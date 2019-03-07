Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на законопроект о крабовых аукционах

Замминистр экономического развития Савва Шипов указал на несоблюдение Минсельхозом процедуры подготовки законопроекта, социально-экономические риски для рыбопромышленной отрасли и бюджетные потери для бюджетов всех уровней.

Как отмечено в отчёте, «при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 9 – 23 правил проведения оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены не в полной мере».

Минэкономразвития указал на целый ряд рисков законопроекта о крабовых аукционах. Так, разработчиком заявляется в качестве главной цели законопроекта создание возможностей для входа на рынок под условием введения в эксплуатацию новых объектов, однако «не представлено информации о том, какого рода объекты необходимо будет построить, а также об объёмах финансирования для строительства таких объектов». Кроме того, положение законопроекта о необходимости строительства новых судов в случае приобретения новых квот необходимо дополнительно согласовать с Минпромторгом России.

Минэкономразвития отмечает, что «разработчиком не проведён комплексный анализ существующей ситуации в рыбопромышленной отрасли и возможных альтернативных способов решения проблемы, описанной им как обоснование проектируемого регулирования».

В отчёте приводится подробная информация о социально-экономических последствиях введения аукционной квоты для предприятий Магаданской и Сахалинской областей. По оценке Минэкономразвития, «изъятие половины квот добычи (вылова) краба приведёт к приостановке реализации отдельных проектов на сумму 7 млрд. рублей».

Минэкономразвития сделал вывод о «недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

Как заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, «специалисты Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития проделали скрупулёзный и объективный анализ 1 492 поступивших замечаний. Мы увидели, что опасения и оценки рыбопромышленного бизнеса услышаны».