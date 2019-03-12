«Выгоняем блины»: Татьяна Навка продемонстрировала невероятную растяжку

Только человек с железной волей может сопротивляться традициям и не попробовать на Масленицу аппетитные блинчики. Татьяна Навка строго следит за фигурой и не позволяет себе ничего лишнего. Но и она не смогла устоять перед традиционным масленичным угощением. Теперь, когда праздники закончились, фигуристка вновь вернулась к своему обычному графику — и занялась упорными тренировками в спортзале. В своем Инстаграме Татьяна опубликовала фотографию, сделанную во время занятий йогой. Навка продемонстрировала невероятную растяжку, которой может позавидовать любая балерина.

- Выгоняем блины. Делу время — потехе час, как говорится, - подписала снимок спортсменка.

Татьяна ведет здоровый образ жизни и любит попариться в баньке. А после парной — окунуться в ледяную купель. Баня способствует общему оздоровлению организма, выводит токсины и шлаки и помогает распрощаться с лишними килограммами. Но, конечно, залог прекрасной формы Навки — железная дисциплина, ежедневная тренировка и строгая диета.

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Даже в отпуске Татьяна не позволяет себе поблажек и продолжает тренироваться. Во время последнего отпуска на Мальдивах спортсменка рассказывала, что если она перестает заниматься, тело тут же реагирует на простой болью.

- Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте! Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отъедалась, отдыхала и наслаждалась ленью, – рассказала звезда во время отпуска. - Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опять эти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда, начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения, когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются, и ты понимаешь, что йога - это не только спорт, это ещё и единение души, тела и разума.

Никакого особого рациона Татьяна не придерживается — она любит салат и рыбу. Рыба — это белок, который придает ощущение сытости, а салат насыщает организм клетчаткой.

- В комментариях вы часто спрашиваете, как я нахожусь в такой отличной форме, - рассказала как-то Навка в Инстаграме. - Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям... Но, как только я начинаю есть салаты, рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (напримерр, моими шоу или детьми), то всё встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон... и отличное настроение!