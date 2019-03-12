Ученые предлагают создать центры культурного наследия шимпанзе

Помните, чем закончилось для коренных индейцев Америки прибытие белых колонизаторов? Представители более высокотехнологичной культуры просто-напросто уничтожили цивилизации ацтеков, инков и других народов. Исчезли их искусство, письменность, технические ноу-хау. И спустя несколько десятков лет, глядя на одичавших аборигенов, колонизаторы недоумевали: как они могли строить пирамиды, владеть передовыми знаниями в области астрономии?...

Вот точно так же люди уничтожают цивилизацию шимпанзе, - к такому выводу пришла группа приматологов во главе с доктором наук Амми Калан из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия).

Известно, что социальные животные (это существа, способные к активному общению с другими особями своего вида) способны создавать собственную культуру и перенимать интересные традиции от одной общины к другой. Например, дельфин по имени Билли, который провел несколько месяцев в австралийском дельфинарии, а потом «вышел» на свободу, научил своих диких собратьев «ходить» по воде на хвосте. Этот навык приводит в восторг зрителей, но совершенно бесполезен для выживания в природе. Тем не менее, дельфинам этот трюк оказался «по кайфу», для них это было что-то вроде танца. Горбатые киты из популяций в разных частях океана «поют» совершенно разные песни (так называют мелодичные звуки, которые издают гиганты), чтобы общаться с соплеменниками. Но самых впечатляющих результатов в создании собственной культуры достигли шимпанзе.

Что за чушь?! Так по сценарию должны воскликнуть в этом месте скептики. Что там курят эти приматологи у себя в отделе? Ведь это просто дикие звери!!!

Однако по словам профессора биологического факультета МГУ Зои Зориной доказано, что человекообразные обезьяны могут овладевать простейшим аналогом человеческого языка, а по языковому поведению они похожи на детей глухих родителей, достигших возраста 2 - 2,5 лет. Шимпанзе Канзи воспринимает на слух 3000 слов и использует для общения около 500 знаков на искусственном языке - йеркиш. Но Канзи вырос среди людей. А на что способны его собратья живущие на лоне природы?

А они, например, создали собственную религию. Во всяком случае, такое объяснение находят ученые странному ритуалу, который практикуют шимпанзе в Гвинее-Биссау. Самцы по какой-то причине возводят небольшие “пирамиды” из камней у пустотелых деревьев. Да, пока это не похоже на Стоунхэндж, но первые ритуальные святилища у людей, вероятно, выглядели примерно так же.

С 2010 года Амми Калан и ее коллеги изучают богатство культурного наследия африканских шимпанзе. Они описали более 30 культурных традиций, которые свойственны одним общинам, но не поддерживаются другим. Разные группы приматов разрабатывают собственные “фирменные” приемы для раскалывания орехов; используют палочки особой формы для выковыривания муравьев, костного мозга или меда. В разных частях Африки у шимпанзе разная “конструкция” удочек, которыми они вылавливают съедобные водоросли из водоемов. А еще в культурный код “зашиты” отношение к купанию (кое-где это табу) проживанию в пещерах и многое-многое другое...

Так вот шимпанзе, которые живут по соседству с людьми, были самыми “некультурными” с обезьяньей точки зрения. Разнообразие “хороших манер” у них было на 88 процентов меньше, чем у групп, которые жили в труднодоступных местах и мало контактировали с людьми. Традиции, перенимаемые приматами у людей не всегда хороши. Так в ходе наблюдения за шимпанзе обитавшими неподалеку от деревни Боссу в Гвинее, ученые впервые убедились, что обезьяны позаимствовали у людей привычку прикладываться к спиртному. У местных жителей существует “культурная традиция” собирать пальмовый сок. Для этого делается надрез, через который сок пальмы стекает в пластиковый контейнер (нам это технология известна на примере березового сока). Со временем сок превращается в брагу, содержащую 3-7 процентов алкоголя, ее и пристрастились употреблять внутрь шимпанзе. В других районах шимпанзе забросили собственные традиции добывания вкусной и здоровой пищи и принялись совершать набеги на деревенские поля и огороды.

- Это совершенно логично, зачем шимпанзе пол-дня мучиться, раскалывая орех, когда они получают достаточное количество калорий от продуктов, украденных у человека, - говорит Амми Калан. - Так они адаптируются к присутствию людей. Но разве это не трагедия для шимпанзе? Ведь люди так трепетно заботятся о сохранении собственной культуры: создают музеи, документируют исчезающие языки, защищают объекты исторического наследия. Тогда почему мы не ценим культурное наследие наших двоюродных братьев меньших - обезьян?

Ученые считают, что защитникам животных нужно полностью пересмотреть подход к сохранению видов. Необходимо сохранять не просто поголовье животных или генетическое разнообразие, но и культурные традиции четвероногих. У высокоорганизованных животных передача знаний происходит так же, как и у людей - от одной особи к другой. И если от руки браконьера или охотника погибает лидер группы вместе с ним теряются знания о путях миграции, секретных источниках воды, методах добычи пищи или обороны от хищников. Вы говорите, незаменимых нет? Уберите Пушкина, Толстого и Достоевского - что осталось бы от великой русской культуры?.

- Когда орнитологи восстанавливали исчезающие популяции журавлей, то выяснилось, что выращенные в неволе птицы не знают куда лететь зимовать, - говорит зоолог Эндрю Уайтен. - Ученые вынуждены были садиться в легкие летательные аппараты и лететь вместе с журавлями, указывать им путь. И если мы возвращаем животных в районы, где они когда-то жили, то должны приложить особые усилия для восстановления утраченных ими культурных знаний.