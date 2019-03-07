2019-03-07T20:52:39+03:00
Звезды

«Я готова говорить ему о любви с утра до вечера!»: Пугачева поздравила Жванецкого с юбилеем

Друзья сатирика устроили ему сюрприз [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева поздравила с юбилеем Михаила Жванецкого.Алла Пугачева поздравила с юбилеем Михаила Жванецкого.
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85 лет исполнилось знаменитому юмористу Михаилу Жванецкому, гениальными текстами которого восхищался ещё легендарный Аркадий Райкин.

Поклонницей сатирика себя называет и Алла Пугачева.

- Я обожаю этого человека, - не раз говорила о юбиляре Пугачева.-Я преклоняюсь перед его талантом. Я ему говорю это по телефону. Говорю, когда мы сидим за столом. Я готова говорить ему об этом с утра до вечера. Жить в одно время с человеком, понимая, что это гений... Жизнь ведь как устроена. При жизни никто не скажет, что ты гений. Все говорят уже потом. А я ему говорю, когда он в здравии, когда он с нами.

Друзья организовали Михаилу Михайловичу банкет, про который сатирик даже не догадывался.

- Я не думал, что готовится что-то пышное, - удивился юбиляр.

- Живи долго, гений! - пожелала Жванецкому Алла Пугачева.

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Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно #жванецкий
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Видео поздравления юмориста разместил в своём Инстаграме Максим Галкин.

Среди гостей торжества был замечен Леонид Ярмольник, Михаил Ширвиндт с супругой, Андрей Макаревич и другие знаменитости.

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Свой профессиональный путь сатирика Михаил Михайлович начал в 1963 году, после того как познакомился в Одессе с Аркадием Райкиным. Мэтр оценил и взял его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады им. Аркадия Райкина), который тогда возглавлял. А через год пригласил Жванецкого занять должность завлита. Здесь родились триста миниатюр и монологов, которые сам автор со сцены не читал. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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