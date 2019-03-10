"Охотники за мертвыми душами" нацелились на Россию: что стоит за выдворением двух американцев-мормонов

1 марта в Новороссийске полиция задержала в молельном доме пару заокеанских волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов). На следующий день - районный суд, штраф в 2 тысячи рублей, постановление о принудительном выдворении из России. 7 марта Краснодарский краевой суд оставил это решение в силе. Американцы ожидают депортацию в спецприемнике для лиц, подвергнутых административному аресту.

Деятельность этой Церкви в России не запрещена. Бродовский Коле Девич и Гаага Дэвид Удо спокойно провели в нашей стране полтора года. Ездили по разным городам. И вдруг такой поворот. В чем же они провинились?

Суд признал граждан США виновными в нарушении визового режима. В молельном доме они преподавали английский язык местным жителям без необходимого разрешения. Хотя сами утверждают, что всего лишь проводили языковую игру.

История о молодых безобидных волонтерах, бесплатно помогавших, по их словам. выпускникам подготовиться к ЕГЭ по английскому, а пенсионерам – копать огороды и клеить обои, уже вышла на уровень МИДа РФ и Госдепа США.

Что же за всем этим кроется?

ЗОЛОТЫЕ СКРИЖАЛИ

- У нас в России очень мало знают о мормонах, да и то, в основном, по слухам, - рассказал «Комсомолке» член Совета по внешней и оборонной политике генерал Владимир ОВЧИНСКИЙ, экс-руководитель Российского бюро Интерпола. – Это одна из самых молодых религий. И самая закрытая. Официальное название - Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. На практике это система мистерий, тайных знаний, которая, дескать, открыта только тем, кто верит в это учение. Религия зародилась в начале XIX века. Подростку Джозефу Смиту, по его словам, в 1820 году было чудесное видение. Бог-отец и Бог-сын, материализовавшись, открыли ему так называемое истинное христианство. Через три года к Смиту явился ангел Мороний и рассказал про холм в штате Нью-Йорк, в котором спрятаны золотые листы, покрытые иероглифами древнеегипетского языка.

Смит нашел те золотые скрижали, расшифровал с помощью неких пророческих очков, «магических» камней. В них содержалась древнейшая история доколумбовой Америки. Примерно с 2600 г. до н. э. по 420 г. н. э. В 1830 году Смит издал Книгу Мормона большим для того времени тиражом - 5 тысяч экземпляров.

– Что за Мормон?

– Древний пророк, историк, якобы живший в IV в. н. э. на Американском континенте. Главный автор зашифрованной «золотой книги», закопанной в холме. По его имени новая религия и получила свое название – мормоны. А книга для них стала Священным Писанием. Судя по этой книге, еще во время строительства Вавилонской башни некий Иаред уплыл вместе с родственниками, скарбом и домашними животными с Ближнего Востока в Америку. На восьми судах. И создал там цветущую цивилизацию. «"Иаредийцы имели всякого рода фрукты, зерно, шелк, тонкотканное полотно, золото, серебро и драгоценные вещи; а также разный скот: быков, коров, овец, свиней, коз и много других пород животных, полезных для пропитания человека. И у них имелись также лошади и ослы, и были там также слоны, куреломы и кумомы.»

Здание главного храма мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце концов иаредийцы в Америке вымерли. Но за 600 лет до Рождества Христова житель Иерусалима Легий с группой товарищей уплыли в необитаемую уже Америку, построили там храм Соломона, расплодились и вновь населили благословенную Америку. Христос после своего первого воскрешения на Голгофе лично посетил Америку и изложил здешним пророкам свое истинное учение.

Но потомки Легия переругались. Плохих Бог наказал. Они потемнели, стали индейцами. Хорошие остались белыми. Но индейцы их перебили.

- Смахивает на фэнтези, Владимир Семенович! Особенно куреломы и кукомы…

- Вот и историки- религиоведы считают, что Смит все выдумал.

