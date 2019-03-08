Юнна Мориц: 8 марта - это не день Клары Цеткин, это - праздник плодоносной части человечества

- ... Да, Саша, привет!

- Прямо - праздничное такое, я считаю, ваше стихотворение, Юнна Петровна! Я - о том, что - и народ, и Господь не сдают - в пожаре веков и в дыму - никому! Россию! Это - просто здорово! Спасибо вам за такие стихи...

Юнна Мориц: «8 марта - это не день Клары Цеткин, это - праздник прекрасной - плодоносной! - части человечества» 00:00 00:00

* * *

Группа товарищей – от слова "товар"–

Отоварилась морем денег

И требует, чтобы Россию сдавал

Правящий класс в утиль.

Группа товарищей – от слова "товар" –

В бешенстве, как неврастеник,

И угрожает, что запада веник

Россию сметёт, как пыль.

Группа товарищей – от слова "товар" –

Клан русофобских тварей,

Требует, чтобы Россию взорвал

Запад – снаружи, внутри.

Группа товарищей – от слова "товар" –

Мечтает об этом кошмаре,

Когда завопят русофобские твари:

– Россия, до тла сгори!

Группа товарищей – от слова "товар" –

Не сила небесная, не наказание,

А интересное иносказание

О том,что Господь никому не сдавал

Россию, и ненависть к ней непременно

Разгромлена будет, вторгаясь военно

В Россию, где духа бессмертье священно

В народе!.. В пожаре веков и в дыму

Россию народ не сдаёт!.. Потому

Россию Господь не сдаёт никому!

- Юнна Петровна, а почему народ не сдаёт Россию? Потому что он - с Господом заодно, да?

- Почему?

- Да! Вы утверждаете, - у вас прямо рядом эти строки - Господь не сдаёт Россию, и народ не сдаёт Россию.

- Нет, я говорю, что народ не сдаёт, и поэтому Господь не сдаёт.

- Вот такая логика...

- Речь о том, что в народе живёт космическое сознание - что, если будет сдана страна, - народ исчезнет.

Исчезнет язык, исчезнет культура, исчезнет связь поколений.

Народ - это же такая космическая общность.

А мысли о том, что народ - это какая-то темная, дикая, зверская масса - такие мысли приходят в голову людям, которые не понимают, что философия в точном переводе - это любовь к мыслям, к мышлению.

А в народе существует неуловимое абсолютно, незримое для словоблудных идеологов свойство чувствовать, что не будет страны, не будет народа - не будет ничего.

Вот они всегда вопят: как же народ терпит, почему народ не выходит на улицы? Когда же народ наконец слезет с дивана?..

А народ России имеет колоссальный исторический опыт революций, и всего того, что бывает после резолюций. И видел, что творилось на майдане, и видел эти горящие покрышки, и видел эти коктейли Молотова, летящие от одних людей - к другим. Хотя это были люди одной страны, одного народа. И это же все никуда не исчезло, это же все - перед глазами.

- Понял. Прямо сейчас мы все и выставляем.

- Саша, мы работаем...

- А мы вас очень любим и поздравляем с Международным женским днём.

- Только не надо этот день связывать с Кларой Цеткин. Этот день - он не имеет, в смысле иносказания, ничего общего ни с какой Кларой Цеткин.

Это - день, который связывает весну со способностью давать плоды. А, конечно, женщины - это плодоносная часть человечества. Безусловно.

- Ну, и ваши поздравления...

- Я поздравляю женщин с тем, что они живы, что живы их дети, живы их мужья и живо все, что могут женщины дать человечеству.

- Спасибо вам огромное, и вас - с праздником!

- С праздником! Пока...