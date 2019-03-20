Пляски на костях — рынок ритуальных услуг в Росси - это привет из 90-х

Как говорится, «для кого война, а для кого мать родна». Так и в похоронном деле - ритуальные агенты слетаются на покойника, как стервятники. В борьбе за деньги, скопленные «на похорОны», часто случаются натуральные драки прямо у тела усопшего. Некоторые, самые вопиющие случаи становятся всеобщим достоянием.

Дикая история, например, произошла недавно в Самаре. 21 февраля около 9 вечера Анна Плотникова поставила открытый гроб с мужем прямо у здания администрации области. Потому что ее просто выгнала с кладбища фирма-монополист ритуальных услуг, не дав захоронить тело. А все потому, что она пошла к конкурентам, где дешевле.

- Около 20 человек в масках мешали копать могилу. При том что у меня было и разрешение на захоронение в этом месте и прочие бумаги, - рассказывала обескураженная женщина. - Приехавшая полиция ничего не смогла сделать. Я спросила, а куда же мне теперь с трупом-то? А куда хотите, хоть в Кремль, ответили мне.

Так и простоял гроб с несчастным у здания обладминистрации, а Анна уехала восвояси - в Тольятти, поняв, что справедливости ей не добиться. Похоронить усопшего удалось только после вмешательства властей и совсем на другом кладбище.

Еще более дикая история (хотя казалось бы - куда ж еще-то!) параллельно развивалась в другой части страны - в Калужской области в деревне Некрасово. Родные сами, что называется своими силами, похоронили 77-летнего деда Евгения Бровченко в семейной могиле на деревенском кладбище. Угрозы от директора местного похоронного бюро стали звучать еще в день погребения. Он так и сказал, что «если захороните, то гроб на утро же будет стоять сверху».

Москва - один из самых дорогих для жизни мегаполисов. Но, как выяснилось, и для смерти тожеФото: Михаил ФРОЛОВ

И слова эти оказались вовсе не фигурой речи. На следующий же день, когда родственники пришли на могилку помянуть деда, вместо аккуратного холмика увидели разрытую яму. Все венки были выброшены, крест выдран, а гроб с телом стоял неподалеку.

Похоронили Евгения Бровченко второй раз. Но и на следующий день история повторилась - гроб снова оказался выкопан «неизвестными» (как значится теперь в полицейских документах).

Теперь семья умершего Бровченко и этот самый директор бодаются в участках полиции, СК и прокуратурах. Одни пишут заявления о незаконной эксгумации и осквернении могилы, другой - что само захоронение незаконно, а кладбище вообще закрыто.

А в городке Арамиль Челябинской области прямо в больнице ритуальный агент Александр Крысов получил в морду от местного депутата Дмитрия Сурина, который год назад открыл похоронное агентство на имя жены и теперь завоевывает рынок.

Кто прав, кто виноват во всех этих историях - не понятно. Ясно одно - никакого уважения к смерти, а все какие-то пляски на костях из-за двух целковых.

Но все это оказалось лишь верхушкой айсберга под названием «Похоронная мафия». А то что творится под водой, и как еще наживаются на убитых горем родственниках, я узнала, устроившись на работу в ритуальное агентство.

Жить дорого и умирать дорого

Москва - один из самых дорогих для жизни мегаполисов. Но, как выяснилось, и для смерти тоже. Ни один другой город в России не может похвастаться такими ценами на похороны. «Комплекс услуг» на кладбищах (вырыть могилу, опустить гроб, сделать холмик) - 33 500 (минимальная цена), кремация - 10 770 (официальная цена), доставка тела из морга к месту захоронения - от 20 000. Это не считая не обязательных трат - венков и прочей ритуальной мишуры (все вместе еще от 30 000 до 50 000, если считать по-минимуму).

В регионах подобное в 2-3 раза дешевле. Но принцип работы везде один - добраться самостоятельно до официальных расценок вам вряд ли дадут. Где-нибудь, да перехватит ушлый «черный» агент или полуофициальный ритуальный офис, и пока вы в горе накрутит свои 50, а то и все 100%.