Однако 16 миллионов мормонов во всем мире свято верят, что во время второго пришествия Христос тоже явится именно в Америку, и Святая Земля будет на территории нынешних Штатов.

- А как же Израиль?

- Действительно, традиционно Святая Земля связывается с Мертвым морем на территории нынешнего Израиля. Мормоны нашли ему аналог в США - Большое Соленое озеро. По составу солей оно во многом идентично Мертвому морю, занимает примерно 6 тысяч квадратных метров. В 1846-1847 годах сюда было организовано Жертвенное шествие. Пройдя почти 1700 километров, мормоны основали на берегу реки, впадающей в Большое Соленое озеро, город Солт-Лейк-Сити. Ставший столицей штата Юта.

- Знаменит тем, что здесь дважды проходили Зимние Олимпийские игры.

- Сами мормоны называют его Новый Иерусалим. Это одна из основных точек их вероучения. Надо сказать, среди мормонов практически нет евреев, но очень теплые отношения с нынешним еврейским государством Израиль. Оно и понятно: вторым Иерусалимом они считают Солт-Лейк-Сити, вторым Мертвым морем - Большое Соленое озеро. А главный их банк называется «Первый национальный банк Сиона», или просто банк Сиона.

Не буду здесь распространяться, чем Церковь Иисуса Христа Святых последних дней теологически отличается от традиционных христианских конфессий. Русская православная церковь и католическая называют ее тоталитарной сектой. А доктор богословия Александр Дворкин и вовсе считает «синкретической неоязыческой оккультной сектой с милленаристским (хилиастическим) уклоном, активно занимающейся политической деятельностью». Цель моего рассказа другая.

ЦЕЛОМУДРЕННЫЕ МНОГОЖЕНЦЫ

- С 12 лет дети мормонов активно ходят в церковь, и едва ли не наизусть учат канонические книги. Эта религия запрещает своим адептам употребление любого алкоголя, наркотиков, табака, даже кофе. Мормон обязан хорошо выглядеть, заниматься спортом, вести здоровый, добропорядочный образ жизни.

- Добропорядочный, говорите? Но они же многоженцы!

- Действительно, с самого начала Церковь мормонов связана с полигамией. Ее основатель Джозеф Смит имел сразу 80 жен! По его примеру другие прихожане брали в жен девочек 13−15 лет. Смита в конце концов арестовали за многоженство. Жители захватили тюрьму, чтобы линчевать прелюбодея. У Смита каким-то образом оказался пистолет. Он убил двоих, но и его в итоге застрелили. Мормоны объявили своего основателя мучеником.

В 1890 году мормоны официально отказались от полигамии. Однако до сих пор есть еще общины, где развито многоженство. Около 40 тысяч мормонов живут в полигамном браке. Уже в ХХI веке в США было несколько крупных криминальных скандалов, связанных с педофилией и сексуальным насилием среди мормонов.

Но в целом они обязаны соблюдать запрет на до – и внебрачный секс. А особый обряд венчания делает их брак вечным. Не только на этом, но и на том свете.

ОПОРА ЦРУ И ФБР

- А сейчас - главное! - говорит генерал Овчинский. - Мормоны – уникальный случай в мировой истории религий и разведок! – теснейшим образом связаны со спецслужбами США. Это не просто связь…

Еще легендарный Эдвард Гувер, создавая в 20-х годах прошлого века Федеральное Бюро Расследований (ФБР), ядро организации составил из мормонов. Такое же мормонское ядро есть и в ЦРУ.

- Почему?

- Среди них никогда не было предателя - это люди веры и идеи. Фанатики. В какой бы стране ни жили, всегда отстаивают интересы США. Не употребляют алкоголя и наркотиков, следовательно, менее подвержены вербовке вражеских разведок. Поскольку каждый мужчина- мормон должен в молодости не менее двух лет прослужить миссионером в какой-нибудь стране, он обязан знать языки, хорошо владеть методикой убеждения, приемами нейро - лингвистического программирования для привлечения новых адептов. По сути, это методика оперативной вербовки людей. Поэтому в лице мормонов спецслужбы США получают готовый агентурный материал, профессионалов, на подготовку которых не надо тратить деньги. Они, помимо знания языков и умения вербовать, еще и настоящие патриоты, готовые отдать жизнь за страну.

