Из мышей в мамонты?!

Успешные эксперименты провели биологи из университета Киндай ( Kindai University). Они пересадили в яйцеклетки мышей ядра клеток, которые извлекли из костной и мышечной ткани мамонтенка по имени Юка, пролежавшего в вечной мерзлоте 28 тысяч лет. Полученные «конструкции» продемонстрировали биологическую активность — ту, которая свидетельствуют, что клетки вот-вот начнут делиться. Ни одна, правда, так и не начала. Но специалисты верят, что добьются и этого. А там и до клонирования будет, что называется, рукой подать.

Руководитель экспериментов Кей Миямото (Kei Miyamoto) подчеркнул, что биологическая активность проявила себя спустя десятки тысяч лет. А это свидетельствует о том, что клетки сохранили «живучесть». Что, собственно, и внушает надежду на воскрешение мохнатых гигантов.

Конечно, не мышь, в итоге, родит мамонта, а слониха — суррогатная мать, в яйцеклетку которой внедрят генетический материал вымершего животного. На мышах пока отрабатывают методику оживления клеток мамонта.

Тушу мамонтенка Юка нашли в Сибири.

СПРАВКА «КОМСМОЛКИ»

Туша мамонтенка была обнаружена на побережье моря Лаптевых. Она находилась в гроте, образовавшемся в результате таяния вечной мерзлоты, недалеко от поселка Юкагир.

Длина мамонтенка при жизни была около 2 метров, вес – 200-250 килограммов, возраст – около 10 лет.

Считается, что мамонты вымерли от 10 до 4 тысяч лет назад.