По закону место на кладбище обязаны предоставить каждому гражданину бесплатно. Только вот где оно будет?Фото: Сергей ГАПОН

- За одни похороны по плану надо срубить сверху не меньше 40 000 рублей. - Инструктирует меня мой новоявленный босс, директор маленького похоронного бюро Владимир Гробовой (не пугайтесь, фамилия оказалась творческим псевдонимом).

Ему около пятидесяти. И тридцать из них прошли на кладбищах. Он взял меня на стажировку только потому, что у нас с ним общий знакомый, тоже ритуальщик. Под железную клятву не выдавать названия его бюро.

- Минимальный прейскурант я тебе сейчас дам, чтобы знать от чего отталкиваться. А дальше смотри по ситуации, если видишь, что ремонт в квартире приличный, деньги есть и родственники убитые горем и не рвутся проверять каждую цифру в интернете, начинай потихоньку прибавлять к каждой позиции. Главное запоминай, сколько называла, а лучше запиши в телефон, чтобы не запутаться. Идеальный вариант сразу обозначить общий бюджет. 100 000 устраивает - окей, будем вписываться в эту сумму. 150 000 - еще лучше. Все, что в каталоге у нас, я знаю где купить в три раза дешевле. А то и в десять! Вот этот вот лакированный гроб, к примеру, везде по городу 30 000 стоит, а на заводе всего 4000 рублей. Чуешь масштаб бизнеса?

Киваю: чую...

Офис оформлен в приглушенных, я бы даже сказала мрачных тонах. Куча каталогов с фото и ценами катафалков, гробов, венков. На столе - поминальная свеча, которую он непременно зажигает при появлении клиентов. Сервис!

Но в офис к нему редко кто приезжает. Чаще он сам первым стучит в дверь будущему клиенту.

Проект «02», проект «03»

- Алло. Ага, спасибо, выезжаю, - бросает он в трубку. И уже мне: - Быстрее, поехали. По дороге продолжим инструктаж.

Мы с Володей мчимся на стареньком «Мерседесе» (естественно, черном) куда-то к центру города.

- У меня полиция прикормлена, сливают инфу, когда кто-то умирает в нашем районе. - Делится профсекретами мой новый босс. - Такие схемы среди ритуальщиков «проект 02» и «проект 03» называются. Скорая и полиция же первыми узнают о смерти. А кто первый встал, того и тапки. Белые, - смеется, - Блат нужен тем, кто не сидит при моргах - о, это самое хлебное место! Ну, и на госконтрактах по обслуживанию кладбища или перевозке тел. Главное, успеть приехать к покойнику раньше труповозки ГУПовцев (Государственное, унитарное предприятие). Днем, ночью - ты всегда должна быть готова прыгнуть в машину и вперед, поняла?

Могила по цене квартиры

- А как же родственники? Спросят кто вы такие, откуда про наше горе знаете?

- Люди в шоке, им не до этого. Есть легенды - я из префектуры, из соцзащиты, сотрудник морга. Говори что хочешь, все равно поверят. В городе сейчас столько услуг «добрых» дел. Да и народ зажравшийся, деньги не считает - выглядишь прилично, обещаешь со всем помочь, цена устраивает... И тебе с удовольствием доверят все хлопоты...

Приезжаем по адресу. Дверь открывает испуганная и зареванная девушка.

- Здравствуйте. Вы из морга? Ага, заходите.

Оказывается, «скорая» и полиция только что уехали прямо перед нами. «Уф, успели», - шепчет мне шеф.

- Тетя вот умерла. Врачи сказали тромб оторвался и она замертво упала на пол в ванне. Какая ужасная смерть. Я пришла ее навестить, а она вон... Сказали, все случилось всего час назад, - рыдает безутешная племянница.

В открытой настежь ванной видно тело грузной тети в цветастом халате. Она лежит вниз лицом...

- Мы из ритуального агентства, аккредитованного при департаменте, - начинает свою обработку Володя. Говорит он тихо, лицо спокойное, сочувственное. Мастер, чего уж. - Сегодня мы дежурные по району и выезжаем по всем смертям. Наша консультация для вас абсолютно бесплатна.

- Надо же, как в Москве все налажено. Но мне уже дали визитку врачи «скорой». Сказали, проверенное похоронное бюро.

