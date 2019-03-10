У Таси осталось всего три месяца на то, чтобы не стать однорукой

У маленькой Таисии две сестренки и любящие мама с папой, которые мечтали о многодетной семье. Тася родилась третьей, долгожданной и заранее любимой. Но, как водится во всех добрых сказках, не обошлось без «проклятья злой феи»… Во время родов что-то пошло не так. Родовая травма - повреждение плечевого сустава… Так буднично и, казалось бы, не страшно звучит диагноз. А на деле левая рука девочки частично парализована. По-научному это называется «парез Эрба». Рука не сгибается, не поднимается. Ребенок просто не ощущает ее и не может ею пользоваться. Пока эта трагедия выглядит такой же крохотной, как и сама Тася. Эка невидаль – малыш сам не может перевернуться - родители помогут! Но это пока…

Дальше все будет страшнее и страшнее. Однажды Тася приспособится, и переворачиваться, и вставать, пользуясь только одной рукой. Вот только, какова будет ее жизнь? Она сама не сможет надеть платье, не сможет помыть голову, порезать хлеб. Делать что-то одной рукой будет очень тяжело. Это не говоря уже о том, что Тася - девочка, ей захочется быть «прекрасной принцессой, а ее обзувут «однорукой», начнут смеяться и издеваться. Судьба инвалида, пусть даже умного и ходячего, незавидна.

Но есть шанс все исправить —восстановление нервов плечевого сплетения возможно. Такие операции успешно проводит в Ярославле ведущий хирург Михаил Новиков. И, изучив документы маленькой Таисии, он готов взяться за восстановление ее руки. Эта операция полностью решит проблему. Пройдя лечение и курс грамотной реабилитации, Тася сможет вырасти абсолютно здоровым человеком. А детская болезнь останется лишь страшной, семейной легендой, канувшей в прошлое. Однако стоит такая операция 508 320 рублей. И у родителей, воспитывающих еще двоих дочек, попросту нет таких денег.

- Мы бы собрали! – чуть не плачет мама. – Копили бы, во всем бы себе отказывали, но собрали бы, если бы было на это время. А его нет! Доктора предупреждают, что спасительную операцию возможно сделать только до полугода. Таисии же сейчас три месяца. На все –про все осталось еще три. Всего три месяца! Мало того, свободное место в клинике есть только в начале апреля. Потом доктор долгое время будет занят и с надеждой спасти руку дочери можно будет распрощаться. Я умоляю вас, помогите!

Как помочь:

Все дополнительные вопросы можно задать куратору семьи в фонде: +7 962 941 96 62, Виктория.

Можно отправить СМС на номер 3443 с текстом ГОЛЬФСТРИМ 500 (где 500 - любая сумма пожертвования)

Сделать онлайн-перевод на сайте фонда https://golfstreamfond.ru/

Сделать перевод средств по реквизитам

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.