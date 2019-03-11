2019-03-11T19:48:43+03:00
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Майкл Джексон и его "друзья": шокирующие тайны поп-короля

Новый документальный фильм "Покидай Неверленд" станет откровением для поклонников знаменитого артиста
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Майкл Джексон и его «друг» Уэйд РобсонМайкл Джексон и его «друг» Уэйд Робсон
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Когда в июне 2009-го Майкл Джексон скончался, весь мир, убитый новостью о смерти кумира, мгновенно забыл обо всех сомнительных страницах в его биографии. А их было немало, и касались они отношений короля поп-музыки с детьми. Джексон всегда был окружен юными поклонниками, которых он называл друзьями, и регулярно отбивался в суде от подозрений в сексуальных отношениях с ними. В числе "друзей" были американец Джеймс Сейфчак и австралиец Уэйд Робсон - первый познакомился с певцом в 1986 году, будучи 8-летним мальчуганом, второму, встретившемуся с Джексоном годом позже, было всего пять. Джеймс снимался с Майклом в рекламном ролике, Уэйд получил доступ к звезде как победитель танцевального шоу. Сейчас, спустя десятилетия, Уэйд и Джеймс начали говорить, причем совсем не то, что говорили о своем друге прежде. И ключевыми моментами этих откровений стали эпизоды, имевшие место в легендарном поместье Неверленд, где Майкл проводил большую часть времени.

Двухсерийный документальный фильм "Покидая Неверленд" основан на интервью Сейфчака и Робсона. Сейчас им уже немало лет, они сделали вполне успешную карьеру в шоу-бизнесе, но отголоски "дружбы" с Джексоном не дают им спать спокойно. Шокирующие подробности о сексуальных отношениях Джеймса и Уэйда с кумиром нескольких поколений были впервые представлены в США в конце января на кинофестивале в Санденсе, а теперь, спустя всего полтора месяца, этот сенсационный фильм смогут увидеть и российские зрители.

Первый канал, «Покидая Неверленд»

15-16 марта, 00:15

ИСТОЧНИК KP.RU

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