Но это лишь одна сторона медали.

Мормоны считают: когда на земле наступит Страшный суд, спасутся только живые последователи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и их родственники. И воскреснут все мертвые адепты Церкви с их домочадцами и предками. Поэтому они создали электронный мировой банк данных на всех живых и покойных мормонов на планете. Включая все их родственные связи в нескольких поколениях. Фактически выстраивают «всемирное генеалогическое древо», используя новейшие информационные технологии.

Много лет этим «древом» в Церкви мормонов занимался Джон Дарвин. После трагедии 11 сентября 2001 года президент Буш назначил его директором ФБР по информационному обеспечению. На тот момент база мормонов включала - внимание! –свыше 900 миллионов человек. Почти миллиард. Фантастический банк данных, ни у одной разведки мира не было ничего подобного. И все это попало в ФБР. С тех пор банк данных еще больше увеличился. И служит разведке, контрразведке, всем спецслужбам США.

Самая закрытая (и крупнейшая!) спецслужба США – Агентство национальной безопасности (АНБ), занимающаяся радиоэлектронной разведкой. До разоблачений Эдварда Сноудена в 2013 году про нее знали только специалисты.

- Сноуден рассказал, что АНБ взяло под электронный колпак всю планету, прослушивая даже верных союзников типа фрау Меркель! Скандал был вселенским.

- Думаю, не случайно АНБ именно в штате Юта, центре мирового мормонизма, выстроило секретный Дата-центр для обработки и хранения данных, полученных путём перехвата спутниковых и подводных кабельных линий связи, частной переписки по электронной почте, разговоров по мобильным телефонам, Интернет-поиска, а также все виды персональных данных: квитанции на парковки, маршруты путешествий, покупки в книжных магазинах, и данные других сделок, совершенных с помощью цифровых технологий.

- Тотальный контроль над миром! Никуда от АНБ не спрятаться, не скрыться.

- Дата-центр строился и оснащался в период, когда АНБ, Центральную службу безопасности США и Кибернетическое командование США возглавлял видный мормон Кит Александер. В суперсекретном и самом охраняемом в Штатах объекте практически работают одни мормоны.

Любопытно, что у задержанных в Новороссийске мормонов обнаружили картотеку с личными данными и фотографиями местных жителей, которым они проповедовали и преподавали английский. Зачем скромным волонтерам из США картотека на российских граждан? Кстати, все беседы они записывали. Вопреки обычной практике религиозных миссионеров.

- Намекаете, что парни работали на спецслужбы США?

- Эту связь должны выяснить наши правоохранительные органы. Но не исключаю, что собранная ими картотека предназначалась для того же ЦРУ.

Одно могу сказать точно: мормоны – ребята очень непростые!

В 2008 году я в составе российской делегации изучал в США опыт борьбы коллег с терроризмом и экстремизмом. В числе прочих городов мы побывали в Солт-Лейк-Сити. Посетили там штаб-квартиру мормонов.

Один из задержанных в Новороссийске американцев - Кол Бродовски.

ПЕРВОЕ ДЕЛО ШЕРЛОКА ХОЛМСА

- Что запомнилось?

-До этого я что-то слышал о мормонах, читал повесть Конан Дойля «Этюд в багровых тонах». О первом деле Шерлока Холмса, связанном как раз с жестокими многоженцами Дикого Запада. Но первое личное впечатление от них никогда не забуду. Мы поселились в отеле, вечером пошли прогуляться. Случайно вышли к церкви. Было уже темно, но тут как из-под земли стали появляться какие-то женщины и подходить к нам. На их лицах были блуждающие улыбки. Мне сразу вспомнился фильм «Мертвый сезон», документальные кадры из фашистских концлагерей людей с отрешенными лицами, находившихся под воздействием препаратов. Но в данном случае это были не наркотики - их мормоны отвергают. А результат психологической обработки. Одна спросила что-то по-английски. Я не ответил. Подошла другая и заговорила по-французски. Третья - по-русски: зачем приехали, приходите к нам в церковь. Тут же нам вручили соответствующие брошюры.

