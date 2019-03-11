2019-03-11T23:21:57+03:00
Спорт

Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме

Причины такого решения фигуристки пока никто не может объяснить [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 марта, в фигурном катании грянуло неожиданное событие. Которое обсуждает множество болельщиков. Евгения Медведева отписалась в Инстаграме от Елизаветы Туктамышевой. Эту деталь подметили фанаты фигуристок в соцсетях. В списке подписок странички Елизаветы не оказалось Жени. Хотя до этого Евгения регулярно оставляла комментарии под публикациями Елизаветы.

В последнее время именно между этими двумя фигуристками развернулась битва за место в сборной России на чемпионат мира 2019. Женя выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде, и тренерский совет включил в национальную команду именно Евгению. Большинство голосов отдали в пользу Жени.

После этого в своем Твиттере Туктамышева написала, что у нее внутри «убили маленькую девочку». И выложила видео, где исполняет два сложнейших элемента - тройные аксели. И затем Лиза объявила конкурс мемов о себе.

И некоторые из работ конкурса, которые понравились самой Туктамышевой, были посвящены ее соперничеству с Медведевой в битве за путевку на чемпионат мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в японском городе Сайтама пройдет с 18 по 24 марта. Сборную России в женском катании представят три спортсменки - Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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