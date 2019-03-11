2019-03-11T13:26:34+03:00
Экономика

Visa: для покупок до 3000 руб. пин-код будет не нужен

Платежная система повысила лимит суммы у бесконтактных платежей
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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С нововведением пользоваться картами Виза станет удобнее, но повысятся и риски.С нововведением пользоваться картами Виза станет удобнее, но повысятся и риски.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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- C 13 апреля 2019 года банки-участники платежной системы Visа в России могут не запрашивать пин-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму до трех тыс. руб. Это в три раза больше, чем сейчас. Мы уверены, что наша инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян, - сообщили «КП» в пресс-службе Visa.

Сейчас у трех основных платежных систем — Visa, Mastercard и МИР — действует беспинкодовый лимит в 1000 руб. У повышения суммы есть и плюсы и минусы.

Платить одним прикосновением карты правда удобно. Быстро, да и не светишь в общественном месте свой пин-код. Еще по бесконтактной технологии можно платить, прикладывая телефон и умные часы — даже кошелек доставать не надо.

Но и риски повышаются. Раньше аферист, завладевший картой, мог спокойно украсть тысячу. Теперь — до трех тысяч.

По интернету гуляют истории, будто мошенники со считывающими терминалами воруют деньги в метро. Достаточно приложить устройство к кошельку с бесконтактной картой, чтобы оплата прошла... Правда, специалисты эту информацию считают байкой.

- Считывающий терминал невозможно купить в магазине или найти на улице, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. - Их выдают только банки — всех получателей проверяют. Откровенные мошенники отсеиваются сразу. Кроме этого, все терминалы привязаны к конкретному счету в банке. Предполагаемым преступникам придется оставить о себе всю информацию (иначе счет не откроют), чтобы начать воровать с бесконтактных карт в метро. Не лучшая стратегия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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