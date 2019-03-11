Состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном: Дзюба, Черышев и Головин в команде

В понедельник, 11 марта, был официально назван состав сборной России на первые в 2019 году официальные игры. Команда Станислава Черчесова начинает отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года. И первые встречи наши проведут в гостях - против Бльгии и Казахстана.

В официальный список игроков, которые будут готовиться к поединкам сборной, попали 26 футболистов. В основном, здесь есть все те, кто проявил себя ярко в 2018 году - лидры команды Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба приедут в сборную.

Вместе с тем, есть и новые лица. Впервые в сборную попали защитники Максим Беляев из тульского "Арсенала" и Вячеслав Караваев, который играет в чемпионате Голландии за клуб "Витесс" из города Арнем.

Напомним, что матч с Бельгией наши проведут 21 марта в Брюсселе на стадионе имени Короля Бодуэна и поединок начнется в 22:45 по московскому времени. А поединок против Казахстана пройдет спустя три дня в Астане - 24 марта встреча начнется на стадионе "Астана Арена" в 17:00 по московскому времени.

СПРАВКА "КП"

Полный список футболистов сборной России, вызванных на игры с Бельгией и Казахстаном

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).