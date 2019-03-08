- Петр Алексеевич! Беда! – глава избирательного штаба Петра Порошенко Игорь Грынив буквально ворвался в кабинет гаранта украинской нации. – Там Путин!

От волнения Игорь Алексеевич даже не смог договорить до конца и просто рухнул в кресло напротив. Громадные напольные часы в позолоченном футляре, стоявшие за спиной восседающего за большим столом занимающего пост президента страны издали мелодичный звон и начали играть «Щеневмерлу», но в механизме что-то разладилось. Часы крякнули, всхрюкнули и замолчали. Даже маятник, отмеряющий украинское время, вдруг остановился.

- Где Путин? – Порошенко моментально стряхнул с лица послеобеденную дрему. – В приемной? Приехал возвращать Донбасс с Крымом?

Совсем другая догадка промелькнула по его лицу, заставив содрогнуться крупное тело.

- Или? Вторгся?! А Шойгу тоже с ним? И с бурятами? – спросил он отрывисто вдруг резко осевшим голосом и невольно закрыл лицо ладошками, не в силах совладать с непроизвольной реакцией.

Грынив схватил стоявший на столе стоявший возле графина наполненный стакан, как он думал, с водой, и махнул его, не глядя, в один присест. Гримаса перекосила его лица, на долю секунду он впал в состояние столбняка, но до комы не дошел и смог вернуться в себя, шумно выдохнув в сторону. Затем он отставил графин со стола подальше от себя и стакана и почти пришел в себя.

- Хуже! – воскликнул он и занюхал выпитое рукавом своего прекрасного черного костюма в серую полоску из английской шерсти мериносов элитных австралийских пород. Лицо его снова перекосилось, непрошенные слезы брызнули из глаз.

-Гораздо хуже, - чуть не плача продолжил он. – Он там на коне проскакал. Вся кампания теперь под угрозой. Все усилия коню под хвост.

- Это как? – не понял Порошенко. – Что значит, на коне? Откуда конь? Куда конь?

- На обычном, то есть на очень красивом коне. Мощном таком, – поправился Игорь Алексеевич. – Приехал в полк к конной полиции. Подарил коня, а потом поздравил девушек-полицейских и вместе с ними проскакал. Да вот, смотрите. Они в интернет все выложили.

Грынив включил ноутбук на столе гаранта, нашел ролик в сети и нажал на кнопку. В кабинете воцарилось тягостное молчание.

- Рысью скачет, - минуты через две после окончания просмотра заключил Порошенко и непроизвольно причмокнул.

- А как держится! – невольно восхитился Грынив. – Как влитой в седле.

- От же бисова дитына, - почти выругался Порошенко на мове. Вообще-то в ближнем кругу главы Украины все, да и он в том числе, предпочитали говорить на русском, оставляя мову для публичных выступлений или разговоров с теми патриотами, кто не вызывал доверия. Украинский язык многим пришлось учить как иностранный, а потому нередко приходилось долго вспоминать нужные слова. Кличко, например, так и не смог. Но тут русская лексика была не в силах выразить всю гамму эмоций, охвативших украинского гаранта, а мат Петр пообещал Марине до конца выборов исключить из лексикона, чтобы случайно не сорваться во время общения с особо вредными избирателями.

– Лучше бы вторгся, - вдруг произнес Петр Алексеевич, глядя в экран налившимися кровью глазами. В кабинете воцарилось тягостное молчание.

Оба понимали, что президентская предвыборная кампания оказалась под угрозой, против которой практически не было оружия. Все эти сплагиаченные лозунги и поступки за время президентства, вся неусыпная работа по копированию действий российского президента летела коту, вернее, коню под хвост. Путин летал на истребителе, дельтаплане и даже немного порулил стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Петр Алексеевич до сих пор с ужасом вспоминал, как его втискивали в кабину МиГ-29, чтобы добросить важный груз до Винницы. Путин на ракетном крейсере «Петр Великий». Порошенко на бронекатере «Гюрза». Еще вопрос, где надо больше смелости! Путин погружался на подводной лодке и в батискафе, а вот тут Порошенко ничего противопоставить не мог. Нет у Украины никакой подводной лодки. Была до 2014 года одна. Ее даже к причалу рельсами приварили, чтобы не погрузилась случайно. Потому что ее первое погружение стало бы и последним. Утонула бы сразу без шансов на всплытие. Так кляты москали и ее забрали, потому что куда ты денешься с этих рельсов! Путин там. Понимаешь, то с барсами, то с тиграми или стерхами, а Порошенко… Ну, тут у Порошенко была железная отмазка – ни барсов, ни стерхов, ни тигров на Украине отродясь не водилось, а с домашним хряком он фотографировался еще в детстве.

Схожие мысли обуревали обоих. Сумрачные мысли бродили по лбам аршинными буквами. И что теперь, после коня делать с главным лозунгом кампании? Как гордо до сего момента звучало: «Или я, или Путин!» А теперь Путин на коне, а где он, Порошенко? Где? Петру с трудом удалось отогнать непрошенную, но навязчивую рифму.

- Петр Алексеевич, - прояснилось чело Грынива. - А вы это, на лошадке умеете? Может, шагом даже, если смирная, старенькая какая.

… На следующий день в зоопарках и цирках Украины начался отбор самого старого и спокойного пони для выполнения важного государственного задания.