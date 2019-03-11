Заказные убийства и наркобизнес привели американского военного к тюрьме

В США могли бы с легкостью снять свою версию фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но, конечно, куда более жестокую и хладнокровную. Настоящий боевик. А главным героем мог стать бывший военный снайпер 53-летний Джозеф Хантер, решивший подзаработать и ставший наемным убийцей, пишет The Daily Mail.

ИЗ СНАЙПЕРА В КИЛЛЕРЫ

Джозеф Хантер родился в городе Оуэнсборо (штат Кентукки). В 1983 году поступил на службу в американскую армию. Служба растянулась на долгие годы — до 2004 года. За эти годы Хантер стал командиром воздушно-десантной группы, служил снайпером-инструктором, обучая новобранцев меткой стрельбе. Беспощадный, хладнокровный. Неслучайно в армии Джозеф получил прозвище «Рэмбо» в честь героя, которого сыграл актер Сильвестр Сталлоне.

В 2004 году сержант Хантер покинул ряды американской армии и практически сразу сошелся с преступным миром. Он пытал, похищал и убивал людей. Одному выполнять заказы было несподручно, поэтому Джозефу помогали его бывшие сослуживцы — 44-летний Адам Самиа и 51-летний Карл Дэвид Стиллвелл. Уговаривать их долго не пришлось — денег хотелось всем. Поэтому бывшие офицеры согласились стать наемными убийцами. Они не понаслышке знали, как причинять людям страдания.

Спустя несколько лет на Хантера вышли люди международного криминального авторитета Пола Ле Ру. И вот тогда бывшему снайперу пришел серьезный заказ.

УБИЙСТВО РИЭЛТОРА

В феврале 2012 года Ле Ру обратился к команде Хантера с просьбой свести счеты с крупным агентом по недвижимости Кэтрин Ли. За убийство риэлтора бывший снайпер должен был получить 700 тысяч долларов, а его пособники — по 100 тысяч долларов каждый (но по факту они получили всего по 35 тысяч).

Самиа и Стиллвелл под видом обычных покупателей обратились к Ли с просьбой показать им несколько коттеджей на Филиппинах. Но приехали они на встречу уже втроем — вместе с Хантером. Ли ничего не подозревала, водила «покупателей», демонстрируя дома. Как в один момент Самиа достал пистолет с глушителем и дважды выстрелил в нее. После этого они сбросили риэлтора в мусорную яму и скрылись.

КОЛУМБИЙСКИЙ НАРКОКАРТЕЛЬ

Задержали троих убийц спустя несколько месяцев. Сначала Самиа и Стиллвелла, а только потом Хантера. На «Рэмбо» выйти долгое время не удавалось. Помог случай.

В 2013 году Хантер жил на Пхукете, где сколотил банду и занимался незаконным распространением наркотиков по всей Юго-Восточной Азии. Но его «бизнесу» мешал колумбийский наркокартель, которые не хотел сдавать «свою» территорию. Чтобы разобраться с представителями колумбийцев, Хантер нанял четырех бывших военных из США, Германии и Польши. Правда, избитыми колумбийцами оказались информаторы Управления по борьбе с наркотиками США, которые и вывели американское следствие на Хантера.

В спецоперации по его задержанию участвовали полицейские сразу нескольких государств.

В том же году бывшего сержанта экстрадировали в США. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке убийства, а также нападении на сотрудников Управления по борьбе с наркотиками. Но «Рэмбо» долго не признавал своей вины. Обвинения были шаткими. Следствие заволновалось — Хантер может сорваться с крючка.

Прокурорам удалось представить суду неопровержимые доказательства вины Хантера только спустя три года. В 2016 году бывший военный снайпер сознался, что работал на Пола Ле Ру и выполнял его заказы.

ПРИГОВОР

На днях суд огласил приговор беспощадному «Рэмбо». Его приговорили к пожизненному заключению за организацию заказного убийства и получения за это денег. Его подельники - Самиа и Стиллвелл - также получили пожизненное.

- Приговор Джозефу Хантеру ставит точку в этом страшном уголовном деле, которое охватило весь мир, - сказал федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, который вел дело бывшего снайпера.