли. Фото: с сайта ГазпромаСудя по словам Сергея Прозорова, деньги все же украли. Фото: с сайта Газпрома
Изменить размер текста:

В сеть слили выступление члена правления Газпрома Сергея Прозорова на закрытом совещании в Санкт-Петербурге. Топ-менеджер резкими словами разнес подчиненных за вскрывшееся воровство.

- Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера – Ред.). А вы ... (тут идет нецензурщина) не смотрите, а на кой ляд вы все нужны? Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ... (еще нецензурщина) не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом, — заявил Сергей Прозоров.

В Газпроме официально не подтвердили, что на записи голос члена правления. Но люди, знакомые с топ-менеджером лично, согласились, что голос похож. Сырьевая компания сейчас никак не комментирует запись.

Тем временем, запись может быть довольно старой. По бумагам, тянуть трубу в Приозерский район начали еще в 2012 году. А масштабное воровство вскрылось в 2017 году.

К 2014 году должен был быть построен газопровод до Приозерска: 129 километров трубы и четыре распределительные станции. Работы были приняты и оплачены на 97%. При этом, шесть лет назад строить ничего даже не начали.

Газпром еще в 2017 году прокомментировал явное воровство средств.

«В связи с изменением схемы газификации Ленинградской области финансирование и работы по объектам стройки были приостановлены с июня 2014 года, начата корректировка проектной документации. В частности, приняты новые проектные решения (в том числе с учетом импортозамещения), заменены автоматические газораспределительные станции (АГРС), соблюдены введенные к этому времени нормативные требования к надежности и безопасности опасных производственных объектов. В декабре 2017 года планируется передача откорректированной проектной документации на повторную государственную экспертизу, которая должна завершиться в I квартале 2018 года», - цитирует заявление компании Интерфакс.

Впрочем, судя по словам Сергея Прозорова, деньги все же украли. А пресс-служба Газпрома лишь пыталась сделать хорошую мину при плохой игре, называя фиктивное строительство «изменением схемы газификации».

Кстати, газопровод в Приозерск все же строят. Закончить его планируют к концу 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин пообещал разобраться с нарушением газификации в Петербурге и Ленинградской области

Большая ежегодная пресс-конференции Владимира Путина стартовала в полдень 20 декабря. Свои вопросы главе государства подготовили более 1700 журналистов российских и зарубежных изданий. Среди них был и корреспондент петербургского издания «47 новостей» Виктор Смирнов. У президента он спросил, почему жители Карельского перешейка до сих пор не подключены к газу (подробности)

Вопрос на пресс-конференции Путина о похищении 700 млн рублей при строительстве газопровода в Ленобласти обернулся уголовным делом

Вопрос о газификации Приозерского района Ленинградской области президенту России Владимиру Путину задали в декабре 2018 года на ежегодной пресс-конференции. Местный журналист рассказал главе государства, что жители Карельского перешейка вот уже многие годы не получают газ. При этом корреспондент рассказал, что при строительстве газопровода была украдена труба (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Новости 24
Посол Украины в США призвал Google "вернуть" его стране Крым на картах
Абрамович продал свою долю в "Первом канале" банку ВТБ
Актеру и кандидату в президенты Украины Зеленскому грозят уголовные дела
В Москве "Газель" вылетела на тротуар и сбила пешехода
Огромный астероид пролетит рядом с Землей 8 марта
Рубль немного вырос к доллару, превысив 66 рублей
Госдума одобрила закон о борьбе с оскорблением государственных символов
Британский кабмин выразил опасения в провале нового голосования по Brexit
В США ведут тайный учет журналистов, которые симпатизируют мигрантам
ЦБ планирует объединить все банки в систему быстрых платежей
Глава предвыборного штаба президента Алжира рассказал о его здоровье
Московская полиция предотвратила попытку убийства бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья
Юристы компании "Тройка Диалог" займутся защитой ее репутации после обвинений в отмывании денег
Москалькова предложила включить материнство в трудовой стаж
Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского разведчика
В Госдуме приняли закон о борьбе с фейковыми новостями
Госдума предложила наделить полицию правом объявлять предостережения гражданам
МТС заплатит 850 миллионов долларов в рамках мирового соглашения по "узбекскому делу"
Плюшевая Земля Илона Маска побывала на МКС