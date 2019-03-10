"Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери

Жуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссе. Ночью 10 марта в одной из квартир на восьмом этаже плакал ребенок. Это услышал жилец по имени Денис, который вышел покурить на площадку. Он начал стучать в дверь, но ему никто не открыл. Плач становился громче и мужчина решил вызвать полицию. Те приехали вместе с сотрудниками МЧС и решили ломать дверь. Ребенку, очевидно, требовалась помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696274" frameborder="0"></iframe> В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

- Когда мы вошли в квартиру, то чуть не упали в обморок, - рассказал «КП» Денис. - Как от состояния квартиры, так и от запаха. Полицейским пришлось надевать химзащиту. Во всех трех комнатах по колено мусора, который гниет и дурно пахнет. Пятилетняя девочка сидела на кухне на подоконнике. В шапочке, в майке. И без трусов. И рыдала.

Такой застали полицейские квартиру, в которой рыдал ребенок. Фото предоставлено КП очевидцем

По словам очевидца, ребенку дали стакан воды. Она его жадно выпила. Потом еще один. Девочка очень хотела пить. Никакой еды в квартире не было. Холодильник и телевизор в нерабочем состоянии. Везде тараканы.

- Ребенок не сказал ни слова, - продолжает Денис. - Я знаю, что ей уже пять лет. И она должна ходить в детский сад. Но мать ее не выводит из квартиры. Даже на прогулку. Я никогда бы не подумал про нее что-то плохое, потому что женщина всегда здоровается. Зовут ее Ириной. Она иногда даже подметает в подъезде. И одета - вполне себе опрятно. Однажды возник вопрос, откуда такой неприятный запах. И та ответила, что ремонтирует в квартире трубы.

Ирине около 45 лет. Она работает в энергетической компании. В квартиру на Ленинградке переехала три года назад. Отец умер и оставила наследство. Об отце девочки известно мало. Якобы украинец. И недавно отмотал срок в тюрьме.

- Мы как-то столкнулись с этой Ириной в тамбуре, но она не стала открывать при мне дверь, - рассказывает Денис. - Теперь я понимаю, почему. Как-то приезжал участковый. Хотел наладить с Ириной контакт. Но дверь служителю правопорядка никто не открыл. Так и ушел ни с чем.

Мать девочки в лифте с полицейским. Фото предоставлено КП очевидцем

Сейчас девочку отвезли в Тушинскую больницу. Она находится в инфекционном отделении. По словам соседей, из шеи ребенка извлекли какой-то резиновый провод, который врос в кожу. С людьми малышка не общается.

Ирина объявилась только сегодня - 10 марта в 14.00. Она весьма удивилась, когда увидела дверь в свою нору вскрытой.

- Мы заперли дверь тамбура и вызвали полицию, - говорит Денис. - Приехал участковый и забрал ее в отдел. Что будет дальше, непонятно. Ирину надо не то что родительских прав лишать, а определить в специализированное заведение. Она явно не в себе. Ну а девочку, наверное, ждет детский дом.

Дверь в зловонную квартиру опечатали. Фото предоставлено КП очевидцем

- А Ирина платила за коммунальные услуги?

- Нет. Насколько мне известно, долг больше 700 тысяч рублей.

- А что она говорила, когда вы ее задержали?

- Что у нее все в порядке и что мы зря переполошились.

- А выпивала?

- Бывало. Запах был. Но все очень тихо. Алкашей не водила. Не дебоширила.

Сейчас злополучная квартира пустует. Соседи вовсю обсуждают эту историю. Больше всего всех волнует судьба девочки.

ОФИЦИАЛЬНО

- 10 марта на службу 02 поступило сообщение о плаче и криках ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. - сообщили «КП» в столичном управлении МВД. - На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми было установлено, что в квартире находится ребенок один без присмотра. Дверь была срочно вскрыта при помощи сотрудников МЧС. Ребенка передали в медучреждение. В кратчайшие сроки была установлена и доставлена в ОМВД мать девочки. По данному факту проводится проверка.

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сегодня же в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». По данным следствия, мать ребенка отсутствовала несколько дней. У девочки ярко выраженные признаки анорексии. А на шее обнаружено вросшее в кожу украшение.

- В настоящее время мать ребенка задержана, - сообщили в СК России. - Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней.