Ученые поняли чем именно инопланетяне заправляют свои быстроходные звездолеты

Поиск внеземных цивилизаций с помощью гамма-телескопов (Searching for extraterrestrial civilization using gamma ray telescopes) — так назвал свою недавнюю статью математик Луис Крейн (Louis Crane) из Университета штата Канзас ( Kansas State University in Manhattan), в которой обнадежил несколько раз. Мол, что в нашей галактике — Млечном пути — полно высокоразвитых инопланетян, летающих туда-сюда на звездолетах, которые передвигаются со скоростью света, а то и быстрее. Это во-первых. Во-вторых, инопланетные звездолеты можно засечь и тем самым убедиться, что мы не одни во Вселенной. И в-третьих, земные звездолеты когда-нибудь догонят инопланетные. То есть, тоже станут стремительными.

Ученый углядел радужные перспективы, оттолкнувшись от своей предыдущей теоретической работы, которую выполнил и опубликовал вместе с соавтором Шауном Вестморелендом (Shawn Westmoreland) еще в 2009 году. Называлась она «Звездолеты на черных дырах возможны? (Are Black Hole Starships Possible?)

Из самого названия понятно, что Крейн и Вестмореленд предлагают «заправлять» космические корабли черными дырами. И ускоряться за счет их энергии — посредством так называемого излучения Хокинга. Еще в 70-х годах прошлого века ныне покойный физик Стивен Хокинг доказал, что черные дыры не настолько уж черны - «испарятся».

Теория физика надоумила американцев использовать поток субатомных частиц, исторгаемый черной дырой, для разгона космического корабля. Ну и, соответственно, для торможения.

Расчеты ученых свидетельствовали: подошла бы крошечная, но очень тяжелая черная дыра - есом примерно в миллион тонн и размером с атомное ядро. Ее энергии хватило бы на 100 лет полета.

Крейн и Вестмореленд полагали, что такую дыру можно создать искусственно, сконцентрировав очень много энергии в маленьком объеме. Например, с помощью гамма-лазера, питаемого гигантскими - в сотни квадратных километров - солнечными батареями.

Дыру надо будет разместить в особой камере и снабдить параболическим зеркалом, отражающим излучение Хокинга.

Для направления излучения Хокинга в нужную сторону необходим отражатель.

По мнению исследователей, предложенный ими способ создания тяги пока выглядит фантастически. Но он вполне может быть реализован в ближайшие 100-200 лет. А инопланетяне, обогнавшие нас в развитии, уже его используют.

Спустя 10 лет Крейн не отказался от своих идей. Но стал развивать их уже без соавтора. То есть, он попрежнему полагают, что инопланетяне используют черные дыры в виде «топлива» для своих звездолетов. Значит они — эти звездолеты — излучают потоки энергии. Конкретно, создают «выхлопы» гамма-излучения — мощные рентгеновские вспышки. Или гамма-всплески. Их ученый и предлагает высматривать посредством гамма-телескопов. Он даже знает, как отличить разгоняющийся звездолет от тормозящего. Мол, их излучения будут сдвинуты в разные стороны спектра.

Крейн подчеркивает, что астрономы засекли уже тысячи гамма-вспышек. Но предположения об их природе имеются лишь на счет половины. Если не меньше. Источники остальных — загадочны. Так почему бы не предположить, что их создают корабли внеземных цивилизаций?