Это работали вербовщики. Работали, несмотря на то, что был глубокий вечер.

Потом был обед с руководителем службы безопасности. До этого он работал в ФБР. «Не исключено, что я снова туда вернусь», - сказал мне он. Может, он и не уходил толком из ФБР. Этот человек не представлялся, просто сообщил, что руководит службой безопасности Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Его главная задача - обеспечить безопасность десятков тысяч своих миссионеров по всему миру и безопасность финансовых потоков. Это его собственные слова. Тогда же он заявил, что у них самая мощная в мире информационная система.

Был также обед с руководством самой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Один из ее руководителей прибыл из… Москвы. Я спросил, что он делал в Москве. «Я там живу. В Митино у меня трехкомнатная квартира».- «Как, почему?» - «Мне нравится Москва, я живу в обычной квартире, гуляю, хожу в ваши магазины, покупаю продукты». - «С охраной?» - «Нет, без охраны».

Для меня это было странно слышать. Этот человек сидел наверху многомиллиардной долларовой пирамиды, а жил в более чем скромных условиях в Москве, по нескольку месяцев подряд. Зачем, что он делал у нас?

Нам показали музей с портретами знаменитых людей, которые не были мормонами, но генетически связаны с членами Церкви. На первом плане – сэр Уинстон Черчилль.

Потом мормоны возили нас на свои «благотворительные» предприятия. Они берут нелегалов, выловленных полицией, и отправляют их на свалки. Свалки - это и есть предприятия мормонов. Нелегалы с блуждающими улыбками, в основном, латинос, выбирают из куч мусора выброшенную одежду. Стирают ее, штопают, а потом раздают нищим. Благотворительность!

Кстати, первую всемирную сеть магазинов секонд-хенд запустили и по-прежнему курируют мормоны. Зарабатывая миллиарды на поношенной одежде.

В самом Солт-Лейк-Сити у мормонов богатейшие помпезные здания. Повсюду скульптуры первых руководителей Церкви Смита, Янга. Везде золото и мрамор.

Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней считается одной из богатейших конфессий современности. Хотя мормоны не афишируют свои финансы. Эти деньги они могут использовать в любых целях. В политических, например, или для развития миссионерской деятельности по всему миру.

ЯДРО ЭЛИТЫ США

- Откуда денежки?

- Многие известные мировые корпорации, финансово-промышленные группы

фактически находятся под их контролем. Например, крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International, финансовая компания American Express, крупнейшая авиакомпания Европы Deutsche Lufthansa AG, Pricewaterhouse Coopers, входящая в четверку мировых аудиторских компаний и т.д. В ряде основных банков на Wall Street ядро менеджеров составляют мормоны. Например, банк Goldman Sachs в 2010 году нанял 31 выпускника мормонского университета.

Все мормоны исправно платят десятину - отдают церкви десятую часть своего дохода, каким бы огромным он ни был.

- А если кто-то вздумает утаить доход?

- У мормонов есть служба безопасности, которая контролирует, чтобы десятина уплачивалась постоянно.

Можно сказать, мормоны являются ядром элиты США. Они никогда не действовали автономно, всегда были включены в сложные структуры тайных обществ. Тот же Джозеф Смит, основатель Церкви, был активным членом масонских структур XIX века, как и его его преемник Бригам Янг. Мормоны составляли и составляют костяк американских спецслужб, военных структур, Минфина США. У них очень крепкие связи с группой Ротшильдов. Всегда они были спонсорами и функционерами Республиканской партии. Сенатор Митт Ромни был кандидатом в президенты США на выборах 2012 года.

