За расстрел следователя Шишкиной в Подмосковье подростки-сообщники получили миллион рублей

Следователя Евгению Шишкину расстреляли в октябре у собственного дома - таких дерзких покушений на сотрудников правоохранительных органов в России не совершали с конца девяностых. Детали расследования в СК не разглашали, но когда на днях наконец задержали обвиняемых, это шокировало не только родных и коллег убитой, но и всех, кто следил за этим громким делом. Ведь каких только версий не звучало в прессе - расстрел связывали с делами о коррупции и многомиллионными хищениями, говорили о причастности к заказу «непростых людей», и даже мужа Шишкиной проверяли на полиграфе. А задержали двоих подростков: десятиклассника Сергея Круглова (имя изменено) и первокурсника мединститута Абдулазиза Абдулазизова, оба из Петербурга. За расстрел следователя приятели получили 1 млн рублей. Но заказчик преступления все еще остается в тени...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695879" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержан один из подозреваемых в убийстве следователя Шишковой.

ПОСАДИТЬ ХАКЕРА - ДЕЛО ПРИНЦИПА

В маленьком подмосковном поселке Архангельское 49-летняя подполковник Евгения Шишкина, старший следователь транспортной полиции по ЦФО жила вдвоем с мужем. 10 октября женщина, как обычно, вышла из дома около половины седьмого утра и направилась к автостоянке, но за пару метров до машины ее остановили два выстрела. Когда раненую обнаружил супруг, она уже только хрипела.

Следов убийца практически не оставил - на его удачу камеры во дворе оказались муляжами. Единственное, что обнаружили сыщики - гильзу, пулю и затворную рамку от разорвавшегося пистолета. Скорее всего, киллер использовал травматическое оружие, переделанное под боевые патроны. Одни эксперты увидели в этом хитрый ход: мол, такое оружие тяжелее отследить, значит, действовал профи. Другие, наоборот, заявили, что это признак дилетантов (но кто бы мог подумать, что настолько юных!).

Следователя Евгению Шишкину расстреляли в октябре у собственного дома

В следствии сразу заявили, что покушение связано с делами, которые вела Шишкина. Женщина она была амбициозная: за мелочевку не бралась, занималась только серьезными экономическими преступлениями. Так, последним делом подполковника стала афера с ж/д и авиабилетами. Схема, казалось бы, незамысловатая: преступники с помощью хакерского оборудования покупали на подставных лиц билеты за деньги турфирм, потом быстренько сдавали их в кассы и получали на руки живые деньги (это сейчас сумма вернется туда, откуда пришла, а раньше такое было возможно). Ущерб тоже не бог весть какой: всего 18 миллионов рублей, да и аферисты - молодняк: студенты, компьютерные гении да и просто случайные люди. Но Шишкину прельстило другое: вместо рядового мошенничества она пыталась доказать «двести десятую» - создание преступного сообщества, что в случае с интернет-аферами стало бы прецедентом. В итоге на скамье подсудимых оказались полтора десятка человек, и лишь главарю - хакеру Ярославу Сумбаеву удалось скрыться за границей. По одной из версий, он настойчиво требовал от Шишкиной прекратить розыск и оставить его в покое, слал письма с угрозами. А когда понял, что посадить его для следователя - дело принципа, решился на крайний шаг.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

АЗИАТСКИЙ СЛЕД

Именно эти письма с угрозами и вывели следствие на исполнителей заказа. Правда, для этого сыщикам пришлось прибегнуть к помощи независимых экспертов.

- Сложность заключалась в том, что послания Шишкиной приходили в Телеграмме. Этот мессенджер хоть и запрещен Роскомнадзором, но все равно умудряется обходить закон и оставаться одним из самых сложных для сбора данных пользователей, - объясняет руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеровов. - Нас попросили помочь с поиском пользователя, который слал угрозы. Кстати, для устрашения следователя этот человек назвал себя не обычным именем, а домашним адресом Шишкиной - «Архангельское, 31 -27», чтобы она знала: ему о ней все известно. Мы вычислили, что телефонный номер зарегистрирован на уроженку Таджикистана, но фактически им пользуется 33-летний таджик, который в России внесен в список террористов.

Абдулазиз АбдулазизовФото: ВКонтакте

Эти данные эксперты передали следствию, а дальнейшее уже было делом техники. Силовики сделали детализацию звонков, пробили контакты, местность, интернет-трафик, и 7 марта наконец вышли на исполнителей. Первым повязали 18-летнего Абдулазиза.

- В 6:15 утра раздался звонок в дверь, я открыла, а дальше все как в страшном сне, - вспоминает мать задержанного Раисат. - Меня закрыли в соседней комнате, я только слышала: «Если не признаешься, то получишь пожизненное». Люди в форме перевернули весь дом, искали деньги и оружие, но ничего не нашли, а сына увели в наручниках. Он успел только крикнуть на прощанье: «Прости, мама!».

Между тем, о судьбе террориста, с чьего номера рассылались угрозы, ничего не известно. Является ли он заказчиком убийства и какие имел мотивы, следствие не разглашает. Также не комментируют и причастность к задержанным Ярослава Сумбаева. В прошлом году его задержали в Грузии, но в Россию до сих пор не экстрадировали и обвинение в организации убийстве Шишкиной не предъявили.

ПОДРОСТКИ ИСКАЛИ ДЕНЕГ НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Подельники арестованы до 7 мая. Их адвокаты настаивали на домашнем аресте, но суд отправил обвиняемых за решетку, так как на свободе у них могли остаться сообщники.

- Оба уже дали признательные показания, - рассказывает источник «КП». - Сообщили, что с заказчиком лично не знакомы, вышли на него через Интернет. Младший Сергей искал легкий способ подзаработать. А так как парень уже пробовал наркотики, шерстил на форумах, где набирают «закладчиков». Там на него и вышли с предложением заработать миллион.

У 17-летнего мальчишки не было ни оружия, ни возможности поехать в Подмосковье, и он обратился к старшему товарищу. Следователи уверены, что именно Сергей и был главным заводилой. Непонятно как, но он сумел уговорить Адбулазиза на смертельный вояж. При этом деньги поделили почти поровну: Сергею 400, Абдулазизу 600. Маме студент сказал, что поедет в Москву на концерт американского рэпера Brennan Savage. Тот выступал как раз 10 октября. Получается, через несколько часов после кровавой расправы парень уже оттягивался в клубе, транслируя веселье соцсетях.

Десятиклассник Сергей Круглов (имя изменено)Фото: ВКонтакте

- Мы познакомились как раз в эту ночь - и он был очень странный, как будто чего-то боялся, - делится с «КП» знакомый обвиняемого. - При нем был большой портфель, внутри - какие-то футболки, которые он купил на концерте. Деньги у него были. Сколько, не знаем. Но он нам сигареты покупал на свою карту. В Питер приглашал. Поэтому мы добавили друг друга в друзья в соцсетях. А потом я увидел, что вернувшись домой, он купил себе PlayStation - мечту всех пацанов.

А вот второй задержанный из обеспеченной семьи, но по словам друзей, в деньгах на развлечения тоже нуждался - родители воспитывали его строго и карманными не баловали...

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