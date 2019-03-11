В Москве до конца года откроют 17 новых отелей

Столица становится более привлекательной для туристов, поток иностранцев растет. Только в прошлом году Москву посетили 23,5 миллионов туристов. Рост туристических потоков невозможен без строительства новых гостиниц. В столице в 2019 году откроют около 17 новых отелей. Об этом мэр Москвы сказал 11 марта во время посещения гостиницы Hilton в районе Внуково.

- Увеличиваются и потоки пассажиров, которые прибывают в Москву, но не остаются на ночевку. В прошлом году было около 56 млн человек, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Москва является центром притяжения для всего Центрального федерального округа и для всех транзитных пассажиров, которые едут через Москву.

Вид из новой гостиницы Hilton в районе Внуково.Фото: Алиса ТИТКО

Как отметил мэр города, развитие туризма невозможно без строительства гостиниц.

- За последние годы в Москве построено более 50 качественных гостиниц. В этом году, по предварительной оценке, по заявкам инвесторов мы видим, что объем ввода гостиниц будет около 17, - отметил мэр города.

Первыми постояльцами нового отеля Hilton в аэропорту "Внуково" стали болельщики Чемпионата мира по футболу. Это 11-этажная гостиница, которая расположена напротив главного входа в терминал "А" аэропорта "Внуково" и соединена с ним подземным переходом. В гостинице 432 номера, в том числе 28 номеров категории "люкс" и президентский номер. Здесь есть ресторан "Legends", бар "SkyLounge" с панорамным видом на летное поле. А также в отеле можно проводить конференции и бизнес-встречи, заниматься спортом в фитнес-центре с бассейном, турецким хаммамом и тренажерным залом. Имеется подземная и наземная автостоянка на 120 машиномест.

Новая 11-этажная гостиница расположена напротив главного входа в терминал "А" аэропорта "Внуково".Фото: Алиса ТИТКО

Главная особенность отеля - это транспортная доступность. Рядом стоянка такси, остановки наземного транспорта, железнодорожная станция, куда с Киевского вокзала приходят скоростные электропоезда "Аэроэкспресс".

- В основном у нас останавливаются экипажи воздушных судов, персонал авиакомпаний. Приезжают участники конференций и семинаров, хотят отдохнуть транзитные пассажиры. И туристы, которым удобно жить в непосредственной близости от аэропорта, - рассказывают в отеле.

ЦИФРЫ

- 23,5 млн туристов в 2018 году. Еще в 2010 году цифра была всего 12,8 млн человек – турпоток в город увеличился на 84%;

- основной турпоток составляют граждане России. Туристический поток из зарубежных стран достиг 5,5 млн человек;

- топ-5 стран дальнего зарубежья по числу граждан, посетивших Москву в 2018 году, вошли Китай (803,6 тысяч человек), Германия (321,9 тысяч человек), Франция (149,3 тысяч человек), Израиль (144,3 тысяч человек) и США (137,8 тысяч человек).

- общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в Москве в 2018 году достиг 863,9 млрд рублей (для сравнения в 2010 году – 226,3 млрд рублей).