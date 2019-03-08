Казалась, ещё сильнее убить феминизм нельзя… пока о нём не начала рассуждать Собчак

Россия всю свою историю «болеет» новомодными западными движениями, каждый раз едва не сходя в могилу. В восьмидесятые годы XIX века к нам пришёл марксизм, сто лет спустя — либерализм, сегодня же — феминизм.

Не простой — с российской интерпретацией. Вместо изначального посыла «борьбы за права женщин и равноправие» (кто-то против?) — феминистки сражаются за право не получать цветы на 8 марта. Или за «феминитивы». Это когда к привычным словам искусственно прибавляются «женские» суффиксы. Он, дескать, — «автор», а она… «авторка».

Вам смешно, а феминистки искренне уверены: назвать женщину мужским словом — значит её унизить.

Мне казалось, что лучшего способа убить изначально неплохую идею «женского равноправия» нельзя и придумать.

Но это было до того, как я посмотрела видеоролик, где несколько дам с доходами сильно выше среднего обсуждают «проблемы женщин в России».

Я это про недавний видеоролик с попыткой ток-шоу о «женском вопросе», который «запилили на ютуб» Собчак, Рудковская, Бондарчук, Маршенкулова и Рапопорт.

Даже не обсуждаю саму попытку наших львиц инстаграма оседлать «фем-дискурс». Бог с ними. Меня беспокоят темы, на которые светские дамы с серьезными лицами дискутируют. Вместо вопросов, волнующих средних женщин и девушек — типа семейного насилия или смертности от рака груди — они обсуждают на полном серьезе, должен ли мужчина платить в кафе, надо ли внедрять в язык феминитивы и уместно ли носить женщину через лужу на руках.

А потом как ни в чем ни бывало едут на премьерный показ сериала «Содержанки», что в целом несколько не соотносится с образом борцов (борчих? борцуний?) за права женщин.

Ксения Анатольевна, прошу прощения за мой французский, но вы «либо трусы наденьте, либо крестик снимите».

Почему не был поднят вопрос: хорошо ли, когда средняя молодая девушка хочет себе найти мужика побогаче, а не образование высшее получить? Что делать женщине, которую муж бьет, а ей идти некуда? Или алименты не платит, а судебные приставы в ус не дуют?

Конечно, все эти проблемы гораздо глубже и сложнее, чем феминитивы. И более того, они должны решаться усилиями семьи, общества и государства, на что потребуется не одно десятилетие.

Но ведь это не интересно. Дамы с хорошими лицами такое не обсуждают. Они просто, как говорит молодёжь, «запиливают видосик на ютуб, чтобы хайпануть на теме». Вот такая интеллектуальная работа для Собчак и её подружек как раз по плечу.

Так что очень надеюсь, что рано или поздно обсуждение и решение проблем женщин перестанут быть «цирком с лошадьми». И примут адекватные и, самое главное, безопасные для общества формы.

Ну и с праздником нас, дорогие дамы.