Зинедин Зидан: "Сейчас не время говорить о возвращении Криштиану Роналду в Мадрид"

Возвращение Зинедина Зидана в мадридский "Реал" - главное спортивное событие этой недели. "Королевский" клуб провалил сезон, вылетев из Кубка Испании, Лиги Чемпионов и пока что лишь четвертый в национальном первенстве. Тренеры Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари не смогли продолжить дело Зинедина Зидана, который выиграл три Лиги Чемпионов. И тогда президент "Реала" Флорентино Перес решил вернуть француза, который творил чудеса в Мадриде.

Первым на пресс-конференции взял слово Флорентино Перес:

- Мы переживаем сложный момент в нашей истории. И я знаю, с какой болью эту ситуацию воспринимают фанаты. Я хотел бы поблагодарить Солари за его работу, он показал профессионализм и любовь к клубу до последнего момента. Он делал все, что мог до конца. Сегодня хотел бы поблагодарить Солари и желаю, чтобы он сохранил должность в нашем клубе, если пожелает. И я рад приветствовать возвращение Зинедина Зидана. Лучший тренер в мире вновь вернулся в нашу команду.

Зидан, сидевший на первом ряду в зале для пресс-конференций, поднялся на трибуну и взял первое слово:

- Я счастлив снова вернуться в великий клуб. Чтобы продолжить в нем свою работу. И мне не нужно было далеко идти - ведь я живу тут.

А затем рассказал о главных деталях своей работы в Мадриде и о прошлом.

Президент "Реала" Перес и Зидан на пресс-конференции.Фото: REUTERS

ПОЧЕМУ УШЕЛ ИЗ "РЕАЛА"

- Когда я уходил из клуба, то только потому что это мне нужно было. И когда президент позвал меня вновь, то я принял это приглашение. Что я мог сказать президенту, когда он позвонил мне? Я не мог сказать нет. После восьми месяцев я хочу вернуться к тренерской работе вновь. И я принял решение уйти в конце прошлого сезона, потому что это мне было необходимо.

ЧТО НУЖНО "РЕАЛУ"

- Я выиграл много титулов, но лично я - лишь один из многих, кто работает в команде. Я люблю этот клуб и думаю, что это хорошее решение - принять не другую команду, а именно эту. У меня были предложения от других команд, но я решил вновь возглавить "Реал". И я начну работу прямо с завтрашнего дня.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ НАЗАД КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

- Хочу ли я возвращения Роналду? Сейчас не время говорить о Роналду. Все, что здесь было до этого уже история и никто не собирается ее менять. Сейчас время говорить о других вещах. Это - лучший клуб в мире и я сейчас думаю о ближайшей игре, у нас всего лишь четыре дня. И я не думаю над тем, кто заменит Криштиану Роналду. Я думаю, что сегодня важный день и я счастлив вернуться. Что сейчас точно ясно - нам нужно будет хорошо подготовиться к следующему сезону.

КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗИДАНОМ В ТРЕНЕРСКОМ ШТАБЕ

- Я прихожу с тем же тренерским штабом, что и в первый раз. Я перезарядил свои батарейки, живя тут в Мадриде и занимаясь своим делами. И я готов к новому опыту на должности тренера "Реал Мадрид". Единственная вещь, которая мне необходима была для ухода - просто покинуть на время клуб. Ничего более.

Зидан пришел на пресс-конференцию в очень стильном прикиде.Фото: REUTERS

ПРО ОБЩЕНИЕ С КАПИТАНОМ КОМАНДЫ СЕРХИО РАМОСОМ

- Нет, с капитаном команды Серхио Рамосом я еще не говорил. Что будет в будущем - увидим. Нам сейчас нужно завершить как можно более лучше нынешний сезон, это самая важная вещь.