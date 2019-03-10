"Жду следующего сезона и выступлений среди взрослых". Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова готова дать бой Алине Загитовой

Российская фигуристка Александра Трусова уже второй сезон приковывает к себе внимание уже на юниорском уровне. Саша - первая в истории фигуристка, которая смогла выполнить прыжок в четыре оборота. И она получает просто невероятные оценки, имея самую сложную в мире программу среди всех фигуристок. Воспитанница Этери Тутберидзе на чемпионате мира среди юниоров 2019 года во второй раз подряд стала первой. Годом ранее она была первой в Софии. И теперь в будущем сезоне, кажется, у Алины Загитовой и Евгении Медведевой будет невероятно мощный конкурент в споре за победу на любом турнире.

ПРО ЗАЩИТУ ЧЕМПИОНСКОГО ТИТУЛА

Сегодня я довольна своим выступлением, но мне, очевидно, нужно поработать над четверными, тройными прыжками, вращениями и катанием. Это немного по-другому, когда выигрываешь во второй раз, но я не могу точно сказать, легче это или нет. С одной стороны, было проще, с другой - сложнее.

ПРО РАЗГОВОР С ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

Я уже разговаривала со своим тренером Этери Георгиевной, и она поздравила меня и указала на ошибки, которые я допустила.

СКОЛЬКО УЖЕ ПРЫГАЕТ ЧЕТВЕРНЫЕ ПРЫЖКИ

В апреле уже будет два года.

ПРО ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН

Надеюсь, что я получу шанс выступить на этапах Гран При среди взрослых. Мы еще не говорили о новых программах. Сезон еще не закончен на данный момент. В будущем, думаю, будет то же самое в программе, что касается элементов. Но хотелось бы еще выучить тройной аксель и четверной риттбергер

ПРО ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ

Соревнования на российском уровне очень сильны, потому что там все сильнейшие фигуристки в России, и все они заняли первое или второе место на этапах Гран При или Кубка России.