Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заступился за Логинова, которого травили украинские СМИ после выигрыша серебряной медали

Сразу же после окончания спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону 2019 в шведском Эстерсунде украинские СМИ нашли новый повод для травли российских спортсменов. На одном из порталов вышла статья под заголовком: "Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест". И в этой заметке вспоминался допинг-случай Логинова из прошлого, за который уже отбыто было наказание.

А вот после того, как в воскресенье, 10 марта, чемпионом мира в гонке преследования стал сам Дмитрий Пидручный, то он не разделил этой неуместной "радости" со стороны украинских СМИ.

- Александр отбыл срок и сейчас выступает легально. Говорить, что это незаслуженная медаль, не совсем правильно. Он ее заслужил. Он отбыл свой срок, к нему нет претензий, - приводит "Р-Спорт" слова украинского спортсмена, сказанные после гонки преследования на ЧМ-2019.

Но вместе с тем, Пидручный сказал, что крайне негативно относится к любым допинговым историям:

- Если честно, мне тоже неприятно, что люди, которые принимали допинг, соревнуются с нами. Но он отбыл срок. И если вы хотите, чтобы кто-то не выступал, значит, нужно ужесточать правила и условия. Если тебя поймали на допинге - значит, пожизненное отстранение.

При этом, повторив, что претензий к Логинову не может быть по определению:

- По действующим правилам претензий к нему быть не может.

На чемпионате мира по биатлону завтра, 11 марта, будет выходной и гонок не будет. А уже 12 числа на старт выйдут женщины. Им предстоит "биатлонный марафон" - индивидуальная гонка на 15 километров.