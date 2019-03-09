Добровольцы на Ямале ищут пропавших в тундре и тайге людей и возвращают имена погибших советских бойцов

- В экспедициях к местам сражений Великой Отечественной мы поняли, что умеем находить людей, увидели, как даже спустя 70 лет их останки нужны внукам. А между тем, люди пропадают прямо сейчас, сегодня - дети, взрослые старики. Экстренные службы очень часто не могут справится. И мы можем помочь - спасти людей прямо здесь и сейчас, а не через 70 лет...

Так говорит Александр Шлюшинский , командир Ямало-ненецкого "Поискового отряда "Карские экспедиции" и по совместительству - руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по Салехарду, Лабытнанги и Приуральскому району.

Александр и его товарищи возвращают имена погибших в Великую Отечественную советских солдат. А еще - ищут людей, пропавших в тайге. В отряде - люди самых разных профессий. Сам Александр - сотрудник музея, есть также много представителей казачьего общества, кто-то работает в администрации, кто-то предприниматель, кто-то трудится в охране или электриком…

Начиналось все с исторических поисковых экспедиций:

- Я по образованию историк-археолог. Когда переехал в Салехард и начал работать в местном музее, то услышал об одном проекте. На острове Белый в Карском море в 1944 году произошла трагедия, о которой мало кто знает. Немецкая подлодка потопила советских пароход, на котором было много женщин и детей и два военных тральщика. Я почувствовал, что могу помочь. Морская часть проекта состояла в поиске погибших кораблей, а также потопленного в 1942 году ледокола “Александр Сибиряков”. А моя, сухопутная часть работ, состояла в том, чтобы найти останки погибших, которых выбросило на остров Белый, - рассказывает Александр.

Все начиналось с поисковой экспедиции на остров Белый в Карском море Фото: poisk1945.ru

После завершения работ в Карском море, он попал в Севастополь.

- Это город русских моряков, где буквально все пропитано русской кровью. Там очень много братских захоронений - где-то есть всего 20 фамилий, где-то - всего две и 150 неизвестных солдат. Есть братские могилы, где лежат 10 тысяч человек, - говорит командир поискового отряда. - Когда человек подходит к братской могиле, читает фамилии солдат - если это не его однофамильцы - то через минуту он их, скорее всего, забудет. Так возникла идея восстановить историю солдат, полностью их боевой путь. Откуда они родом, за что получали награды, каким был их последний бой… Эмоционально описать судьбу бойцов, чтобы наши современники не просто читали фамилии и тут же их забывали, а узнавали истории, смогли их прочувствовать - и сохранить в душе.

Так появился проект "Мемориал героев Крыма", который в 2018 году получил поддержку фонда президентских грантов. Но добровольцы из Ямала могут выезжать на юг России лишь раз в год, во время отпуска. Между экспедициями устраивают выставки, проводят занятия с детьми… И участники поискового отряда поняли, что могут больше. Что помощь их нужна не только спустя 70 лет - но и прямо сейчас.

- Была сплоченная команда, ресурсы и желание помогать - так в начале 2018 года и вступили в “Лизу Алерт”, - рассказывает Александр.

Отделение всероссийского поисково-спасательного отряда по Салехарду и Приуральскому району появилось в начале 2018 года. При поисках добровольцы используют собственные машины, компьютеры, телефоны. А приобрести 40 GPS-навигаторов помог фонд президентских грантов. Они поступили не только в отряд «Лиза Алерт» в Салехарде и Приуральском районе, но в другие города Ямало-Ненецкого округа.

Поддержку фонда президентских грантов получили оба проекта добровольцев - "Карские экспедиции" и "Лиза Алерт" по Салехарду, Лабытнанги и Приуральскому району Фото: poisk1945.ru

Условия, в которых приходится искать людей, здесь сильно отличаются от Европейской части России. К огромным расстояниям между населенными пунктами добавляется суровый климат и дикая природа. Часто добровольцам приходится иметь дело с вахтовиками и местными жителями, ушедшими в тундру или тайгу в белой горячке.

- Одной из самых сложных операций за это время был поиск местного жителя, ханта. Он живет в чуме на стойбище и у него случилась белая горячка - он выпил все, что было у него спиртного, и не мог купить еще. Он ушел босиком в тундру. Мы искали его со спасателями, полицией - на огромнейшей территории, непроходимой на технике. Еще одна тяжелая история: турист в одиночку в ноябре пропал в горах. Это был инженер-конструктор из Татарстана, ему уже 60 лет, он всю жизнь ходит в походы, забирается на вершины… Но начались морозы -35, 40, 50 градусов, прошли снежные бураны. К сожалению, мы не могли выйти на помощь - в таких условиях нереально выжить даже опытному человеку. Но мы оказывали информационную поддержку: работали с родственниками, знакомыми, искали данные для спасателей, которые пытались найти его на спецтехнике.

Когда после тяжелейших поисков человека все же удается найти, добровольцы испытывают настоящее счастье.

- Похожие ощущения испытываешь, когда находишь останки нашего солдата, - делится Александр. - Например, в этом году с нами впервые в экспедицию отправился товарищ - опытный пожарный. У него на счету очень много спасенных из огня жизней. Но когда он нашел останки первого бойца - у него дрожал голос, руки. “Ощущения такие же, как когда я первого ребенка из огня вынес,” - говорил он. Радость испытываешь, когда находишь родных солдата, общаешься с ними. В “Лизе Алерт” - похожая история. И чем больше сил ты потратил на поиски человека - днями и ночами в тайге и тундре - тем больше радость, когда удается человека найти.