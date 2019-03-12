Александр Панкратов-Черный: «Что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому»

Александр-Панкратов Черный станет гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр», где прочтет свои стихи, расскажет о детстве, вспомнит разные истории из жизни. Сайт kp.ru задолго до премьеры публикует эксклюзивные фрагменты – лирические и смешные – из программы.

Счастливое детство в алтайском Конево

– Я считаю, что даже самое трудное детство спустя десятилетия в твоей оценке становится счастливым. Край мой, Алтай мой святой… Мне повезло – я с детских лет встречал очень добрых людей. Деревня у нас небольшая, домов тридцать. Дедушку-казака сослали туда в 1927 году. Он вставал в 6 часов утра и часа на полтора-два отправлялся скакать в поле. Он скончался в 96 лет, а бабушка – в 103!

Вынужденные стихи

– Я стал писать стихи вынужденно. Во втором классе влюбился в девочку Лиду Лысьеву. Она мне на переменках подкладывала пирожки – у них семья была более состоятельная. И я ее за это полюбил… А у нас в деревне был хулиган Ванька Сидоров, который сочинял частушки-нескладушки, очень злые. Его боялась вся деревня. И он заметил, что я неравнодушно поглядываю на Лиду Лысьеву, сочинил и спел:

Ты родился под мостом,

На тебя куры ср...ли.

От того ты не растешь –

Гнида конопатый…

И это при всех! Да при Лиде Лысьевой! Я схватил какую-то дубину и гонял его по всей деревне. Не догнал, обидно… Сел за стол и написал частушку, но с рифмами. Пришел вечером и объявил всем: «Частушка-складушка. Посвящается Ваньке Сидорову». И прочитал. Все захохотали. Потом я еле убежал. Но деду моему доложили, что, мол, внучек, прочитал мат на перемате… Ну, дедушка мне публично объяснил, что такое частушка. Мне повезло, что ему под руки вожжи попались. А иногда он брал в руки уздечку...

Съемки художественного фильма "Забытая мелодия для флейты", 1986 год. Актриса Татьяна Догилева (Лида), актер Александр Панкратов-Черный (Саша, актер) во время съемок. Фото Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС

«Вырасту – буду делать кино!»

– У нас в деревне не было телевидения, радио, о телевизоре вообще не слышали. Но раз или два в месяц привозили кинопередвижку и крутили кино. Когда фильм привозили в первый раз, то все лавки были заняты, и мы смотрели с другой стороны площади – видели все наоборот. И потом, когда я поступил на режиссерский факультет, мастер Ефим Львович Дзиган меня спрашивал: «Саша, ты не еврей?» – «Почему?» – «У тебя все панорамы пишутся справа налево». А я заставлял операторов снимать, как видел в детстве...

Но кино стало для меня большим этапом в развитии. И еще в детстве родилась мысль: «Вырасту – буду делать кино!». А потом киномеханик как-то привез маленькие брошюрки «Пособие для сельского киномеханика». И я прочитал, что кино делают кинорежиссеры, а в основном работать приходится артистам. И я поставил задачу: сначала стану артистом, а потом пойду в режиссеры. И все сбылось.

Спасибо Зиночке

– Мама хотела, чтобы я стал военным. А Зиночка, сестра моя, знала, что я хочу стать артистом. Мама уехала навестить своего брата в Казахстан, а нам с сестрой оставила деньги. И Зиночка говорит: «Санька, беги в артисты, пока мать не приехала». И я с этими деньгами поехал в Нижний Новгород, тогда еще Горький. И в 14,5 лет поступил…

«Ну что, вернем его, подлеца?»

– Во Владимире на Всесоюзном семинаре поэтов меня высоко оценил Павел Григорьевич Антокольский, и я решил бросить театральный и уйти в литературу. Поступил на подготовительное отделение на филологический факультет, уже готовил себя в поэты. А в 1967 году меня вышибли с факультета и за стихи обвинили в антисоветчине… В театральное было вернуться стыдно – надо как-то объяснять, почему бросил, и маме страшно смотреть в глаза – семья репрессированных, а он в антисоветчики пошел. Хотя стих был не антисоветский, просто потом оклеветали. И я устроился дворником. И в один прекрасный день наши педагоги, заслуженные артисты, идут по спуску в Нижнем Новгороде, а я лед обкалываю. «Ой, Шурик, ты где пропадаешь?» – «Да вот, решил на филологический поступать, не получилось, выгнали…» – «А за что? Прочитай стихи!». Я прочитал. Они переглянулись: «Ну что, вернем его, подлеца?». И вернули в театральный.

Актер в сериале "ИП Пирогова".

«Андрон позвал – и я пошел…»

– За то, что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому. После армии я пришел на «Мосфильм», а в штат меня не берут. Я таскал свои курсовые работы, а под руку меня держал старейший кинорежиссер Дзиган, стучал по кабинетам: «Возьмите моего ученика – очень талантливый мальчик». Но меня не брали. И вот однажды по коридору идет Андрон: «Сашка, ты из армии вернулся? А чего не звонишь? Пойдешь ко мне в ассистенты. Начался съемочный период, а у меня ассистент слег». И я пошел…

В среду, 13 марта, в 13:40 Александр-Панкратов Черный станет гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр».