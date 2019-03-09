Как Венесуэла пережила "конец света": люди радовались жизни, несмотря на закрытые магазины и неработающие светофоры

Произошедшее 7 марта отключение электроэнергии по всей Венесуэле стало самым масштабным за всю историю страны. Жизнь в Боливарианской Республике буквально встала – не работали магазины, кафе, госучреждения.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ «АПАГОН»

Отключения электричества, или, как их здесь называют «апагон», я встретил во всеоружии – в нарядном костюме и двумя детьми подмышкой. Опаздывая, как обычно, на предпраздничный обед к русским друзьям, я затолкнул малышей в лифт, крикнув жене – «Закрывай квартиру, я на стоянку». Двери железного «чудища» закрылись и металлический «гроб» начал путь вниз. Спустя буквально несколько секунд он затормозил. «Ну вот, опять застряли!» - пронеслось в голове, ведь я уже привык к тому, что старое лифтовое хозяйство регулярно ломается, причем в самый неподходящий момент. Однако потом случилось неожиданное – погас свет. Тогда я еще не знал, что в этом темном железном ящике без единого лучика света мне придется провести целый час…

Люди в Каракасе стоят в темноте у аптеки.Фото: REUTERS

Хотя в этом я был не одинок. Миллионы венесуэльцев испытали на себе действие «апагона», который, как обычно, пришел нежданно. Впрочем, это для столицы было неожиданным явлением, ведь жители многих штатов, особенно на западе страны давно получают электричество «по часам». Например, в приграничном штате Сулия, где расположен один из основных нефтеносных районов перебои со светом стали уже обычным делом.

В этот раз все оказалось куда серьезнее – свет исчез на 90 процентах территории страны в 20 из 23 штатов. Что же случилось? Виноват, вернее, виновата, электростанция Гури – это гигантская гидроэлектростанция, поражающая масштабом даже по мировым меркам. Эта ГЭС занимает шестое место на нашей планете по мощности и вырабатывает 60 процентов (хотя кто-то говорит и 80 процентах) всей электроэнергии Венесуэлы. И вот именно эта самая Гури неожиданно и прекратила подачу электроэнергии.

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

- Сеньор, сеньор! Сокорро (помогите – исп.)! – металась моя супруга по этажам. Лысый мужик, чем-то напоминающий Брюса Уиллиса, был пойман выходящим из квартиры. Видя шокированное лицо «белой женщины», «спаситель» позвал своего охранника (приличные люди здесь без бодигарда не ходят) и вдвоем они кинулись на чердак, чтобы совладать с механическим монстром…

Когда погас свет, то люди зажгли свечи.Фото: REUTERS

Венесуэльцы почуяли неладное сразу – такого, чтобы электричество отключили сразу по всей стране, еще не было. Власти оперативно нашли объяснение – виной всему диверсия проклятых гринго!

- Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов! - написал Мадуро в «Твиттере».

Глава государства имел ввиду, что на Гури произошел саботаж, а может и целенаправленная кибератака. В общем, вредители из-за рубежа снова нанесли свой удар.

Оппозиция, естественно, ничего признавать не собирается, обвиняя во всем невнимание чавистов к энергетике. У противников Мадуро есть свои аргументы – в последний год подобные «апагоны» не редкость. Например, в конце прошлого года практически весь Каракас был на полдня отключен от электричества, в результате чего столица была фактически парализована. В городах поменьше сбои случаются чаще, но они не попадают на полосы местных СМИ.

Когда погас свет, то жизнь в Каракасе просто остановилась.Фото: REUTERS

- Мы все знаем, что авария произошла из-за плохого состояния энергосистемы, вызванного коррупцией, - заявил самопровозглашенный глава государства Хуан Гуаидо. Он также добавил, что из-за «апагона» в больницах страны погибли люди. Правда это или нет, сказать пока сложно. Но в любом случае, на эмоции такие слова давят.

КАРАКАС НЕ СПИТ!

