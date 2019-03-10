2019-03-10T08:56:36+03:00
Спорт

"Жду следующего сезона и выступлений среди взрослых". Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова готова дать бой Алине Загитовой

На мировом первенстве в Загребе исполнительница четверных прыжков второй раз в карьере стала лучшей в мире [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александра Трусова во второй раз в карьере выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.Александра Трусова во второй раз в карьере выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская фигуристка Александра Трусова уже второй сезон приковывает к себе внимание уже на юниорском уровне. Саша - первая в истории фигуристка, которая смогла выполнить прыжок в четыре оборота. И она получает просто невероятные оценки, имея самую сложную в мире программу среди всех фигуристок. Воспитанница Этери Тутберидзе на чемпионате мира среди юниоров 2019 года во второй раз подряд стала первой. Годом ранее она была первой в Софии. И теперь в будущем сезоне, кажется, у Алины Загитовой и Евгении Медведевой будет невероятно мощный конкурент в споре за победу на любом турнире.

ПРО ЗАЩИТУ ЧЕМПИОНСКОГО ТИТУЛА

Сегодня я довольна своим выступлением, но мне, очевидно, нужно поработать над четверными, тройными прыжками, вращениями и катанием. Это немного по-другому, когда выигрываешь во второй раз, но я не могу точно сказать, легче это или нет. С одной стороны, было проще, с другой - сложнее.

ПРО РАЗГОВОР С ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

Я уже разговаривала со своим тренером Этери Георгиевной, и она поздравила меня и указала на ошибки, которые я допустила.

СКОЛЬКО УЖЕ ПРЫГАЕТ ЧЕТВЕРНЫЕ ПРЫЖКИ

В апреле уже будет два года.

ПРО ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН

Надеюсь, что я получу шанс выступить на этапах Гран При среди взрослых. Мы еще не говорили о новых программах. Сезон еще не закончен на данный момент. В будущем, думаю, будет то же самое в программе, что касается элементов. Но хотелось бы еще выучить тройной аксель и четверной риттбергер

ПРО ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ

Соревнования на российском уровне очень сильны, потому что там все сильнейшие фигуристки в России, и все они заняли первое или второе место на этапах Гран При или Кубка России.

Александра Трусова. Чемпионат мира среди юниоров 2019. Произвольная программа .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Англии по футболу
Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 19 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Власти Чувашии объяснили слова чиновника о «ленивых» учителях и врачах
Президент Латвии призвал Европу объединиться «для сдерживания России»
Возвращение в Простоквашино: в 12 серии герои решат построить дом с бассейном и коровником
Около 30 пассажиров рейса Стамбул - Нью-Йорк пострадали из-за сильной турбулентности
В госдепе США высказались об инциденте с миной у американского дипломата в «Шереметьево»
Погода в Москве на 10 марта 2019 года: в столице будет тепло, но облачно и ветрено
Россияне требуют запретить съемки фильма «Брат-3»
В ЛНР рассказали, что бойцов ВСУ кормят просроченными консервами
В стычках с украинскими радикалами в Черкассах пострадали 15 полицейских
Самолеты Израиля атаковали базу и два судна ХАМАС
На юге США из-за непогоды обесточены дома около 23,5 тысячи человек
Мадуро сообщил о новой атаке на один из энергетических объектов Венесуэлы
Новое оружие фрегата «Адмирал Горшков» напугало британские СМИ