Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» Джед Аллан

Известный американский актер и звезда культового сериала «Санта-Барбара» Джед Аллан скончался накануне в возрасте 84 года. Аллан ушел из жизни спокойно, дома, в окружении семьи 9 марта 2019 года.

Джед Аллан является одним из самых узнаваемых актеров популярных «мыльных опер» в мире. На счету у актера два десятка телесериалов. Среди них «Дни нашей жизни», «Беверли-Хиллз, 90210», "Лэсси", "Коломбо", "CSI: Майами" и других. При этом главной ролью в карьере Аллана стал именно СиСи Кэпвелл, знакомый российскому зрителю по «Санта-Барбаре».

Актер прожил в браке со своей супругой Тоби 50 лет. Она умерла еще в 2001. Аллан после ее больше не женился. Он воспитал троих сыновей и шестерых внуков. Об этом сообщает TVLin.