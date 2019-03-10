2019-03-10T07:47:06+03:00
Спорт

Российский конькобежец Павел Кулижников победил в США с мировым рекордом на этапе Кубка мира

Он быстро перекрыл достижение японца, который бежал перед ним
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Павел Кулижников побил мировой рекорд, который за пару минут до него установил японец.Павел Кулижников побил мировой рекорд, который за пару минут до него установил японец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити победу на дистанции 500 метров одержал россиянин Павел Кулижников. Это была предпоследняя гонка сезона в спринте и Кулижников установил новый мировой рекорд - 33,616 секунды.

Что примечательно, Кулижников установил новый мировой рекорд сразу же после японца Тацуи Синхамы. Азиат бежал перед Кулижниковым и показал результат в 33,835 секунды и перекрыл прошлый рекорд Павла - 33,98 аж 2015 года. Но русский спортсмен обошел японца в следующем же забеге. Третье место на этапе Кубка мира в США - у японца Юмы Мураками (34,113).

- Был немного недоволен жребием, потому что бежал по внутренней дорожке. Но я просто сказал себе пробежать как можно быстрее на финише по внешней дорожке. Когда же пересек финиш, то был удивлен самому себе. Это были настоящие американские горки эмоций - сначала мой рекорд был побит, а потом я сам установил новое достижение, - приводит слова Кулижникова пресс-служба ISU.

В спринтерском зачете Кубка мира Павел Кулижников - первый с результатом в 572 очка, второе место у Синхамы - 474 балла. Ховард Лоренцен из Норвегии - третий, у него 418 очков. Последний забег сезона в спринте, по итогам которого определится победитель Кубка мира на 500-метровке, пройдет 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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