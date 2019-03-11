2019-03-11T13:31:04+03:00
Спорт

Петля Гараничева: Российский биатлонист пробежал лишний штрафной круг и упустил медаль в гонке преследования

На чемпионате мира в Эстерсунде спортсмен допустил ошибку
Евгений НЕСЫНСергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Биатлонист Сергей Гараничев.Биатлонист Сергей Гараничев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После серебра Александра Логинова в спринте у российских биатлонистов были неплохие медальные шансы и в пасьюте. Но сам Логинов закопался на штрафных кругах (в итоге пришел 14-м). Зато в группу лидеров выбился Евгений Гараничев, который на этот раз старт не проспал (как на последнем этапе Кубка мира) и находился в отличной форме. Но после одного промаха на четвертой стрельбе Евгений вновь отчудил - почему-то вместо одного штрафного круга убежал на два, потерял секунд 30, и в результате стал только 9-м.

– Мишень закрывалась очень долго, и я думал, что не попал. Этот круг… Какая-то невнимательность. Наверное, надо было посмотреть еще раз, но по ощущениям казалось, что не попал, - сетовал Гараничев, которому никто толком не подсказал что происходит.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев быстро перевел стрелки:

- Это ошибка спортсмена, мы не могли ему подсказать. Мы всегда говорим спортсменам после стрельбы смотреть на щит. В итоге он сам себя лишил борьбы за третье место. Это нечто, цирк, - приводит слова Хованцева ТАСС.

А вот личный тренер Гараничева Максим Кугаевский, наоборот, обвинил во всем тренерский штаб нашей команды.

- Спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. Поэтому за количество штрафных кругов всегда был ответственный. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще, - цитируют Кугаевского спортивные СМИ.

Словом, обстановочка в сборной еще та... Хотелось бы, чтобы на оставшиеся гонки наши тренеры и спортсмены все же вышли единым коллективом.

Чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

1. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31.54,1 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) – отставание 8,3 (5)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) – 17,7 (3)

9. Евгений Гараничев (Россия) – 48,3 (1)...

14. Александр Логинов (Россия) – 1.22,5 (5)...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Англии по футболу
Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 19 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции
Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке
Клишас: Совфед одобрит законы о фейках и оскорблении государства 13 марта
Россия усилила состав войск в Крыму
В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Шаманов: Россия не будет размещать ракеты в Европе раньше США
Роухани прибыл в Багдад с трехдневным визитом
Минобороны: "Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!"
Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
NASA опубликовало снимок двух сталкивающихся галактик
Южная Корея и США постоянно маниторят действия КНДР на полигоне Сохэ
Исследование показало, для чего россияне чаще всего берут кредиты
Представители США отказались от участия в брифинге военных атташе в Москве
Бен Аффлек готов вернуться в киновселенную DC в качестве режиссера
В Москве 31-летний мужчина умер после избиения в Главклубе
Представители США впервые не пришли на брифинг в Госдуму
Российские ученые создали стенд для диагностики космической болезни
Минобороны опровергло информацию об авиаударах ВКС России по Идлибу
В МВД рассказали об обысках на московском рынке «Садовод»
Представитель Юлии Началовой опровергла информацию о госпитализации артистки
Великобритания приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии
Суд оправдал одну из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына