«Я готова говорить ему о любви с утра до вечера!»: Пугачева поздравила Жванецкого с юбилеем
85 лет исполнилось знаменитому юмористу Михаилу Жванецкому, гениальными текстами которого восхищался ещё легендарный Аркадий Райкин.
Поклонницей сатирика себя называет и Алла Пугачева.
- Я обожаю этого человека, - не раз говорила о юбиляре Пугачева.-Я преклоняюсь перед его талантом. Я ему говорю это по телефону. Говорю, когда мы сидим за столом. Я готова говорить ему об этом с утра до вечера. Жить в одно время с человеком, понимая, что это гений... Жизнь ведь как устроена. При жизни никто не скажет, что ты гений. Все говорят уже потом. А я ему говорю, когда он в здравии, когда он с нами.
Друзья организовали Михаилу Михайловичу банкет, про который сатирик даже не догадывался.
- Я не думал, что готовится что-то пышное, - удивился юбиляр.
- Живи долго, гений! - пожелала Жванецкому Алла Пугачева.
Видео поздравления юмориста разместил в своём Инстаграме Максим Галкин.
Среди гостей торжества был замечен Леонид Ярмольник, Михаил Ширвиндт с супругой, Андрей Макаревич и другие знаменитости.
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Свой профессиональный путь сатирика Михаил Михайлович начал в 1963 году, после того как познакомился в Одессе с Аркадием Райкиным. Мэтр оценил и взял его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады им. Аркадия Райкина), который тогда возглавлял. А через год пригласил Жванецкого занять должность завлита. Здесь родились триста миниатюр и монологов, которые сам автор со сцены не читал. (подробности)
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