- Советую не соглашаться на услуги, которые сейчас вам буду предлагать все подряд - у них все в тридорога… Успокойтесь, все взвесьте. Я вам все расценки по Москве дам. Бесплатно помогу с получением справок, расскажу как место на кладбище оформить.

Очень четко и квалифицированно мой «учитель» втирается в доверие к девушке. И когда за телом приезжают, она уже согласна на все его условия:

- Если вы готовы организовать похороны и сделать за 15% комиссии, то меня все устраивает. И в морг не надо будет мне ехать? Слава богу, а то я так покойников боюсь. И за справками тоже не надо? Я доверенность выпишу, конечно.

- Давайте паспорт тети, я подготовлю документы и договор.

Сотрудники доставки тела в морг поздоровались с Владимиром сквозь зубы.

- Надо бы пару тысяч грузчикам накинуть за вынос тела, чтобы все аккуратно сделали. - Тихонько шепчет он на ушко убитой горем племяннице. Это был его реверанс в сторону облапошенных конкурентов. Вообще-то, согласно закону перевозка тела от места смерти до морга бесплатная. - Ах, у вас налички нет? Ничего, я за вас отдам, потом сочтемся, - закидывает очередной крючок в рот наживке ритуальщик.

Получив деньги, мужики поднимают грузное тело за ноги и за руки. Когда его перевернули, я ахнула. Все лицо у тети было расплющено от удара об пол и напоминало чудище из заставки телекомпании«ВИD».

- Ты что, сдурела? - заорал на меня Владимир как-только мы вышли на улицу. - Впервые труп что ли увидела?

- Д-д-да.

- Кошмар! Так вести себя категорически нельзя. Это непрофессионально. Хорошо, что я аванс уже взял. А-то видела, как племянница на тебя посмотрела.

Гробовой обещал клиентке уложиться в 150 000 рублей на все про все. Без поминок, конечно. Это уж они сами.

Госконтракт и никакого обмана

По дороге мы заезжаем в салон связи, чтобы кинуть денег на счет информатору. 15 000 рублей! Я в шоке.

- Это Москва, детка. Тут все дорого. Представляешь, как обидно когда клиент уходит. Пятнарик-то все равно вынь, да положь. Иначе с тобой никто работать не будет. Я в бизнесе с 90-х, - хвалится мой босс. - Начинал простым копателем в Краснодаре. Потом под Москву перебрался, дорос до своего похоронного бюро в небольшом городке. Там у меня все было схвачено - госконтракт на труповозку, а это считай 99% клиентов в кармане. Контракт на обслуживание городского кладбища… И бегать никуда не надо было. Но однажды власть в городке поменялась и влез конкурент, племянник нового мэра. Я сразу понял, если не съеду по-хорошему, посадят... А вообще в маленьких городах, где рынок уже поделен, работать спокойнее всего. Там все налажено и никаких драк у гроба. Сидишь, ждешь себе клиента.

В борьбе за похоронные деньги россиян ритуальные агенства готовы на всеФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Не представляю, как можно выиграть контрактик на труповозку…

- Да никакого секрета. Муниципалитет выставляет этот контракт на тендер, допустим, 200 000 рублей в год. Ты предлагаешь делать все за 10 000. Все!

- В 20 раз дешевле? А в чем выгода?

- В 20 раз - это еще удачно. Потому что иногда эти тендеры позволяют городу уходить в ноль или даже в минус. То есть, ты еще и должен остаешься. 200 000 - 300 000 в бюджет башляешь. Зато все клиенты твои! А расходы приходится отбивать.

- Например, незаконно брать деньги за перевозку трупа в морг?

- Ну хотя бы. А что делать-то, законов все равно никто у нас в стране не читает.

- Конкурентов как убирали?

- Да по-разному бывало... Вообще во многих регионах и городах есть негласная установка - гробовщиков не трогать. Все поделено, все работает, скандалов нет - и прекрасно. А-то начнется, как вон в Самаре. Это же чистой воды передел рынка был! Наверняка сидят там в городе три-четыре конторы на муниципальных контрактах, и им совсем не хочется чужих шустрых парней пускать. А молодчики эти, что взялись там хоронить за 8000 рублей, просто использовали вдову в своих целях и подвинуть конкурентов. Даже посмотри фото - на чем гроб стоял у администрации. Это профессиональные подставки! Такие просто так не продаются. И могилу они не вырыли заранее, потому что прекрасно знали - все равно похоронить не дадут. Шум тоже сами и подняли.

