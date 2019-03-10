Анна Щербакова: "Надеюсь, мне дадут шанс в следующем сезоне выступить на Гран-При"

Российская фигуристка Анна Щербакова в нынешнем сезоне произвела фурор - она выиграла в 14 лет взрослый чемпионат России. На турнире в декабре в Саранске она оставила позади себя таких именитых конкуренток, как Алина Загитова, Евгения Медведева. Но пока что из-за возрастных ограничений Аня соревнуется только на юниорском уровне. Но теперь, после серебра мирового первенства в Загребе, она со следующего сезона уже получит полное право выступать среди взрослых. На пресс-конференции после ЧМ в Загребе она поделилась впечатлениями от турнира и рассказала о планах на будущее.

О СВОЕЙ МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Я довольна своим выступлением сегодня. Были некоторые небольшие ошибки, над которыми я собираюсь поработать, например, приземление при лутце. Это было не чисто, но все же лучше, чем в прошлый раз.

ЧТО СКАЗАЛА ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

У меня еще не было возможности поговорить с Этери Георгиевной, потому что я каталась последней и сразу же потом была церемония награждения.

КОГДА НАЧАЛА ПРЫГАТЬ ЧЕТВЕРНЫЕ

Как и Саша, я начал тренировать четверные прыжки в апреле два года назад. Мы начали делать их одновременно.

О ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН

Я также хочу соревноваться на взрослом уровне в следующем сезоне и, надеюсь, мне тоже разрешат выступить на Гран При.

ПРО КОНКУРЕНЦИЮ НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Я не могу реально сравнить уровень конкуренции на национальном чемпионате, европейском и мировом. Потому что я еще не каталась там на взрослом уровне. Но уровень фигурного катания в России очень высок, и это очень жесткая конкуренция.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

Мы еще не думали о новых программах. В межсезонье будет много работы. Мы будем работать над навыками катания, прыжками и изучать новые элементы.