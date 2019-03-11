Новые школы и детсады в Москве: В Митине - танцы в амфитеатре, а на Лубянке - уроки французского в классе на ножках

На занятия в такие необычные здания ученики наверняка побегут вприпрыжку. Столичные архитекторы разработали новые проекты школ и детских садов. В каждом из них дети смогут не только заниматься на уроках, но и ходить на тренировки, и отдыхать, и просто гулять. Мы узнали, где в ближайшие два-три года откроются новостройки для детсадовцев и школьников.

Лицей имени Дюма построят по проектам Корбюзье

В центре столицы недалеко от Лубянки появится новый корпус для французского лицея имени Дюма. В основном здании в Милютинском переулке сейчас учатся более тысячи детей в возрасте от восьми до 17 лет. Занятия здесь проходят на французском языке.

Дополнительное здание поставят на металлических опорах - ножках. Архитекторов на такой эксперимент вдохновили работы французского архитектора Ле Корбюзье. Он первым предложил приподнимать здания над землей.

Здание лицея в стиле модерн будет трехэтажным - площадью около двух тысяч квадратных метров. Фасады сделают из камня и стекла. Весь первый этаж превратят в стеклянную галерею. Отсюда будет видно школьный двор со спортивной площадкой, велопарковкой, лавочками, деревьями и цветочными клумбами. На втором и третьем этажах разместятся спортивные и гимнастические залы для занятий по физкультуре, а также раздевалки и душевые.

Малыши - налево, выпускники - направо. Фото: mos.ru

Малыши - налево, выпускники - направо

В Митине в районе села Рождествено построят школу на 1100 мест. Общая площадь четырехэтажного здания - более 17 тысяч квадратных метров. На участке из-за перепадов высоты почти в 20 метров корпуса разместят на трех уровнях. На нижнем этаже - центральный вход в школу. Классы оборудуют как для изучения конкретных предметов, например, физики, химии, так и универсальные. Для младших и старших учеников сделают отдельные входы и обеденные залы.

На втором этаже - технологические помещения и универсальная спортплощадка. На верхнем уровне - спортивный кластер с тремя залами разной площади. Здесь будут беговые дорожки, прыжковые ямы и тренажеры. А на улице откроют амфитеатр для собраний и выступлений.

Здание-конструктор соберут из трех лучей. Фото: mos.ru

Здание-конструктор соберут из трех лучей

В Новой Москве в поселении Сосенское школу составят, словно конструктор из трех корпусов-лучей. Здание рассчитано на 1300 человек. Необычный проект поможет разделить потоки детей и распределить между ними пространство. В здании поставят два лифта для инвалидов. В одном луче поместятся начальные классы. В другом, кроме самих классов, появятся кабинеты естественных наук и технологий, спортзалы и актовый зал. В третьем луче разместятся универсальные классы и столовая. В школе построят спортивный кластер с футбольным полем и беговой дорожкой, а также волейбольную и гимнастическую площадки.

Летом учебные классы превратятся в игровые. Фото: mos.ru

Летом учебные классы превратятся в игровые

В этом году первые детсады-трансформеры откроются в двух районах столицы - на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове и на Воротынской улице в Куркине. В одном здании помещаются сразу и классы начальной школы, и группы для воспитанников детского сада. Конструкция позволяет менять «начинку» в зависимости от того, что нужно жителям района. Это могут быть только кабинеты для занятий в 1 - 4-х классах, только игровые и спальни для детсада или смешанное здание сразу с дошколятами и первоклассниками. Причем перестраивать ничего не придется. Достаточно передвинуть некоторые перегородки и расставить мебель. К примеру, во время летних каникул учебные классы могут превращаться в дополнительные дежурные группы детсада.

Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

- На Волоколамском шоссе, владение 67, район Покровское-Стрешнево, уже строят детсад на 220 мест. В нем для групп разного возраста устроят отдельные секции, в каждой из которых есть игровая, буфетная, туалет, а также спальня и раздевалка. Из групп сделают выходы на открытые лоджии. В здании также появятся бассейн шириной три и длиной семь метров, спортзал, зал для музыкальных занятий, универсальные кружки, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда. Во дворе - игровые площадки с теневыми навесами, спортивная площадка и деревья с цветниками.

- В квартале ЗИЛа фишкой одного из новых детских садов станет башня из красного кирпича с часами и стеклянным этажом-фонарем. В группы смогут принять 300 воспитанников. Фасады садика облицуют двумя видами покрытий. Зимой они удерживают в здании тепло. А летом во время дождей не дают стенам впитывать влагу и берегут здание от сырости.