Одно из предложений в интернете

- То есть то, что 30 человек в масках собрались и не давали рыть могилу это нормально?

- Конечно! В Москве вообще на кладбище не пустят, даже если ты заявишь, что самокоп (так называют тех, кто заявляет, что будет копать могилу самостоятельно, в маленьких городах и деревнях люди часто копают могилы сами, - авт.). Хотя по идее это не законно. Но найдут к чему придраться - техника безопасности, лопата не та... А будет клиент права качать, скорее сами бесплатно выроют, но конкурентов не пустят.

- А что же делать тем, у кого денег нет?

- Не выпендриваться (вообще босс сказал более крепкое слово, - авт). Ритуальщики - тоже не звери. Войдут в положение и помогут сэкономить. Но у каждой бабули на гробовые в кубышке минимум 50 тысяч, а то и 100 отложено. Твоя задача, пока родственники не пришли в себя, эту сумму оприходовать.

Минимум и максимум

Минимальная цена похорон определена на федеральном уровне - это 5 946,47 рублей. Именно столько составляет в 2019-м «пособие на погребение» положенное абсолютно каждому гражданину.

Предполагается, что за эту сумму можно достойно проводить человека в последний путь. Но на деле за эти деньги все самое дешевое - деревянный ящик, доставка до кладбища, рытье могилы, табличка вместо креста - все.

В Москве добавляют еще 11 000 рублей. Столица вообще в ритуальном деле - отдельная категория. Например, тут разрешено продавать места на закрытых кладбищах.

- В прошлом году пристраивал дедулю на Кузьминское кладбище. Официально отдали 500 000, - рассказывает Владимир.

- А на Ваганьковском сколько стоит?

- Официально не знаю - можно ли вообще. Но видел объявление на «Авито» вот только что. Продавали семейную могилу на 2-3 захоронения за 36 миллионов рублей. По цене престижной квартиры! Да ты посмотри, может оно еще висит.

И действительно, есть! Причем рекламировали могилку, как «Самое элитное место, рядом могилы генерала Ушакова, различные князья. Недалеко (в 15 метрах) лежат очень влиятельные дворяне».

Дело в том, что по закону место на кладбище обязаны предоставить каждому гражданину бесплатно. Только вот где оно будет? На центральной аллее или на задворках, так что не найдешь никогда. На том кладбище или на другом. Хочешь получше хорошее местечко - дай на лапу. На этом бизнесе сидят те самые частные конторы, получившие официальный контракт, мимо них ни одни похороны не проходят, так что они точно не в минусе.

- Но на них за это лежит и социальная нагрузка - хоронить невостребованные тела и вот этих вот - которые за «минималку» от государства, - объясняет мне босс кладбищинскую кухню. - Мы сейчас поедем договариваться по поводу нашей тети на Хованское, туда хоронят сейчас. Ты пойдешь разговаривать, скажи любимая тетя, все дела. Глазки постой, попроси место получше. Если что, говори, есть 20 000 сверху за место максимум. Договоришься бесплатно - я тебе премию выпишу за первый день работы - 10 000. Не плохо для стажера, да? - смеется.

Дать на лапу, чтобы по-людски

Надо сказать, что работу свою Владимир знал очень четко. Буквально за несколько часов, пока мы ездили туда-сюда, он уже договорился обо всех нюансах будущих похорон.

- Ну вот, бюджет оприходован. Осталось немного беготни - съездить за бумажками, в морг отвезти деньги и так, по мелочи. Прибыль 60 000 рублей. Блин, е-мое! Я ж забыл, что нашей тете восстановление лица надо делать. А это с бальзамированием и всеми делами 30 000, не меньше. Ну тут ничего не поделаешь, никаких скидок и накидок. Морг - это отдельная республика, у них там свои разводки. Туда не суйся вообще... Если только убедить племянницу в закрытом гробу похоронить? - осенят его мысль. - О! Точно, тогда и макияжа не надо.

