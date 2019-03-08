Юнна Мориц: 8 марта - это не день Клары Цеткин, это - праздник плодоносной части человечества
- ... Да, Саша, привет!
- Прямо - праздничное такое, я считаю, ваше стихотворение, Юнна Петровна! Я - о том, что - и народ, и Господь не сдают - в пожаре веков и в дыму - никому! Россию! Это - просто здорово! Спасибо вам за такие стихи...
Юнна Мориц: «8 марта - это не день Клары Цеткин, это - праздник прекрасной - плодоносной! - части человечества»
* * *
Группа товарищей – от слова "товар"–
Отоварилась морем денег
И требует, чтобы Россию сдавал
Правящий класс в утиль.
Группа товарищей – от слова "товар" –
В бешенстве, как неврастеник,
И угрожает, что запада веник
Россию сметёт, как пыль.
Группа товарищей – от слова "товар" –
Клан русофобских тварей,
Требует, чтобы Россию взорвал
Запад – снаружи, внутри.
Группа товарищей – от слова "товар" –
Мечтает об этом кошмаре,
Когда завопят русофобские твари:
– Россия, до тла сгори!
Группа товарищей – от слова "товар" –
Не сила небесная, не наказание,
А интересное иносказание
О том,что Господь никому не сдавал
Россию, и ненависть к ней непременно
Разгромлена будет, вторгаясь военно
В Россию, где духа бессмертье священно
В народе!.. В пожаре веков и в дыму
Россию народ не сдаёт!.. Потому
Россию Господь не сдаёт никому!
- Юнна Петровна, а почему народ не сдаёт Россию? Потому что он - с Господом заодно, да?
- Почему?
- Да! Вы утверждаете, - у вас прямо рядом эти строки - Господь не сдаёт Россию, и народ не сдаёт Россию.
- Нет, я говорю, что народ не сдаёт, и поэтому Господь не сдаёт.
- Вот такая логика...
- Речь о том, что в народе живёт космическое сознание - что, если будет сдана страна, - народ исчезнет.
Исчезнет язык, исчезнет культура, исчезнет связь поколений.
Народ - это же такая космическая общность.
А мысли о том, что народ - это какая-то темная, дикая, зверская масса - такие мысли приходят в голову людям, которые не понимают, что философия в точном переводе - это любовь к мыслям, к мышлению.
А в народе существует неуловимое абсолютно, незримое для словоблудных идеологов свойство чувствовать, что не будет страны, не будет народа - не будет ничего.
Вот они всегда вопят: как же народ терпит, почему народ не выходит на улицы? Когда же народ наконец слезет с дивана?..
А народ России имеет колоссальный исторический опыт революций, и всего того, что бывает после резолюций. И видел, что творилось на майдане, и видел эти горящие покрышки, и видел эти коктейли Молотова, летящие от одних людей - к другим. Хотя это были люди одной страны, одного народа. И это же все никуда не исчезло, это же все - перед глазами.
- Понял. Прямо сейчас мы все и выставляем.
- Саша, мы работаем...
- А мы вас очень любим и поздравляем с Международным женским днём.
- Только не надо этот день связывать с Кларой Цеткин. Этот день - он не имеет, в смысле иносказания, ничего общего ни с какой Кларой Цеткин.
Это - день, который связывает весну со способностью давать плоды. А, конечно, женщины - это плодоносная часть человечества. Безусловно.
- Ну, и ваши поздравления...
- Я поздравляю женщин с тем, что они живы, что живы их дети, живы их мужья и живо все, что могут женщины дать человечеству.
- Спасибо вам огромное, и вас - с праздником!
- С праздником! Пока...
ИСТОЧНИК KP.RU