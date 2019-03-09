2019-03-09T22:23:15+03:00
Звезды

Лолита и Бузова объяснили свою ругань на сцене

Певицы Лолита Милявская и Ольга Бузова оскандалились на всю страну
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Лолита отвесила Ольге Бузовой комплимент, от которого покраснели даже мужчиныПевица Лолита отвесила Ольге Бузовой комплимент, от которого покраснели даже мужчиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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На вручении музыкальной премии в Москве разразился скандал. Певица Лолита решила поддержать звезду шоу-бизнеса и отвесила Ольге Бузовой комплимент, от которого покраснели даже мужчины. Поющая ведущая в долгу не осталась и ответила старшей коллеге по цеху красным словцом. Теперь артистки вынуждены оправдываться за свою ругань.

"По-русски ..., они достигнут успеха, обязательно, и Оля - тому показатель", - заявила со сцены на весь многотысячный зал Лолита Милявская. Ольга Бузова, не раздумывая, ответила: "Именно этим я и занимаюсь 16 лет, хочется, чтобы меня уже кто-нибудь ... " .

Комментируя инцидент на премии, где среди зрителей были и дети, Лолита со всей ответственностью заявляет: она просто не нашла другого слова в великом могучем русском языке, чтобы охарактеризовать Ольгу Бузову. "Слово, которое я произнесла, - синоним слова "вкалывать", - уверяет артистка.

Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие интима.Певица Лолита решила поддержать звезду шоу-бизнеса и отвесила Бузовой комплимент, от которого покраснели даже мужчины

А Ольга Бузова сетует: она не сдержалась, потому что у нее наболело. "Меня спровоцировали", - жалуется она.

Звезда уже устала зачеркивать дни в календаре по поводу отсутствия в своей жизни секса. Сегодня - ровно 2 года 4 месяца и 8 дней, как Ольга Бузова без мужчины.

Пользуясь случаем, певица через программу "Ты не поверишь!" обратилась к потенциальным ухажерам: "Я могу и сейчас повторить: выбери меня, выбери меня, птица счастья солнечного дня! Выберите меня уже кто-нибудь!".

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Сегодня - ровно 2 года 4 месяца и 8 дней, как Ольга Бузова без мужчины
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Стоит отметить, что Лолита давно симпатизирует Бузовой. "Ольга гораздо более востребованная, чем я. Судя по подписчикам, по постам в Инстаграме, у нее другой вид основного заработка - пуховики, например. И молодец, и на здоровье! У девки есть мозг, и это замечательно. И то, что люди стараются подражать молодой, красивой, очень хрупкой девушке - тоже замечательно", - заявляла певица.

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Лолита давно симпатизирует Бузовой
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Милявская стремление Бузовой сделать карьеру на сцене одобряет. "То, что человек во время всех своих разводных дел и поет, и пляшет, и стихи сочиняет - здорово. Это гораздо лучше, чем пойти и биться головой об стенку или попасть в какую-нибудь психиатрическую больницу на почве развода. Пусть лучше она проявляет себя в таких эмоциях - театральных, концертных. Откуда вы знаете, может, через два года вот так же будете стоять с микрофоном и говорить ей: "Вы - блестящая певица!", - резюмировала Лола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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