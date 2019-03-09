Националисты поставили Петру Порошенко ультиматум

Самая мощная, пожалуй, за последние месяцы акция протеста состоялась сегодня в Киеве. Как минимум, несколько тысяч националистов из «Национального корпуса», являющегося политическим крылом добровольческого карательного полка «Азов» вышли в центр Киева, чтобы предъявить ультиматум Порошенко. Причем, не какие-нибудь голодные рагули с кастрюлями на голове или бессильные бабушки, а отборные откормленные ветераны так называемой АТО, молодчики в балаклавах, натренированные в лагерях и прочие желающие и могущие поиграть мышцами. Не случайно с полицейских, охранявших порядок во время их митинга, в ходе небольших столкновений были сорваны несколько шлемов, а их забрала протестующие заклеивали своими листовками.

Требования участников акции были просты, но при этом вряд ли выполнимы. Они ультимативно предложили занимающему пост президента Украины Петру Порошенко наказать засветившихся в коррупционном скандале со снабжением армии некондиционными и контрабандными запчастями по завышенным ценам. Порошенко, может, и был бы рад это сделать, но главные фигуранты скандала – люди из его ближайшего окружения – отец и сын Свинарчуки, да и проводки денег шли через фирмы, связанные так или иначе с самим главой Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696170" frameborder="0"></iframe> Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.

- У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования, - заочно обратился к Порошенко руководитель «Нацкорпуса», один из основателей «Азова» и «белый вождь» Андрей Билецкий, озвучив необходимость не только посадить Свинарчуков, но и конфисковать их имущество. С Майдана Незалежности, где поначалу проходил митинг националистов, они отправились к резиденции президента на Банковую, где покидали в полицию дымовые шашки, а те ответили слезоточивым газом.

Сам Порошенко в это время в Киеве отсутствовал. Он поехал в Черкассы проводить там очередную предвыборную встречу в рамках президентской кампании. Кстати, небезынтересно, что он не ушел в отпуск на время своего кандидатства, а продолжает совмещать в себе два статуса. Что вполне объяснимо, поскольку и без того не самая приятная ситуация, когда за три недели до выборов Петр Алексеевич уверенно топчет третью ступеньку пьедестала рейтингов среди кандидатов в президенты, а может опуститься и ниже, теперь грозит обернуться для него положением «хуже губернаторского». Попробуй тут уйди в предвыборный отпуск, как не будешь знать, кто из ближних подножку подставит. Во всяком случае, правые националисты, которых Порошенко всячески обхаживал и обихаживал за время своего президентства, уходят из его электората. Чем дольше, тем дальше. Что и немудрено, если оценки экспертов о близости «Нацкорпуса» к главе МВД Арсену Авакову, который уже вполне явно выступает на этих выборах противником Порошенко.

Радикалы пытались прорвать полицейский кордон у администрации президента УкраиныФото: REUTERS

Между тем, националисты, как сообщают корреспонденты «Политнавигатора», только митингом и акцией протеста в Киеве решили не ограничиваться.

- Слава Украине! Слава нации! Что мы знаем на данную минуту: Порох с Администрации свалил и оставил только двадцатилетних пацанов в дебильных касках. Видите, у некоторых наклейки «антисвинарчуков» – я думаю, что большинство из них прекрасно понимают и поддерживают всю эту историю. Он думает, что это так прокатит сегодня. Тогда раскроем маленький секрет: он сейчас поехал в прекрасный украинский город Черкассы рассказывать про новую армию и свои шикарные достижения. Только всегда забывает сказать о судьбе Свинарчуков и когда они сядут в тюрьму, - заявил Билецкий с трибуны митинга и призвал всех двигаться в Черкассы «портить праздник» Петру Порошенко. - Сейчас сделаем следующее: все, у кого есть возможность, кто приехал, у кого есть транспорт – мы собираемся и едем на Петин митинг в Черкассы, и там мы у него спросим, что будет со Свинарчкуками. И там будет тяжеловато – четыре тысячи тут полицейских, четыре тысячи в Козине (где Порошенко имеется один из его загородных домов – прим. ред.), восемь тысяч человек, две полноценные бригады ВСУ охраняют сегодня частную собственность Порошенко. Окей, мы поедем сами и спросим, когда сядут Свинарчуки!

Сколько человек отправились в Черкассы, и удалось ли им «испортить праздник» Порошенко, пока неизвестно. Но в любом случае эти выступления для него – очень тревожный сигнал.

КСТАТИ

Бесплатный хлеб и визовый режим с Россией: Что обещают своим избирателям кандидаты в президенты Украины

Кто-то из специалистов-дизайнеров посчитал: если взять за образец бюллетень с прошлых выборов президента Украины, то на выборах нынешних он будет длиной 1 метр 20 сантиметров. Такой формат понадобится, чтобы вместить рекордное число кандидатов, решивших побороться за главный пост страны, - 44 человека! Всем, конечно, очевидно, что реальных борцов можно пересчитать по пальцам одной руки. Но это была бы не Украина, а чопорная Европа или суровая Россия, если бы важное политическое действо тут не постарались превратить в цирк-шапито. (подробности)