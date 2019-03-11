Петля Гараничева: Российский биатлонист пробежал лишний штрафной круг и упустил медаль в гонке преследования

После серебра Александра Логинова в спринте у российских биатлонистов были неплохие медальные шансы и в пасьюте. Но сам Логинов закопался на штрафных кругах (в итоге пришел 14-м). Зато в группу лидеров выбился Евгений Гараничев, который на этот раз старт не проспал (как на последнем этапе Кубка мира) и находился в отличной форме. Но после одного промаха на четвертой стрельбе Евгений вновь отчудил - почему-то вместо одного штрафного круга убежал на два, потерял секунд 30, и в результате стал только 9-м.

– Мишень закрывалась очень долго, и я думал, что не попал. Этот круг… Какая-то невнимательность. Наверное, надо было посмотреть еще раз, но по ощущениям казалось, что не попал, - сетовал Гараничев, которому никто толком не подсказал что происходит.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев быстро перевел стрелки:

- Это ошибка спортсмена, мы не могли ему подсказать. Мы всегда говорим спортсменам после стрельбы смотреть на щит. В итоге он сам себя лишил борьбы за третье место. Это нечто, цирк, - приводит слова Хованцева ТАСС.

А вот личный тренер Гараничева Максим Кугаевский, наоборот, обвинил во всем тренерский штаб нашей команды.

- Спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. Поэтому за количество штрафных кругов всегда был ответственный. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще, - цитируют Кугаевского спортивные СМИ.

Словом, обстановочка в сборной еще та... Хотелось бы, чтобы на оставшиеся гонки наши тренеры и спортсмены все же вышли единым коллективом.

Чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

1. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31.54,1 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) – отставание 8,3 (5)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) – 17,7 (3)

9. Евгений Гараничев (Россия) – 48,3 (1)...

14. Александр Логинов (Россия) – 1.22,5 (5)...