Гигантская фигура, похожая на Иисуса Христа, возникла над Тирренским морем

Гигантскую фигуру, похожую на Иисуса Христа, сфотографировал некий Альфредо Ло - житель итальянского города Агрополи, расположенного на берегу Тирренского моря. Она возникла 2 марта на закате.

Можно не сомневаться, что причудливую иллюзию создало закатное Солнце, просвечивающее сквозь прорехи в облаках. Но среди местных жителей и примкнувших к ним пользователей соцсетей хватает мистиков, которые видят Спасителя в фигуре с распростертыми руками и в огненном балахоне.

Фото было сделано в Агриполи с Пьяцца Сансеверино.

С одними мистиками спорят другие, которые полагают, что что явился не святой Франциск Ассизский. Мол, фигура более похожа на него, а не на Христа. Обе стороны считают явление знамением. Только не поймут каким — плохим или хорошим. Гадают до сих пор.

Недавно к дискуссии подключились уфологи. Они определили, что снимок не подделка — никакого там монтажа. Сделали изображение более контрастным и углядели на нем НЛО. Якобы оно располагается в районе головы фигуры. Из чего был сделан вывод, что вся она «синтезирована» с помощью инопланетян.

Зачем? Ответа на этот вопрос у уфологов нет.

Более контрастное изображение.

Уфологи считают, что темное вытянутое пятно в голове фигуры это НЛО.

Местное духовенство ничью сторону пока не приняло. Но фото с фигурой нравится. Священники называют его потрясающим и не исключают, что какой-то смысл тут скрыт.