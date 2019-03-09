61-летний Александр Маршал вышел в свет с 25-летней любовницей

На дефиле Валентина Юдашкина певца Александра Маршала сопровождала молодая, высокая и очень симпатичная шатенка.

- Это его новая девушка Карина. Ей 25 лет, - объяснили «КП» друзья артиста.

Выяснилось, что экс-солист группы «Парк Горького» прилетел на шоу Валентина Юдашкина из Санкт-Петербурга.

В северной столице музыкант выступал в БКЗ «Октябрьский» на празднике, посвященном 8 марта. И конечно же, не мог не рассказать поклонникам о своей сегодняшней истории любви.

Жениться на своей молодой спутнице Марал пока не планируетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На вопрос про грядущую свадьбу артист уклончиво сказал, мол, Карина его полностью устраивает, но жениться на своей молодой спутнице он пока не планирует.

Певец подчеркнул, что ему наконец повезло с подругой жизни. Мол, Карина — умная, понимающая, не достает глупыми расспросами, когда он после работы приходит уставший домой.

61-летний Маршал признался, что у него от предыдущих отношений есть двое взрослых детей.

По словам музыканта, он уже давно не живет с бывшей женой и дети приняли его выбор с пониманием.

Напомним: недавно программа «Когда все дома» побывала в «гнезде» музыканта. Тимуру Кизякову удалось разговорить его молодую подругу.

— Я выпускающий редактор на радио, собираю, обрабатываю плей-лист, — рассказала Кизякову девушка певца Карина. — У Саши был юбилейный концерт в прошлом году. Он пришел на эфир. Мы и до этого были знакомы, встречались, так сказать, глазами. Потом был сам концерт, и вот после него все и началось, — рассказала она.

— Несмотря на возраст, он такой еще мальчишка. Иногда я говорю — ну, посмотри, я и то серьезнее в этой ситуации, чем ты.

- Между нами какая-то химия. Необъяснимо, - высказался о своем новом романе 61-летний певец.