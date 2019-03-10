2019-03-10T19:49:36+03:00
Общество

На митинг «против изоляции рунета» пришли 6,5 тысячи человек - почти в два раза меньше, чем ожидалось

Организаторы планировать собрать 10 тысяч участников
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Городские власти выделили организаторам митинга проспект СахароваГородские власти выделили организаторам митинга проспект Сахарова
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В Москве днем в воскресенье, 10 марта, прошел согласованный митинг «против изоляции интернета». Городские власти выделили организаторам проспект Сахарова - ради этого на широкой магистрали даже перекрыли движение автомобилей.

Как сообщалось ранее, участники митинга выступают против законопроекта, который несколько недель назад был принят в Госдуме в первом чтении - Россия готовится создать суверенный интернет. Эксперты объясняют, что подобная система необходима для независимости от крупнейших мировых серверов, которые в большинстве своем расположены в США. В случае отключения суверенный рунет, на котором сегодня завязана в том числе и экономика страны, сможет работать в автономном режиме. Но это только в том случае, если у нас этот самый суверенный интернет будет…

Интересно, что в своей заявке организаторы митинга указывали, что в нем примут участие 10 тысяч человек. В итоге пришли только 6,5 тысяч участников - это официальная цифра от пресс-службы московской полиции. Именно столько насчитали рамки-металлодетекторы, через которые проходили все желающие поучаствовать в митинге. 6,5 тысяч - это прилично меньше, чем даже год назад. В апреле 2018-го мероприятие «За свободный интернет» собрало 7,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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