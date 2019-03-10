Сергей Степашин: «Мяч в искусстве» уже помог нам на ЧМ-2018. И сейчас должно повезти

Во вторник, 12 марта, в Москве, в конференц-зале МГИМО, откроется международная арт-выставка «Мяч в искусстве». После старта экспозиция отправится по всему миру. А финиш - в Дохе (Катар) - в канун следующего Чемпионата мира по футболу FIFA в 2022-ом. (Пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.)

Подробнее о "Мяче в искусстве" в эфире Радио "Комсомольская правда" нам рассказал один из инициаторов проведения этой акции, президент Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Сергей Степашин, экс-премьер РФ: 12-го марта мы даём старт арт-выставке «Мяч в искусстве» - навстречу ЧМ-2022 в Катаре 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, мне кажется, что футбол (я имею ввиду - хороший) сам по себе - уже искусство. А здесь - арт-выставка «Мяч в искусстве», и там представлены лучшие художники мира. Причем - вернисаж этот, как и предыдущий, будет работать вплоть до начала чемпионата в Катаре.

- Да, до 2022 года.

- И МГИМО приобщилось, и посол Катара активно участвует, и международная общественность поддерживает, и с благословения главы нашего МИДа Сергея Лаврова все это начинается, и вы там будете присутствовать. Что за такая необычная выставка, что за такой синтез искусства, спорта и политики?

- Сразу замечу, что этот проект начал реализовываться у нас в 2018 году, в преддверии чемпионата мира по футболу. Инициатива была - правительства Москвы, в парке «Зарядье» впервые развернули тогда блестящую художественную выставку «Мяч в искусстве». И всем это абсолютно понравилось.

Ты, Саш, прав, - настоящий футбол, в том числе и тот, который наша сборная показывала на первенстве мира в Москве, - это действительно искусство.

А в связи с тем, что футбол - еще и своеобразный посол мира, это - посол, который приглашает к себе огромное количество людей, объединяет их... Отсюда и возникает тот самый синтез - искусства, спорта, политики.

- Политику вы ставите на последнее место.

- Смотрите, что случилось на первенстве мира в Москве.

Такое - я имею ввиду саму атмосферу - было, как вспоминают многие люди моего поколения, и те, кто постарше, - только на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 57-м году в Москве.

То есть, люди - те, кто приехал к нам со всего мира, открыли - и увидели страну, ее красоту, величие, доброжелательность нашего народа, гостеприимство.

Ну, а то, что в этом приняли участие (и ещё примут) ведущие художники, артисты, - это очень здорово. И, конечно, политики.

- А кто конкретно будет?

- Мы пригласили почти всех послов – тех государств, где есть футбол, и если страна была причастна к первенству мира. Будет руководство МИДа. Сергей Лавров, к сожалению, не сможет присутствовать, он будет в командировке.

Планируется участие Станислава Черчесова, я его приглашал, Игоря Акинфеева, Жени Гинера, всех тех, кто любит футбол. Валентина Тимофеевна Яшина подъедет. Кстати, в МГИМО установлен прекрасный бюст Льву Ивановичу, в этом году мы будем отмечать 90 летие со дня рождения этого великого футболиста.

Зара будет исполнять свои песни.

И затем наш форум поедет по странам и континентам.

- Здорово. Тогда анонсируем это событие…

- Анонсируй. Всех приглашаю, и тебя тоже.

- Постараемся с вашей помощью следить за тем, куда покатиться "Мяч в искусстве".

- Договорились. Обязательно.

- Спасибо огромное. И удачи.

- "Мяч в искусстве» уже помог нам на ЧМ-2018. И сейчас должно повезти...