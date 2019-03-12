2019-03-12T19:35:19+03:00
Наука

Из мышей в мамонты?!

Японцы сообщили о прогресс в клонировании вымерших гигантов
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Появился шанс возродить мохнатых гигантов с помощью мышейПоявился шанс возродить мохнатых гигантов с помощью мышей
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Успешные эксперименты провели биологи из университета Киндай ( Kindai University). Они пересадили в яйцеклетки мышей ядра клеток, которые извлекли из костной и мышечной ткани мамонтенка по имени Юка, пролежавшего в вечной мерзлоте 28 тысяч лет. Полученные «конструкции» продемонстрировали биологическую активность — ту, которая свидетельствуют, что клетки вот-вот начнут делиться. Ни одна, правда, так и не начала. Но специалисты верят, что добьются и этого. А там и до клонирования будет, что называется, рукой подать.

Руководитель экспериментов Кей Миямото (Kei Miyamoto) подчеркнул, что биологическая активность проявила себя спустя десятки тысяч лет. А это свидетельствует о том, что клетки сохранили «живучесть». Что, собственно, и внушает надежду на воскрешение мохнатых гигантов.

Конечно, не мышь, в итоге, родит мамонта, а слониха — суррогатная мать, в яйцеклетку которой внедрят генетический материал вымершего животного. На мышах пока отрабатывают методику оживления клеток мамонта.

Тушу мамонтенка Юка нашли в Сибири.

Тушу мамонтенка Юка нашли в Сибири.

СПРАВКА «КОМСМОЛКИ»

Туша мамонтенка была обнаружена на побережье моря Лаптевых. Она находилась в гроте, образовавшемся в результате таяния вечной мерзлоты, недалеко от поселка Юкагир.

Длина мамонтенка при жизни была около 2 метров, вес – 200-250 килограммов, возраст – около 10 лет.

Считается, что мамонты вымерли от 10 до 4 тысяч лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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