2019-03-11T10:53:09+03:00
Общество

Несколько музеев ВДНХ теперь можно посетить бесплатно

В их числе "Буран", "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Интерактивный музей внутри макета орбитального корабля `Буран`, установленного на территории ВДНХ.Интерактивный музей внутри макета орбитального корабля `Буран`, установленного на территории ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На ВДНХ несколько музеев теперь можно посетить бесплатно. Изменения коснулись интерактивного музейного комплекса "Буран", павильонов "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница". Без билетов их можно будет посетить каждое третье воскресенье месяца — с 11.00 до 22 00, а также каждый вторник — с 12.00 до 15.00. Бесплатными также стали выставки проекта по поддержке молодых талантов "ВЗЛЕТ".

- Вместе с программой возрождения ВДНХ собственные выставочные проекты комплекса становятся более открытыми. Как и вся его территория в целом. Теперь у москвичей и гостей города есть возможность посетить некоторые музеи бесплатно. Также мы расширили и список льгот, — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дополнительные скидки действуют теперь для студентов (дневных форм обучения). Бесплатно можно посетить "Буран", павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" по средам, с 12.00 до 15.00. Кроме того, будут проводиться бесплатные групповые экскурсии для школьников. Посетить бесплатно эти музее смогут и пенсионеры - вход будет бесплатным по вторникам с 10.30 до 15.00.

Специальные льготы есть и в павильон №34 "Космос", где открыт центр "Космонавтика и авиация". Школьные группы могут попасть по записи на бесплатные экскурсии. Бесплатный вход для пенсионеров по вторникам на первые три сеанса: 11.00–13.00, 13.00–15.00, 15.00–17.00 (кроме перенесенных выходных и праздничных дней). Стоит напомнить, что для детей до шести лет включительно, членов многодетных семей, детей-сирот, ветеранов и инвалидов вход всегда бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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