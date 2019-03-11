5 полезных привычек, которые помогут сберечь зубы до старости

Как ухаживать за зубами, чтобы сохранить их и в пожилом возрасте подсказывает стоматолог-ортопед Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице Виталий Фролов:

- В нашем мире все начинается с малого. Микроорганизмы и бактерии в ротовой полости – не исключение. Ведь именно во рту скапливается наибольшее количество бактерий. Постоянная температура, влажность и регулярно поступающая питательная среда – это идеальные условия для процветания бактериальной флоры, которая является причиной всех воспалений. Зубы, межзубные промежутки, десны и язык – излюбленные места скопления бактерий. Именно эти участки нужно обрабатывать щеткой с зубной пастой очень тщательно. Это, а также своевременное уничтожение зубного камня, - залог здоровых зубов.

1. Приучите ребенка чистить даже один молочный зубик.

- Начинать чистить зубы нужно как можно раньше: буквально в тот момент, когда у малыша вырастает первый молочный зуб, - поясняет эксперт. - Уже на этом этапе родителям важно сформировать у ребенка привычку – ежедневно два раза в день чистить этот зубик. И чем раньше родители смогут объяснить необходимость этой скрупулезной заботы о полости рта, тем больше вероятность того, что зубы ребенка будут здоровыми и крепкими всю жизнь.

Что делать, если привычки нет? Выработайте ее! Известно, что любая привычка способна сформироваться в течение 21 дня. Поэтому необходимо дисциплинированно в течение трех недель чистить зубы утром и вечером. Вы даже не заметите, как вы начнете выполнять это действие автоматически.

Приучать следить за чистотой зубов стоит с малых лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Купите песочные часы.

Со слизистых оболочек рта бактериальный налет счищается достаточно быстро. А вот для чистки зубов и межзубных промежутков необходимо больше времени – минимум 3 минуты механической обработки зубной щеткой. Это важно для того, чтобы бактериальная бляшка «отклеилась» от зуба.

То есть мы должны уделять процедуре чистки зубов от 3 до 5 минут, если используем обычную зубную щетку. Можно купить в аптеке песочные часы, они помогут контролировать время. Со временем вы привыкните, и песочные часы будут не нужны, чтобы выдержать правильное время для выполнения гигиенической процедуры.

3. Попробуйте ультразвуковую зубную щетку.

Еще один вариант качественной чистки – использовать электрическую зубную щетку. Лучшие среди них — ультразвуковые.

Главные рекомендации по выбору электрических щеток дает стоматолог Екатерина Ладилова, член Общероссийской Национальной ассоциации Заслуженных врачей РФ, эксперт Роскачества.

* Форма - круглая.

Обратите внимание на форму головки (отдавайте предпочтение круглой). Важен и способ ее вращения: в самых простых моделях движение направлено только в одну сторону. Более дорогие экземпляры совершают возвратно-поступательные движения, что улучшает качество чистки. Лучшим считается вариант, у которого головка совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения.

* Щетинки — средней жесткости.

Выбирайте модели с щетинками разной длины и средней жесткости (допустимы головки с резиновыми щетинками).

* Размер имеет значение.

Также стоит обратить внимание на размер вращающихся щетинок: в идеале они не должны закрывать больше двух ваших зубов. Лучше, чтобы головка щетки была не меньше 1,3 и не больше 1,6 см.

* Аккумуляторы — лучше.

Источник питания. Мощность аккумуляторных зубных щеток выше, чем у тех, которые работают на пальчиковых батарейках.

* Какие дополнения важны.

Важно, чтобы был датчик давления щетинок и таймер. Благодаря этим функциям вы сможете контролировать качество чистки и не повредите десны.

Электронная зубная щетка - незаменимый помощник в деле сохранения здоровья зубов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Приобретите ершик для зубов.

Не до всех мест в ротовой полости можно добраться, используя зубную щетку, и качественно их очистить. Особенно это касается межзубных пространств. Для работы с такими трудными местами и существуют межзубные ершики. Это специальное приспособление, позволяющее убрать из межзубных промежутков налет и остатки еды. По внешнему виду он напоминает обычный хозяйственный ершик для мытья молочных бутылок, но в разы уменьшенный. Он более эффективен, чем тонкая зубная нить.

5. Для имплантов, брекетов, протезов — ирригатор.

- Для пациентов, имеющих различные ортопедические конструкции (коронки, мосты, имплантаты, съемные протезы, брекеты), а также при наличии проблем с состоянием десен рекомендуется использовать ирригатор для полости рта, - рассказывает стоматолог. - Это устройство подходит для ежедневной гигиены и используется в дополнение к зубной щетке.

Благодаря тонкой водной струе, находящейся под давлением, ирригатор эффективно и безболезненно очищает поверхность зубов и слизистые оболочки ротовой полости. Также с помощью него можно распылять различные антисептические растворы для более глубокого и эффективного воздействия (например, при воспалении и других патологиях десен). Этот прибор позволяет устранить остатки пищи и мягкий налет, но не способен удалить зубной камень.

ВАЖНО

Почаще меняйте зубные пасты

Не только правильная чистка поможет сохранить зубы, но и выбор зубной пасты.

- Важно, чтобы в ежедневном использовании было несколько зубных паст, - подсказывает Виталий Фролов. - Хорошо, когда одна из них предназначена для профилактики заболеваний десен, а другая – для чистки зубов. Хорошо, если в использовании будет еще и зубной порошок - он подходит для более грубой механической очистки от налета и камня.

Дело в том, что бактериальная флора полости рта привыкает к внешнему очищающему воздействию и становится устойчивой к лекарственному составу зубной пасты. Поэтому следует чередовать пасты. Важным моментом является нанесение небольшого (примерно с горошину) количества пасты на щетку, вспенивание во рту в течении 40-60 секунд и добавление новой порции. Так находящиеся ферменты и лекарственные вещества в пасте начинают работать правильно.