- Ага, Эйнштейн (не удивляйтесь, в Латинской Америке любят давать детям, в качестве имен фамилии известных людей – Дарвин, Ньютон и др.), давай, поднажми! – «Брюс Уиллис» уверенно орудовал ломом, раздавая команды своему телохранителю, который на чердаке вручную спускал кабину лифта. Мое освобождение было похоже на спасение из шахты – в кромешной темноте появляется сначала лучик, потом кабину заполняет все больше и больше света, и вот «Брюс» отгибает дверь. Вот уж действительно «свет в конце туннеля»…

Тем временем жизнь в Каракасе не остановилась, хотя и существенно замедлилась. Дело в том, что тут на электричество завязаны все другие сферы деятельности. Раз нет света, значит нет воды, нет сотовой связи, нет Интернета. А раз нет доступа к интернету, то не работают магазины. Продавцы здесь повсеместно используют терминалы для оплаты карточками, ведь наличных в стране практически нет.

Люди стоят в очереди в ожидании автобуса.Фото: REUTERS

Не работают и светофоры на дорогах. В любом другом городе мира это вызвало бы хаос и аварии, но в стране, где красный свет не запрещает движение, а лишь «предупреждает о возможной помехе», такая мелочь как сломанный семафор нисколько не влияет на трафик.

Зато ощутимо выросли очередь у работающих ларьков с местным фаст-фудом – пепитосами (что-то среднее между хот-догом и шаурмой). Правда платить приходится или наличкой или долларами.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

На праздник мы так и не попали – электрозамок у ворот гаража тоже не работал. Надо было вызывать такси, но телефонная связь тоже отсутствовала как класс, несмотря на стабильные «палочки» на экране. В результате дома меня ждал ужин при свечах с супругой. Правда «романтика» это была вынужденная, ведь света-то не было.

Проснувшись утром, я обнаружил, что электричества как не было так и нет, поэтому жена, грустно вздохнув, уже мысленно начала готовиться выбрасывать все замороженное мясо. Но неожиданно в 3 часа дня лампочки вспыхнули приятным желтоватым светом.

- Папа, электричество пошло! – влетел в комнату ребенок, радуясь так, словно получил в подарок очередную игрушку. Это была уже победа, хотя воды до сих пор не было. Спустя 15 минут заработал и водопровод. Вот где счастье! Правда длилось оно недолго, ведь уже через час гудок щитка сообщил нам, что «апагон» вернулся….

Несмотря на все невзгоды жители Каракаса решили воспользоваться еще одним выходным днем, объявленным властями, и вышли на улицы, чтобы поездить на велосипеде, покачаться на турниках и вообще поболтать с соседями про свое житие-бытие. Правда, магазины и кафе были закрыты, но некоторые отчаянные смельчаки все-таки работали несмотря на отсутствие света.

- Мне бы хлеба, - говорю детине, стоящему на входе в булочную.

- Не работаем, - отрезает амбал, хотя за его спиной венесуэльцы пакуют хлеб и печенье в сумки.

- Да я знаю, но у меня доллары.

- О, милости просим, - волшебное заклинание открывает мне дверь в эту погруженную в полутьму булочную.

Люди в парках Каракаса во время отключения электричества в столице Венесуэлы.Фото: REUTERS

Вот такие вот парадоксы местной действительности. А ведь на завтра назначены два марша – оппозиции и правительства – так что посмотрим, кто выйдет на них более «наэлектризованный» из-за отсутствия электричества.

И вот, завершая эти строки (кстати, пишу их у коллеги, одолжившего мне немного спутникового Интернета), я так и не знаю, будет ли завтра электричество в городе. Кто-то говорит, что власти уже мобилизовали военных и скоро они «наведут порядок». Более пессимистичные (и реалистичные) венесуэльцы уже ни на что не надеются и готовятся жить в таких условиях как минимум несколько суток. Ясно одно – этот «апагон» надолго запомнится всем жителям страны. Вопрос только в том, как они на него отреагируют.