- А вообще без бальзамирования этого можно?

- Вообще можно. Оно и не входит в перечень бесплатных услуг. Но тетя может стухнуть. У нас же на третий день хоронят, не в первый и не во второй...

- А морги как левачат?

- У них официальный прейскурант есть - макияжи эти, предлагают постричь, побрить, бальзамирование опять же. Деньги часто проводят не через кассу, а сразу в карман. В Москве такого не встречал, но в регионах часто впаривают «глубокое бальзамирование», рассказывая как по венам пустят раствор. По каким венам, если там уже никакого кровоснабжения нет? Но люди платят...

Хоронить «нашу тетю» пришло человек 10 - 15. Племянница в траурном кружевном платке, который очень трогательно смотрелся на фоне черной норковой шубки, заливалась слезами. И благодарила моего босса за прекрасную работу.

- Не за что. До свидания не говорю, так как в нашем деле это не этично, - профессионально юморил Владимир.

- Скажите, а копальщикам же надо сверху дать? У меня отложено 5 тысяч для них.

- Ну что вы, это не обязательно.

- Все же дам, а-то не по-людски как-то.

90% так поступают. Люди вообще с особым трепетом относятся к похоронным процессам, а торговаться и экономить вроде как на таком - плохая примета. Все надо сделать «как положено», отдав тем самым дань умершему родному человеку. На том и стоят все эти ритуальные агенты.

***

Весь похоронный бизнес в России построен так, что либо контора правдами-неправдами выигрывает жутко невыгодные муниципальные контракты (аренда за огромные деньги помещения в здании морга, обслуживание за копейки кладбища), но зато сидит на «тепленьком месте», где все затраты завуалированы в официальных прайсах и отбиваются с лихвой.

Бизнесмены - уже настолько осатанели и очерствели, что для них вырыть гроб конкурентов, или подраться на кладбище во время процессии - плевое дело.

Я вообще удивляюсь почему до сих пор никому в голову не пришла идея рекламное место на гробах не продавать. Уверена, рекламодатели найдутся.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель профсоюза работников ритуальных служб Олег Шелягов:

Даже не удивился. По всей стране так

- Честно говоря, меня абсолютно не удивили не самарская история, ни методы работы того ритуального агентства, куда вы «трудоустроились». Все это знакомо и практикуется по всей стране. В нашей отрасли три основные проблемы. Первая - продажа информации о скончавшихся. В итоге под дверью родственников часто очереди из агентов выстраиваются. Второе - навязывание незаконных услуг на кладбищах. Третье - монополизация рынка путем выдачи властями преференций одному-двум предприятиям в моргах и на кладбищах. Как их не назови, даже муниципальными, они такие же коммерческие, их основная задача - денег заработать. А если кто пытается пролезть мимо них, то вот такие методы и применяются, как толпа в масках на кладбищах, или препоны с выдачей тел, документов для захоронения. На фоне горя родственников все это выглядит кощунственно, конечно. Давно нужны изменения в закон «О погребении и похоронном деле». Но он мусолится уже больше 8 лет. После громкого скандала в Самаре опять за него взялись. На сайте Минстроя (им поручено), повесили для ознакомления новую редакцию. Изучаем.

Жаргон ритуальщков и сотрудников моргов:

Бегемотик - труп с избыточным весом

Анна Каренина - после ж/д травм

Гербак - гербовое свидетельство о смерти

Грузы - грузчики

Копальщики - родственники умершего, экономящие на похоронах, от «чисто закопать»

Кроты - землекопы на кладбище

Батя - священник в церкви

Ночник - ночной санитар в морге

Техника «безопасности» как не стать обманутым:

1. Вызвать медиков и полицию

2. Отказаться от услуг «агентов» под дверью.

3. Отказаться от агентов, которых предлагает «скорая» и полиция.

4. Получить бумаги о смерти (протокол осмотра тела).

5. Отправить тело в морг БЕСПЛАТНО, отказавшись от агентов, предлагаемых грузчиками.

6. Успокоится, зайти в интернет и изучить цены на ритуальные услуги.

7. Выбрать ритуальную службу по приемлемым для вас ценам.

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