Дональда Трампа недоброжелатели зовут президентом секты мормонов.Фото: REUTERS

Судя по опросам Института Гэллапа, самая большая поддержка президента Трампа среди конфессий и религиозных сект США – у мормонов (61%). Протестанты и другие христиане – 48, католики – 38, иудеи – 26, атеисты - 23, мусульмане - 18.

Недаром политические противники Трампа называют его «президентом секты мормонов». Тем более, что его родители посмертно были крещены в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

НАСЛЕДНИКИ ЧИЧИКОВА

- Что можете сказать о деятельности мормонов в России, товарищ генерал?

- В 2008 году в их штаб-квартире нам показывали карту деятельности миссионеров, можно сказать, собственной агентуры, по всему миру. Не перекрыт был только Китай и несколько государств Ближнего Востока. Все остальное перекрыто, в том числе Россия.

Особенно много миссионеров у нас было в перестройку, после развала СССР. В начале 1990-х, когда у нас был хаос в архивной службе, государственной службе в целом, мормоны ринулись в Россию и скупали здесь архивы во многих местах. Могу предполагать, что делали они это не только для своих религиозных целей, но и для американских спецслужб. Мормоны разъезжали тогда по регионам, и, как Чичиков, скупали «мертвые души».

- Для чего?

- У них есть обряд перекрещивания мертвых в члены своей Церкви. Сами они называют действо заместительным крещением или таинством за умерших. Чтобы усопшие, став мормонами после смерти, могли попасть в рай. Правда, периодически вспыхивают скандалы, когда перекрещивают, например, жертв Холокоста или знаменитостей типа Мэрилин Монро.

В 2008-м, когда в нашей стране усложнили получение виз, мормоны сократили количество миссионеров в России. Но они успели создать сеть российских адептов, которые, полагаю, прекрасно решают поставленные перед ними заокеанской штаб-квартирой задачи. Хотя стать массовым движением в России у мормонов - слава Богу! - не получилось.

- И сколько их в нашей стране?

- По данным самой Церкви, около 23 тысяч. Хотя доктор богословия, известный сектовед Александр Дворкин считает, что данные завышены вдвое. Они планируют построить в России собственный Храм. Место окончательно не выбрано, но это будет один из ведущих городов, заявил президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Рассел Нельсон. Первый на постсоветском пространстве храм мормоны возвели на Украине. А вскоре там грянул Майдан, госпереворот, к власти пришел Порошенко. В марте будет «освящен» храм в Риме, в сердце западного христианства. Он явно будет соперничать с резиденцией Папы Римского и самим католицизмом. А всего в мире 162 величественных храма. Ими мормоны «столбят» страны и континенты.

Возвращаясь к России. Посол США в Москве Джон Хантсман - видный мормон, сын миллиардера. Хантсманы владеют одной из крупнейших в мире частных химических корпораций Huntsman Corporation. Волонтерскую повинность в молодости нес на Тайване. Потом был послом в Сингапуре, Китае, губернатором штата Юта, центра мирового мормонизма, одним из кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2012 году. Теперь посол в России.

В начале «нулевых» Федеральная служба безопасности задерживала отдельных западных мормонов при попытках проникнуть на военные объекты, на объекты ВПК, получить закрытую информацию. Их высылали из страны. Думаю, задержания пошли в «нулевые» просто потому, что в лихие 90-е мормонами никто толком не занимался. Так что мартовская история с выдворением парочки мормонов с Кубани не первая. И не стоит считать парней, задержанных в Новороссийске, всего лишь безобидными религиозными волонтерами.

Мормоны, повторяю, очень серьезная социальная и конфессиональная группа в американском обществе. Причем, не только в американском - в мировой политике и крупном мировом бизнесе. Они стремятся к глобальной власти над миром. И в этом едины с руководством и спецслужбами США. Партнеры используют друг друга в достижении этой цели.

…Если вам вдруг позвонят по телефону или постучат в дверь и скажут, что это представитель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней хочет поговорить о Боге, знайте: пришли за вашей душой.