Герой Богдан Рудик поедет в «Артек»

7 марта президент управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников вручил ученику 10 «Б» класса московской школы №1573 Богдану Рудику награду - путевку в «Артек». Подросток учится в медицинском классе. В конце февраля, возвращаясь с мамой из Сочи, на борту самолета школьник оказал экстренную помощь пассажиру. Позже в реанимации врачи диагностировали у мужчины инфаркт. Фактически Богдан Рудик спас ему жизнь!

«ДЕЛАЛ ЛИШЬ ТО, ЧЕМУ УЧИЛИ»

- Не считаю свой поступок героическим. Я всего лишь делал то, чему меня учили. Благодарен моим преподавателям за то, что они обучили меня помогать людям, - очень просто, без пафоса пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» Богдан Рудик.

25 февраля подросток возвращался из Сочи в Москву. На посадке в самолет его мама встретила однокурсницу. Женщины делились воспоминаниями, хвастались детьми.

- У нее — двое детей, у меня — богатырь! - вспоминает Илона Рудик.

Форс-мажор произошел во время полета. Стюард спросил по громкой связи: «Есть ли среди пассажиров медики?» Богдан кинулся к бортпроводникам. Сидящему в передней части салона мужчине лет тридцати стало плохо — терял сознание, кровь шла носом. Подросток очистил рот и гортань пассажира от крови. А затем вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пострадавшего при помощи дыхательного реанимационного мешка.

Состояние мужчины удалось стабилизировать. Затем по совету парня пилот принял решение посадить самолет в Воронеже, где пассажира передали медикам. В аэропорту Воронежа Богдан выяснил его состояние и диагноз.

«ВАЖНО НЕ БОЯТЬСЯ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ»

Собирается ли герой заканчивать медицинский вуз? Пока неизвестно.

- Не определился. Это будет либо медицинский факультет или химико-биологический, - пояснил подросток.

В школе гордятся своим учеником.

- Я рада, что получается передавать ученикам не только теоретические знания, но и необходимые для спасения жизни навыки, - сообщила преподаватель практической медицины Елена Лысько. - В подобной экстренной ситуации достаточно сложно сориентироваться. Но Богдан все сделал, как настоящий профессионал. Значит, я делаю все правильно.

Эксперты отмечают, что произошедшее счастливое событие — наглядный пример того, что старшая школа должна быть профильной. Каждому человеку уже в подростковом возрасте необходимо научиться осмысленно выбирать. В том числе и свое будущее.

Директор школы Александр Антипов уточнил, что журналисты неоднократно обращались за комментариями к одноклассникам Богдана Рудика.

- Дети говорят: если это получилось у Богдана, то это получится и у нас. Меня это очень радует, - говорит директор школы.

- Богдана можно назвать героем без преувеличения, - резюмировал президент управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников. - Мало уметь делать что-то, важно не бояться применить знания на практике. Задача «Просвещения» - поддерживать талант и смелость. После заслуженного отдыха в «Артеке» будем продолжать следить за развитием карьеры Богдана и всегда будем готовы поддержать. Отдельная благодарность учителю, которой удалось заинтересовать своим предметом.