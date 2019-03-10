В интернете объявили бойкот фильму «Брат-3»

Поклонники творчества Сергея Бодрова-младшего, который сыграл Данилу Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», бьют тревогу и призывают культурную общественность одуматься. И все из-за того, что режиссер, шоумен и музыкант Стас Барецкий взялся за съемки третьей части легендарного фильма. На одной площадке он собрал весь цвет российского шоубиза. Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова...

- Судя по фамилиям, кино обещает быть очень глубоким, - пишут пользователи социальных сетей. - Не хватает только Хрюши из «Спокойной ночи, малыши» и Саши Петрова. Отсутствие последнего даже пугает. Не случилось ли чего.

Главную роль в своем будущем шедевре Барецкий доверил Кириллу «Руки-Базуки». Это тоже очень серьезный, хотя и самобытный актер. Он прославился тем, что раздул свои руки до уродских размеров, накачав в них самодельного синтола. Бицепсы Кирилла достигли 60 см.

Кирилл "Руки-Базуки" сыграет главную роль в картине.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предвкушая результат, который может выдать такая компания, пользователи социальных сетей создали петицию, выступив против съемок.

- Пожалуйста, не останьтесь равнодушными, - говорится в тексте. - Нам, поклонникам творчества Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, не плевать на судьбу культового фильма.

Кстати, отец Сергея Бодрова-младшего также выступил против съемок продолжения.

Остается добавить , что кроме прочих актеров в новом фильме снимутся бывшие заключенные. По словам режиссера, лента будет основана на реальных уголовных делах. А саундтрек к «Брату -3» напишет Оля Бузова.