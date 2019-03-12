2019-03-12T12:43:51+03:00
Политика

Петр Порошенко, удирая в Житомире от тех, кого взрастил, обогнал даже собственную охрану

Националисты сорвали предвыборный митинг кандидата в президенты Украины
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Националисты, устроившие недавно обструкцию занимающему пост президента Украины Петру Порошенко (он же – один из кандидатов в президенты) в Черкассах, решили не успокаиваться. В понедельник они фактически сорвали предвыборный митинг Петра Порошенко в Житомире. «Слава Украине!» ему пришлось скандировать под сплошные крики «Ганьба!», «Брехло!» и «Позор!» При этом, ретируясь с митинга от разъяренных радикалов, которых полиция не пустила за ограждение, Порошенко развил высокую скорость бега и совершенно не обращал внимания на лужи. И даже сумел обогнать тренированных телохранителей.

Фотография с улепетывающим в Житомире Порошенко стала хитом в сети и получила массу язвительных комментариев. Причем, не стесняются в выражениях и сами украинские избиратели.

- Беги, Петя, Пети! – призывают одни, проводя аналогии с названием известного фильма. – Петро вырывается из Житомирского котла. «Идет на рекорд! - отмечают другие. - Спешит раненых выносить». «А была ли там лужа до него? И у него только туфельки сейчас мокрые?» - иронизируют третьи.

При этом многие вспоминают, как Порошенко гонял по крышам в Киеве Саакашвили Нацгвардией и теми же радикалами. А теперь сам попал в такую же ситуацию, став зайцев для выпестованных его властью националистов-радикалов. Радикалы требуют немедленно посадить замешанных в коррупционном скандале с поставками в армию людей из близкого окружения. И перед Петром два выхода – и оба из серии «хуже некуда». Ему надо или выполнять ультиматум националистов, или разгонять их. В первом случае он показывает свою слабость, во втором – теряет электорат, на который опирался и подтверждает репутацию коррупционера.

Вряд ли он сделает выбор до субботы, на которую лидер «Нацкорпуса» Билецкий назначил масштабную акцию протеста в Киеве, на которую пообещал вывести десятки тысяч бойцов. «Гонка за лидером», которым Порошенко никогда не был в этой выборной кампании, может превратиться в новую украинскую национальную забаву – «погоня за президентом». И все ведь закономерно – бумерангам свойственно возвращаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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