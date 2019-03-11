«Шифр»: Следствие ведут девушки-феномены

Действие картины происходит в 1950-е годы. Во время войны четыре подруги работали в спецотделе Главного разведывательного управления. Спустя годы они сходятся вновь, чтобы помогать следственным органам в их непростом деле. «Шифр» - это адаптация британского мини-сериала The Bletchley Circle (у нас известен как «Код убийства»).

У каждой героини свой особый талант. У Сони (Яна Осипова) - феноменальная фотографическая память. Ирина (Марьяна Спивак) обладает аналитическим складом ума, видит закономерности и выстраивает системы из имеющихся фактов. Это помогает ей высчитывать дальнейшее развитие событий. Анна (Екатерина Вилкова) способна скопировать любой почерк, перенять манеру поведения и речи. У нее есть дар замечать малейшие детали, которые пропускают другие. Руководит «квартетом» Екатерина (Елена Панова) - бывший подполковник, самая взрослая, спокойная и рассудительная.

- Я готовилась к съемкам этого фильма год, - признается режиссер Вера Сторожева. - Не бралась ни за какую другую работу. Это моя первая ретроистория. Реквизит почти весь настоящий, его доставали с большим трудом. Вещи для наших героев привезли из Праги - там отличные костюмерные на местной киностудии. Но кое-что пришлось и сшить, еще мы сами валяли валенки на каблучках. Мы тщательно следили за достоверностью. Например, Марьяна Спивак, исполнившая роль Ирины, - левша. Но до 1985 года в Советском Союзе невозможно было быть левшой, так как их всех переучивали писать правой рукой. По сюжету ее героиня Ирина много пишет, поэтому Марьяне ради роли пришлось переучиваться писать правой рукой, что довольно трудно. И, конечно, у нас были консультанты на съемках: генерал, работавший в МУРе, криминалисты и специалисты по радиосвязи.

Нет, фантастики не будет - Сергей Пускепалис делал айфоном селфи в образе из 50-х только в перерывах. Фото: Первый канал

Сами актрисы теперь с восторгом вспоминают свои образы из сериала.

- Мне очень нравится, как женщины того времени за собой ухаживали, - делится Елена Панова. - Я вспоминаю свою бабушку: у нее всегда была прическа, она каждый день делала ее буквально за пять минут. Это всегда было так элегантно!

- Мне кажется, что это большое упущение современных женщин - не заниматься своим внешним видом так, как это делали в то время, - вторит ей Марьяна Спивак. - Я вот не могу себя заставить и потратить лишние 15 минут, чтобы накрутить себе красивые локоны, поэтому искренне наслаждалась нашими образами в сериале.

«Шифр». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.