2019-03-12T13:33:26+03:00
Наука

Гигантская фигура, похожая на Иисуса Христа, возникла над Тирренским морем

Уфологи подозревают, что Спасителя зачем-то явили инопланетяне
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Явление сияющего Иисуса - фигура и в самом деле похожа на Спасителя. Так выглядят многие его скульптурные и живописные изображения.Явление сияющего Иисуса - фигура и в самом деле похожа на Спасителя. Так выглядят многие его скульптурные и живописные изображения.
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Гигантскую фигуру, похожую на Иисуса Христа, сфотографировал некий Альфредо Ло - житель итальянского города Агрополи, расположенного на берегу Тирренского моря. Она возникла 2 марта на закате.

Можно не сомневаться, что причудливую иллюзию создало закатное Солнце, просвечивающее сквозь прорехи в облаках. Но среди местных жителей и примкнувших к ним пользователей соцсетей хватает мистиков, которые видят Спасителя в фигуре с распростертыми руками и в огненном балахоне.

Фото было сделано в Агриполи с Пьяцца Сансеверино.

Фото было сделано в Агриполи с Пьяцца Сансеверино.

С одними мистиками спорят другие, которые полагают, что что явился не святой Франциск Ассизский. Мол, фигура более похожа на него, а не на Христа. Обе стороны считают явление знамением. Только не поймут каким — плохим или хорошим. Гадают до сих пор.

Недавно к дискуссии подключились уфологи. Они определили, что снимок не подделка — никакого там монтажа. Сделали изображение более контрастным и углядели на нем НЛО. Якобы оно располагается в районе головы фигуры. Из чего был сделан вывод, что вся она «синтезирована» с помощью инопланетян.

Зачем? Ответа на этот вопрос у уфологов нет.

Более контрастное изображение.

Более контрастное изображение.

Уфологи считают, что темное вытянутое пятно в голове фигуры это НЛО.

Уфологи считают, что темное вытянутое пятно в голове фигуры это НЛО.

Местное духовенство ничью сторону пока не приняло. Но фото с фигурой нравится. Священники называют его потрясающим и не исключают, что какой-то смысл тут скрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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