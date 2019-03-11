Ученые опровергли пять самых популярных мифов о «цифровом поколении»

Нет большего наслаждения для человека пожившего, как с высоты своих лет ругать новое поколение. Тем более - ну, как не «приложить» нынешних?! Уткнулись в свои гаджеты, ничего за пределами экрана не видят, а Гайдар в их годы полком командовал.

Но насколько мифы о цифровом поколении, которые старательно пестуют ворчливые «предки», соответствуют реальности? Это решили выяснить в Институте образования Высшей школы экономики. Авторы исследования Наталья Богачева и Елизавета Сивак провели ревизию популярных статей о «поколении Z» и научных работ о современных подростках и молодежи, и пришли к выводу, что большинство расхожих стереотипов о «пороках» молодежи шиты белыми нитками.

1. Они глупы и мало читают.

Тезис: Подростки стали меньше дружить с книгой. А именно на умении понимать длинные линейные тексты построена наша цивилизация. Во время чтения люди тренируют способность воспринимать сложные логические конструкции и мысли других людей.

Как на самом деле: Если собирать статистику не только по бумажным книгам, но и аудиокнигам и текстам в электронном виде, то оказывается, что подростки 16-17 лет читают ничуть не меньше, чем представители других возрастных групп. Более того, половина подростков за год осваивают больше текстов, чем люди в возрасте за 30 лет. С другой стороны, британское исследование 2016-2017 года показало, что сложность книг перестает увеличиваться после того, как дети переходят в среднюю школу.

2. У них не развито критическое мышление

Тезис: Что эти недотепы могут знать о жизни?! Они, как малые дети, верят всему, что пишут в этих интернетах, их легко обвести вокруг пальца - утверждают представители старшего поколения, ничуть не смущаясь тем, что величественным памятником их собственному критическому мышлению, являются финансовые пирамиды Сергея Мавроди и Ко.

Как на самом деле: Освоение навыков критического мышления людям давалось с трудом во все времена. Исследование 1977 года показало, что 70-е годы лишь 20% студентов и 40% учителей физики (!) обладали соответствующим уровнем развития абстрактно-логического мышления. Спустя 20 лет этот показатель практически не изменился. По крайней мере данные за 1995 год свидетельствуют, что только 25% студентов-первокурсников обладают необходимыми для этого интеллектуальными навыками.

Что же касается «наивности» молодежи, то согласно одному из опросов представители цифрового поколения меньше доверяют рекламе в интернете нежели люди старшего возраста (47% против 61%).

Без новомодного смартфона не обходится ни один современный школьник, в соцсетях ведется значительная часть жизни подростков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Не могут жить без гаджетов.

Тезис: Зависимость от интернета и гаджетов достигла такой степени, что современная молодежь не способна оставаться наедине со своими мыслями. Если их лишить электронных игрушек они окажутся полностью беспомощны.

Как на самом деле: Все люди от мала до велика испытывают дискомфорт, если их лишить возможности общения. Когда во время одного исследования студентов колледжа попросили сдать все гаджеты и провести 15 минут наедине с сами собой, они действительно жаловались на трудности с концентрацией и негативные эмоции. А когда такой же эксперимент ребят попросили повторить дома, то 32% испытуемых не смогли выдержать «мораторий» и включили музыку или телефон раньше срока. Однако, когда выборка исследования была расширена за счет людей старшего возраста, оказалось, что они точно также не способны справится с этой простой задачей. Иными словами, способность получать удовольствие от пребывания наедине с собой и своими мыслями не связана ни с возрастом, ни с уровнем образования, ни с привычкой к использованию цифровых технологий.

4. Их интересуют только удовольствия.

Тезис: Молодые хотят хорошо жить, но не привыкли добывать хлеб насущный в поте лица своего. Они эгоистичны и полностью находятся во власти своих сиюминутных желаний.

Как на самом деле: Статистика говорит, что в развитых странах у подростков наоборот наблюдается снижение тяги к «простым удовольствиям» вроде алкоголя и раннего секса. Например современные американские тинейджеры позже начинают половую жизнь, только 29% юношей и девушек имеют такой опыт против 38% у своих сверстников из 90-х годов. Алкоголь сегодня употребляют 29% подростков, двадцать лет назад этот показатель составлял 59%. Число тех , кто тайком от взрослых тайком покуривает за углом снизилось в три раза с 35 до 11%. Однако среди ученых нет единства по поводу трактовки этих цифр. С одной стороны это яркая иллюстрация того, что удовлетворение сиюминутных желаний не является для ребят приоритетом. С другой стороны отказ от рискованного поведения может вызывать и беспокойство. А вдруг это объясняется не возросшим самосознанием, а пассивностью и инфантилизмом? Ведь дети не могут встать взрослыми пока не набьют шишки.

5. Многозадачность и клиповое сознание

Тезис: С одной стороны, как завещал Гай Юлий Цезарь, умение делать несколько дел одновременно это хорошее качество. Но что может остаться в голове у школьника, если он делает домашнюю работу, параллельно смотрит фильм, играет в компьютерную игру, да еще и успевает переписывается с друзьями? Налицо поверхностное мышление, когда в голове у человек остаются обрывки сюжетов, которые он не в состоянии соединить в единую глубокую картину мира.

Как на самом деле: Многозадачность не столько уникальное качество цифрового поколения, сколько свойство нашей эпохи. Новые технологии нас всех без исключения вынуждают быть многозадачными. Но у подростков и молодых людей это получается лучше. За десять лет с 1999 по 2009 год число молодых людей, которые практикуют совмещение нескольких видов деятельности увеличилось в два раза. Но при этом только у 10% студентов увеличивается эффективность выполнения простых заданий в условиях многозадачности. У большинства же результативность работы падает или, во всяком случае, не становится выше. Как многозадачность влияет на когнитивные функции, в частности, память, концентрацию внимания? Результаты исследований на этот счет противоречивы и говорить о каких-то очевидных эффектах невозможно.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Чем «дети гаджетов» отличаются от нас?

- Когда взрослые начинают пускать в ход глобальные обобщения вроде термина «поколение Z» или «цифровое поколение», то неизбежно скатываются в упрощение, - считает один из авторов исследования Наталья Богачева. - Потому что объединяют в одну группу совершенно разнородную массу молодых людей. Согласно некоторым трактовкам на данный момент родились еще не все дети, которых относят к «поколению Z» (в границы поколения включают 2023 год). А если верить Теории поколений, которая гласит, что облик поколения формируется под влиянием глобальных исторических событий, то вероятно, эти события еще даже не произошли.

- Феномена «Поколения Z» не существует, - полагает соавтор Елизавета Сивак. - Дети не становятся хуже или лучше, – как и взрослые, они приспосабливаются к новым условиям жизни, используют новые возможности, отбрасывают старые нежизнеспособные стратегии.

На самом деле мифы, которые плодятся в отношении «цифровых детей», куда больше говорят о взрослых, которые, собственно, эти мифы и придумывают. А взрослые находятся в состоянии моральной паники. Старшие поколения испытывают страх перед технологиями, стремительно меняющими мир. И страх перед будущим - кто знает, найдется ли им там место? Поэтому на всякий случай начинают демонизировать тех, с кем это непонятное будущее связано.