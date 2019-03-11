Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме

В понедельник, 11 марта, в фигурном катании грянуло неожиданное событие. Которое обсуждает множество болельщиков. Евгения Медведева отписалась в Инстаграме от Елизаветы Туктамышевой. Эту деталь подметили фанаты фигуристок в соцсетях. В списке подписок странички Елизаветы не оказалось Жени. Хотя до этого Евгения регулярно оставляла комментарии под публикациями Елизаветы.

В последнее время именно между этими двумя фигуристками развернулась битва за место в сборной России на чемпионат мира 2019. Женя выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде, и тренерский совет включил в национальную команду именно Евгению. Большинство голосов отдали в пользу Жени.

После этого в своем Твиттере Туктамышева написала, что у нее внутри «убили маленькую девочку». И выложила видео, где исполняет два сложнейших элемента - тройные аксели. И затем Лиза объявила конкурс мемов о себе.

И некоторые из работ конкурса, которые понравились самой Туктамышевой, были посвящены ее соперничеству с Медведевой в битве за путевку на чемпионат мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в японском городе Сайтама пройдет с 18 по 24 марта. Сборную России в женском катании представят три спортсменки - Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова.