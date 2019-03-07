Больной дедушка из Ростова несколько дней путешествовал по Москве в скорой, потому что от него отказались все родственники

Виктор Тимофеевич Цветков жил в Ростове Великом, в Ярославской области. В своей московской квартире он уже давно не был. Там осталась жена. В столице у дедушки как-то не сложилось и он встретил старость со своей подругой в маленьком городке. Со временем возраст дал о себе знать. 82-летнему Виктору Тимофеевичу становилось все хуже и подруга сколько могла столько и ухаживала за ним. Недавно ей и самой стало плохо и её увезли в больницу. Дедушка остался один. Соседи вызвали платную скорую. Врачам ничего не оставалось, как везти Цветкова по месту прописки. А прописан он в Москве. В 7 утра скорая привезла его на адрес, но столкнулась с непредвиденным — жена наотрез отказалась открывать двери. Видеть там она своего мужа не хотела. Врачи позвонили полицейским: те приехали и развели руками, мол мы ничего сделать не можем. Тоже самое сказали и в МЧС. Спасатели лишь посоветовали вызвать частного мастера, чтобы тот вскрыл дверь. Стационары отказались его брать, как, собственно, и отдел госпитализации города Москвы. Везти его в медицинские учреждение особо не с чем. Ему лишь нужен присмотр и уход.

Врачи оказали Цветкову первую помощь - теперь ему нужна крыша над головой и уход.

- Дед оказался никому не нужным. По месту прописки он не нужен. В больницу брать не хотят. Нам-то что делать? Не домой же мне его к себе везти, - рассказывает «КП» фельдшер скорой помощи Сергей.

Медики привезли пожилого пациента к квартире, где он прописан.

Так и остался Виктор Тимофеевич между небом и землей. В квартиру, в которой он прописан, его не пускали, в больницу тоже. Самостоятельно дедушка не передвигается. Врачи скорой помощи не могли просто так на улице оставить старика. В итоге пришел участковый и друг жены Цветкова. Он и сказал, что видеть его в квартире не хотят, но готовы оплатить пребывание в стационаре. В итоге дедушку отвезли в 1-ую городскую больницу им. Н.И. Пирогова. Там сказали, что обследуют его и скорее всего отправят на вечную койку, так как он больше никому не нужен.

Врачи скорой помощи не могли просто взять и оставить старика на улице.

- Из больницы он уже должен отправиться в центр адаптации для бездомных граждан. Это сорок километров от Москвы», - говорит врач 1-ой городской больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695969" frameborder="0"></iframe> Больного дедушку жена не впустила в собственную квартиру.Дедушку привезли из больницы домой, но там ему не открыли. Куда девать старичка?

Врачи скорой помощи распрощались с дедушкой и усталые поехали домой. Всё, что могли, они сделали. А Виктор Тимофеевич так и остался один: без дома, без жены и без подруги, которая одиноко лежит где-то в ростовской больнице.